Корея – только ширма для другого удара США

Агрессивные нападки на КНДР и активно раздуваемый информационный шум вокруг ядерной войны – отвлекающий манёвр США перед серьёзным ударом по своему главному оппоненту. Всем известно, что в параллельной реальности американского политического истеблишмента смертельным врагом США остаётся Россия, несмотря на регулярно обновляемые списки «опасных противников».

Вашингтон намеревается нанести массированный киберудар по Российской Федерации в начале следующего года. Таким мнением с журналистами поделился президент Академии геополитических проблем генерал-полковник Леонид Ивашов.

США запланировали мощную кибератаку во время предвыборной кампании президента РФ и, судя по масштабной заблаговременной и многоуровневой подготовке, Вашингтон рассчитывает на то, что удар будет просто сокрушительным. По словам Ивашова, именно с этой целью и был разожжён конфликт на Корейском полуострове. Трамп играет мускулами и пугает публику ядерной войной, чтобы сконцентрировать внимание всего мира на глобальной проблеме. Естественно, американцы понимают, что играют с огнём, но, по всей видимости, имеют какие-то веские основания для уверенности в миролюбии Ким Чен Ына. Весь исторический опыт США подтверждает то, что Вашингтон устроил бы грандиозную заварушку после первого же пуска «Хвасон-12», рискуя даже ядерной войной.

Сейчас же можно увидеть тщательно отрепетированную постановку с одним неизвестным, которым, по идее, является Ким Чен Ын, но который, в то же время не вызывает у оппонента серьёзных опасений. Спектакль только набирает обороты, чтобы скатиться к мощному кризису в 2018 году, когда под прикрытием ядерной войны США и нанесут удар по России.

Ивашов также отметил, что Пентагон в мае этого года уже «забросил пробный шар», атаковав Россию в ходе командно-штабных учений. Удар был нанесён по пунктам и системам управления и транспорта. Американцы проанализировали ответную реакцию и ознакомились с некоторыми средствами противодействия. Телефонная атака, которой на днях подверглись крупнейшие города России, по мнению генерала, также является частью киберразведки боем. Даже если исполнители и находятся на Украине, командуют ими всё-таки заморские господа.

Если к марту следующего года обстановка вокруг Кореи раскалится до предела, можно ждать и атаки с другой стороны.

Юрий Макаренко