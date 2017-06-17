Владимир Путин «загоняет в угол» США

Двусторонние отношения России и США всегда находились в подвешенном состоянии. И, как правильно отметил российский президент Владимир Путин, происходит это по одной простой причине: лидеры в Соединенных Штатах меняются, а американская политика нет.

Политика США на Украине – это, вообще, отдельный случай. Гегемоны, поставившие у руля государства своих марионеток, в определенный момент перешли все грани. Произошло это в тот момент, когда Киев под диктовку Запада начал полномасштабную военную операцию с использованием даже запрещенных видов вооружения.

Едва ли не самым запоминающимся, вопиющим, безобразным случаем нужно считать катастрофу «Боинг-777» компании «Малайзийские авиалинии», выполнявшего рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур.

Эта трагедия стала показателем того, как Запад относится к международной политике. Как Вашингтон, манипулирующий своими марионетками, добивался «прижать к стенке» ополчение Донбасса, косвенно обвинив во всём Россию.

И у Владимира Путина есть своё мнение на этот счет. В интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну российский лидер убежденно предположил, что США обладают информацией о крушении «Боинга», так как они пристально наблюдали за ситуацией в регионе. «Но, к сожалению, доказательств этого нет в том, что мы получили от наших партнеров», — ответил президент РФ. Путин утверждает, что Вашингтон никогда не раскроет точные данные, так как они противоречат их идеалам.

Очевидно, что эту серию документального фильма Оливера Стоуна увидят миллионы. А, исходя из того, что рейтинги вышедшей картины бьют все рекорды и колоссальный интерес сейчас не только в США, но и по всему миру, то вполне обоснованно предположить: возникнут вопросы.

Тема МН17 снова будет одной из самых обсуждаемых, а люди в США и в других странах начнут говорить о том, что Вашингтон вновь обманывает народ. Нет, не все, конечно, но, тем не менее. Посмотрят, может быть, расследование «Алмаз-Антей», где ополчение и российская сторона полностью оправданы и сделают вывод.

Примечательно, что это интервью, которое может вызвать негодование в обществе, было дано Владимиром Путиным еще в июле 2015 году. И именно его можно считать очередным гроссмейстерским ходом российского президента. Он, указывая на скрытность американского истеблишмента, прежде всего, вызывает озабоченность у народа, чем ставит в безвыходное положение власти США, которым в случае негодования людей придется, как минимум, отвечать на неудобные вопросы. А может и представлять факты, которых у них нет (тех, которые бы их оправдали). Таким образом, Путин и загоняет в угол Вашингтон. Ведь при таких условиях Вашингтон находится в безвыходной ситуации.

Антон Орловский