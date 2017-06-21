Санкционный «театр абсурда»: ЧВК Вагнера «наказали» за борьбу с терроризмом

Новый пакет антироссийских санкций, введенных накануне Минфином США, показал, что США признали «ЧВК Вагнера». Речь идет о знаменитой и таинственной структуре, которая оказалась в санкционном списке из 58 лиц и организаций, связанных с Крымом и Донбассом.

Очевидно, такое пристальное внимание США к ЧВК Вагнера вызвано тем ультиматумом, который несколько дней назад выставила Пентагону Москва в ответ на сбитый сирийский самолет. Иначе её присутствие в «украинском пакете» санкций, приуроченных к визиту Порошенко в Вашингтон, не поддается логике.

Чем же не «угодили» американцам российские бойцы, сражающиеся в Сирии на переднем фланге борьбы с терроризмом? Из ограниченной информации известно, что ЧВК Вагнера привлеклась на самых ответственных участках сирийского фронта. Как правило, там, где требовалась ювелирная точность для защиты мирного населения от террористов.

Именно бойцы Вагнера страховали наиболее уязвимые места в гуманитарных коридорах восточного Алеппо, обеспечивая безопасный выход десятков тысяч заложников из числа местных жителей. Среди их особых заслуг – снятие блокады с реки Барада под Дамаском, когда в пятимиллионный город было возвращено перекрытое террористами водоснабжение.

Помимо сверхсложных гуманитарных операций, ЧВК Вагнера была задействована также на охране стратегических объектов в тылу сирийской армии. В частности, из открытых источников известно, что под их неусыпным контролем находятся нефтегазовые поля Пальмиры, которые необходимо охранять после возвращения городища от боевиков ИГ*. Террористы уже не раз пытались вернуть себе энергоресурсы, однако до сих пор им это не удалось.

Как видно, ребята из России высокоэффективно решают боевые задачи по защите мирных жителей и надежно страхуют тылы, когда сирийская армия не справляется со своими задачами. Американские же военные вообще провалились на фоне «чистой» работы ЧВК Вагнера. Почему-то в их зоне ответственности террористы сохраняют свои позиции и используют их для наступления на освобожденные районы страны.

Двойные стандарты американской военщины оказали негативное влияние не только на борьбу с терроризмом. За более чем полувековую практику создан образ ЧВК, который ассоциируется с военными преступлениями Blackwater. Однако «вагнеровцы» за одну военную кампанию в Сирии разбили этот стереотип, показав, что офицерская честь и исполнение воинского долга священны для россиян в любых условиях.

Неудивительно, что ЧВК Вагнера набила оскомину американским властям, которые попытались её дискредитировать, включив в новый санкционный список. Видимо, неслучайно в одном перечне с ней оказались предприятия известного предпринимателя Евгения Пригожина. Согласно РБК, «высокопоставленный бизнесмен» принимал участие в финансировании частной военной структуры на общую сумму в 10 млрд рублей.

Об этом же заявили и сотрудники «Фонда по борьбе с коррупцией», которые сделали неожиданное открытие относительно «миллиардов Пригожина». Вопреки разоблачительному жанру оказалось, что деньги от оборонных контрактов пошли «не в карман», а некой «частной военной компании, которая борется с терроризмом в Сирии». Очевидно, что имелась в виду та самая ЧВК Вагнера, о заслугах которой соратники Навального решили умолчать, чтобы не придавать огласке патриотическую деятельность бизнесмена.

Фактически в ФБК выставили бизнесмена патриотом, спонсирующим дело борьбы с терроризмом. Сам Евгений Пригожин уже не первый раз оказывается в центре внимания санкционных властей США. Впервые он оказался в антироссийском списке в декабре 2016 года в числе «персон, препятствующих деятельности Белого дома». Как и тогда, сегодня эта ангажированная формулировка также не расшифрована. Однако теперь очевидно, что «в вину» ресторатору ставится защита национальных интересов России на дальних подступах.

Как бы там ни было, новый санкционный список США в очередной раз изобличил тот «театр абсурда», который устроили на Западе русофобские политики. Если американский Минфин уже не считает нужным скрывать, что борьба с терроризмом противоречит целям США, то «героям сирийской войны» остается лишь занять свое почетное место в санкциях против России.

*«Исламское государство» (ИГ) – террористическая группировка, деятельность запрещена на территории РФ решением Верховного суда РФ

Антон Орловский