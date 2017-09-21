ИГРА С ОГНЁМ

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Не знаю как насчет Йеллоустоуна, но китайцы свой вулканический парк, расположенный возле границы с Северной Кореей, закрыли для посетителей

Гора Пэктусан - вулкан на границе с Северной Кореей - ответственен за одно из самых мощных извержений в истории, и ученые боятся, что может активизироваться в любой момент





By Jon Lockett 18th September 2017,

УЧЕНЫЕ боятся, что вулкан, расположенный на границе Китая и Северной Кореи может начать извергаться в любой момент, будучи вызван к жизни ядерными испытаниями Ким Чен Ына.

Вулкан Пэктусан ответственен за одно из самых мощных извержений в истории человечества - и теперь ученые боятся, что он может активизироваться снова.

Вулкан Пэктусан ответственен за одно из самых катастрофических извержений в истории человечества

Испытания Северной Кореей ядерного оружия вызвало несколько землетрясений в регионе

В результате извержения, произошедшего в 946 году, пеплом была покрыта Япония, расположенная на расстоянии 680 миль от вулкана

Как сообщает Express, в целях безопасности публики, чиновники в Китае закрыли популярный национальный парк находящийся в непосредственной близости от вулкана.

Ядерные испытания в Северной Корее вызвали подземные толчки в Чайбаншаньском национальном заповеднике, который граничит с вулканом.

Китайские власти заявили: “Для безопасности и удобства путешественников, мы временно закрыли южную туристическую зону горы Чангбай.

“Чиновники тщательно отслеживают безопасность туристического района. Область останется закрытой для публики до тех пор пока потенциальные риски не исчезнут”.

Вулкан Пэктусан ответственен за одно из самых мощных извержений в истории человечества - в 946 году, тогда он выбросил пепла достаточно чтобы покрыть Японию, расположенную на расстоянии 680 миль от вулкана

Группа ученых из Южной Кореи предупредила, что ядерные испытания Ким Чен Ынамогут спровоцировать ещё одно мощное извержение.

Группа, под руководством Хон Тэ-куна, профессора департамента наук о Земле в Университете Йонсей, исследовала влияние, которое ядерные испытания оказывают на сейсмическую активность.

В их отчете говорится: "Северокорейские ядерные взрывы, как ожидается, спровоцируют изменение давления в диапазоне от десятков до сотен килопаскалей, вызывая тем самым обеспокоенность по поводу возможного начала извержения вулкана”.

Новая водородная бомба Кима, как говорят, обладает большей мощностью чем та которая была сброшена на Хиросиму

Подземное испытание ядерной бомбы вызвало сейсмические толчки по всему региону

Южнокорейские сейсмические датчики зафиксировали 'искусственное землетрясение' магнитудой 5.3 вблизи главного ядерного полигона Северной Кореи.

Ранее в этом месяце мировые лидеры жестко критиковали "маниакального" Кима после того, как северокорейский тиран взорвал ядерную бомбу, в два раза более мощную чем сброшенная на Хиросиму.

Объявляя о пятом и самом мощном, на данный момент, испытании ядерной бомбы, телевидение режима утверждало, что страна теперь может производить боеголовки "в любое время, когда пожелает".

Соседняя Южная Корея сообщила этим утром, что она полагает, что данное испытание - самое мощное на настоящий момент, его мощность, по сообщениям, в два превысило мощность бомбы уничтожившей Хиросиму

"Мы успешно провели ядерное испытание, взорвали боеголовку чтобы определить её мощность" объявила ведущая государственного телевидения.

"Мы будем продолжать усиливать наши ядерные возможности чтобы защитить наш суверенитет. Мы стандартизировали и миниатюризировали ядерные боеголовки... И теперь можем производить маленькие ядерные боеголовки в любое время, когда пожелаем".

Южнокорейский президент Пак Кын Хе назвала это актом "самоуничтожения", который продемонстрировал "маниакальное безрассудство" лидера Кима.

Северная Корея провела испытание самого мощного, на данный момент, ядерного устройства.

Чиновник Службы мониторинга вулканов и землетрясений Кореи указывает на точку откуда исходят сейсмические волны.





По сообщениям, взорванное устройство было в два раза более мощным чем бомба уничтожившая Хиросиму

Британский министр иностранных дел Борис Джонсон заявил: “Эти сообщения вызывают серьёзную обеспокоенность. Соединенное Королевство резко осуждает Северную Корею за продолжение проведения ядерных испытаний, что является грубым нарушением Резолюций Совета Безопасности ООН и угрозой миру и стабильности в регионе.

"Вместе с министром иностранных дел Австралии я говорил этим утром с министром иностранных дел Японии, Великобритания будет консультироваться с другими своими международными партнерами по поводу жесткого ответа”.

Изначально испытание было зафиксировано как “искусственное землетрясение” с магнитудой 5.3 и эпицентром в районе известного ядерного полигона Северной Кореи. .

Аналитики опасаются, что оно может стать ещё одним шагом в направлении создания реально применимого ядерного оружия.

Аналитик из калифорнийского Института международных исследований Миддлбери оценил мощность взорванного устройства в 20 - 30 килотонн, что делает самым мощным, на сегодняшний день, испытанием ядерной бомбы Северной Кореей, это, примерно вдвое больше 15-килотонной бомбы сброшенной на Хиросиму

Экран, показывающий сейсмические волны после испытаний в Северной Корее

Как в Южной Корее освещают эту историю





За пять ядерных испытаний, проведенных Северной Кореей с 2006 года, Ким Чен Ын уже подвергался санкциям со стороны Организации Объединенных Наций.

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