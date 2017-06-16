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опубликовано редакцией на Переводике 16.06.17 17:12
скаут: Miroslav;
 
 

Удар под дых США: Меркель заступилась за «Северный поток-2»

Противодействие строительству газопровода «Северный поток-2» со стороны некоторых стран Европы не спадает, вместе с ними палки в колеса явно намеревается пихать и Еврокомиссия. Несмотря на все это, европейские компании перевели средства для финансирования строительства газопровода, а немецкий канцлер Ангела Меркель во время своей пресс-конференции в Берлине в очередной раз заступилась за проект.

Ранее Еврокомиссия направила Совету ЕС обращение о получении мандата на проведение каких-то дополнительных переговоров с Россией. В «Газпроме» данную идею восприняли, мягко говоря, скептически. А сегодня Александр Медведев, заместитель председателя правления российской компании, и вовсе заявил, что в «Газпроме» не водят экономической целесообразности обсуждать проект строительства газопровода с Еврокомиссией.

Еврокомиссия в данном случае пытается сделать вид, что представляет все европейские страны, которых, так или иначе, касается строительства газопровода, но на деле цели у нее абсолютно иные. ЕК пытается навязать «Газпрому» некие юридические нормы, которые, вероятно, и не помешают прокладке труб «Северного потока-2», но при этом могут значительно усложнить работу газопровода, как, например, произошло с «Северным потоком-1».

Не нужно иметь семи пядей во лбу, чтобы понять в интересах кого собирается действовать Еврокомиссия. Буквально на днях госсекретарь США Рекс Тиллерсон сказал, что США убеждают Евросоюз отказать от расширения поставок энергоресурсов из России в пользу американских поставщиков топлива. По словам Тиллерсона, США обладают обширными запасами природного газа и объектами, позволяющими транспортировать сжиженный природный газ (СПГ) в Европу.

«Мы призываем европейские страны и ЕС по крайней мере подвергнуть этот трубопровод всем испытаниям своего регулятивного процесса. И мы намекаем им, что их долгосрочной энергетической безопасности не отвечает увеличение их зависимости от российского природного газа», - заявлял американский госсекретарь.

Российский газ портит американцам всю малину, в том числе и обесценивает многомиллионные вложения, которые сделала Восточная Европа в строительство терминалов для приема американского сжиженного газа. Как ни крути, американский СПГ на порядок дороже российского газа, и та же Прибалтика, чья экономика зависит от дотаций Брюсселя, не может себе позволить закупать газ у США, да ей просто не позволят в том же Брюсселе.

Тем не менее, мечта стать энергетическим хабом для всей Европы у прибалтов имеется, вот только в Германии явно не хотят быть зависимыми не только от Восточной Европы, но и от американцев. Именно поэтому немецкое высшее руководство буквально зубами вцепилось в проект строительства «Северного потока-2». Во время сегодняшней пресс-конференции в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что не считает необходимым специальный мандат ЕС для переговоров по проекту «Северный поток-2».

«С моей стороны, считаю, что есть правовые вопросы, которые нужно выяснить в связи с «Северным потоком-2», но в остальном речь идет здесь об экономическом проекте. Я не считаю, что нам для этого нужен специальный мандат, но просто правовые вопросы должны быть выяснены», — заявила Меркель.

В «Газпроме» слова Меркель приветствовали. Все же они не снимают всех опасений по поводу строительства газопровода, но дают надежду на то, что Германия всерьез настроена продавить этот энергетический проект…

Zolotoy


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теги: Россия, Европа  
   
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