- Уникальные документы космической эры? Покопайтесь в мусорнике соседа

Брайан Ролли Bryan Rolli— June 17, 2017





Photo via NASA Goddard Space Flight Center/Flickr (CC-BY)

Мусор, выброшенный одним человеком, может оказаться сокровищем для другого, как, например, для жительницы Флориды - редкие снимки и документы времен разгара космической эры.

Как сообщает the Verge, несколько недель назад, Иветт Куинн, бывшая авиаэлектрик ВМФ, увидела в мусорном баке соседа какие-то фотографии и документы. Она рассказала WKMG News 6 , что встревожилась, когда заметила листы со списками аэрокосмических инженеров которые имели допуск “Секретно” и “”Совершенно секретно”, где были открыто указаны их номера социального страхования.

При ближайшем рассмотрении Куинн обнаружила фотографии ранних моделей дронов, лунных модулей, космического челнока, и космического корабля “Орион”, а также редкую инструкцию по Gemini-Titan II.

Документация первоначально принадлежала Martin Marietta Corporation, которая во времена космической гонки специализировалась в области аэрокосмической техники, химической промышленности и электроники. В 1995 году корпорация слилась с Lockheed Corporation, сформировав аэрокосмического гиганта Lockheed Martin Corporation.

Куинн передала документы каналу WKMG News 6 , который впоследствии пожертвовал их музею космонавтики в Титусвилле, штат Флорида.

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