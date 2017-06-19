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опубликовано редакцией на Переводике 19.06.17 02:57
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

- Уникальные документы космической эры? Покопайтесь в мусорнике соседа

Брайан Ролли Bryan Rolli—  June 17, 2017


Photo via NASA Goddard Space Flight Center/Flickr (CC-BY)

Мусор, выброшенный  одним  человеком,  может  оказаться  сокровищем  для  другого, как,  например,  для  жительницы  Флориды -  редкие  снимки  и  документы     времен  разгара  космической  эры.  

Как  сообщает the Verge,  несколько недель назад,  Иветт Куинн, бывшая  авиаэлектрик  ВМФ,  увидела  в мусорном  баке  соседа  какие-то   фотографии  и  документы. Она рассказала  WKMG News 6 ,  что  встревожилась,  когда  заметила  листы  со  списками аэрокосмических  инженеров  которые  имели  допуск   “Секретно”  и  “”Совершенно  секретно”,   где  были  открыто  указаны  их   номера  социального страхования.

При  ближайшем  рассмотрении  Куинн  обнаружила  фотографии  ранних  моделей  дронов,   лунных модулей, космического челнока, и космического корабля  “Орион”,  а также редкую  инструкцию  по  Gemini-Titan II.

Документация  первоначально  принадлежала  Martin Marietta Corporation,  которая  во времена   космической гонки   специализировалась  в области аэрокосмической техники, химической промышленности и электроники.  В  1995 году  корпорация  слилась с Lockheed Corporation,  сформировав  аэрокосмического  гиганта  Lockheed Martin Corporation.

Куинн  передала  документы  каналу  WKMG News 6 , который впоследствии пожертвовал их  музею космонавтики в Титусвилле, штат Флорида.


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теги: космос  
   
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