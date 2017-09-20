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опубликовано редакцией на Переводике 20.09.17 18:27
скаут: Miroslav;
 
 

Корея – только ширма для другого удара США

Агрессивные нападки на КНДР и активно раздуваемый информационный шум вокруг ядерной войны – отвлекающий манёвр США перед серьёзным ударом по своему главному оппоненту. Всем известно, что в параллельной реальности американского политического истеблишмента смертельным врагом США остаётся Россия, несмотря на регулярно обновляемые списки «опасных противников».

Вашингтон намеревается нанести массированный киберудар по Российской Федерации в начале следующего года. Таким мнением с журналистами поделился президент Академии геополитических проблем генерал-полковник Леонид Ивашов.

США запланировали мощную кибератаку во время предвыборной кампании президента РФ и, судя по масштабной заблаговременной и многоуровневой подготовке, Вашингтон рассчитывает на то, что удар будет просто сокрушительным. По словам Ивашова, именно с этой целью и был разожжён конфликт на Корейском полуострове. Трамп играет мускулами и пугает публику ядерной войной, чтобы сконцентрировать внимание всего мира на глобальной проблеме. Естественно, американцы понимают, что играют с огнём, но, по всей видимости, имеют какие-то веские основания для уверенности в миролюбии Ким Чен Ына. Весь исторический опыт США подтверждает то, что Вашингтон устроил бы грандиозную заварушку после первого же пуска «Хвасон-12», рискуя даже ядерной войной.

Сейчас же можно увидеть тщательно отрепетированную постановку с одним неизвестным, которым, по идее, является Ким Чен Ын, но который, в то же время не вызывает у оппонента серьёзных опасений. Спектакль только набирает обороты, чтобы скатиться к мощному кризису в 2018 году, когда под прикрытием ядерной войны США и нанесут удар по России.

Ивашов также отметил, что Пентагон в мае этого года уже «забросил пробный шар», атаковав Россию в ходе командно-штабных учений. Удар был нанесён по пунктам и системам управления и транспорта. Американцы проанализировали ответную реакцию и ознакомились с некоторыми средствами противодействия. Телефонная атака, которой на днях подверглись крупнейшие города России, по мнению генерала, также является частью киберразведки боем. Даже если исполнители и находятся на Украине, командуют ими всё-таки заморские господа.

Если к марту следующего года обстановка вокруг Кореи раскалится до предела, можно ждать и атаки с другой стороны.

Юрий Макаренко


статью прочитали: 89 человек

   
теги: США, КНДР, Война  
   
Комментарии 

Сегодня статей опубликовано не было.

Цитировать Имя
Виктор Иванов, 20.09.2017 19:19:35
Не доверяю Л.Ивашову. Совсем.
Неумный балабол.

"Массированный киберудар".
В чем он может выражаться?
В выведении из строя систем управления инфраструктуры гражданского назначения? РЖД, энергетика, управление воздушным транспортом, связь и т.д.?
Военные линии связи и управления так вот запросто не повредишь посредством кибератаки...

Здраво рассуждая, Россия не настолько компьютеризированная страна, опутанная локальными сетями, чтобы немедленно умереть.

А вот США -как голый среди волков.
Об этом писала группа американских исследователей в адрес правительства и комиссий Конгресса еще в 2008-2010 годах.

Ответ может быть более чем болезненным.

Далее.

Такой массированный киберудар целесообразен только как начальная часть, увертюра вполне себе "горячего" глобального ракетно-ядерного удара.

Иначе это напрасная трата патронов на противника, у которого патронов побольше...

При всей их истеричности, "вероятные партнеры" по всем признакам явно настроены еще малость пожить.

Не принимаю всерьез шаркуна паркетного Ивашова.

Леня -довольно продажная гнида, вроде бывшего полковника ФСБ Гены Гудкова.

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