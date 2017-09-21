Турция подписала сделку о российских ракетах, отвернувшись от НАТО

Карлотта Галл и Эндрю Хиггинс

Демонстрация ракетного комплекса С-400 на военном параде в Москве в 2015 году. Западные чиновники встревожены влиянием России в Турции, стране-члене НАТО. Фото: фотоагентство "Спутник" через "Рейтер"



СТАМБУЛ - Самым ясным признаком разворота к России и от НАТО и Запада является то, что президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил во вторник, что Турция подписала сделку о покупке российского зенитно-ракетного комплекса.

Эта сделка закрепляет недавнее сближение с Россией, несмотря на разногласия в отношении войны в Сирии, и происходит в момент, когда в отношениях Турции с Соединенными Штатами и Европейским Союзом царит напряженность.

Это определенно вызовет беспокойство в Вашингтоне и Брюсселе, где официальные лица пытаются удержать Турцию - давнего члена НАТО и все более маловероятного кандидата на вступление в Европейский Союз - от попадания в сферу влияния России.

Сделка заключена в момент, когда отношения между Россией и Западом находятся в особенно низкой точке. Напряженность усилилась в 2014 году, когда Россия аннексировала Крым и затем начала разжигать вооруженное восстание в восточной Украине. Отнношения ухудшились еще больше, когда стали усиливаться свидетельства, что Москва стояла за хакерским взломом выборов в Соединенных Штатах в 2016 году, а также пыталась вмешаться в выборы других стран.



Хотя о предполагаемой покупке ракет у России было сообщено несколько месяцев назад, заявление г-на Эрдогана стало первым подтверждением, что Турция перевела деньги для оплаты ракетного комплекса, известного как С-400.

"Подписи были поставлены для покупки С-400 у России", - сказал г-н Эрдоган в комментариях, опубликованных в нескольких газетах во вторник. "Также был выплачен задаток, насколько я знаю".

Покупка ракетной системы противоречит сотрудничеству внутри союза НАТО, в котором Турция состоит с начала 1950-х. Альянс НАТО не запрещает покупку военной техники у изготовителей вне руководимого американцами союза, но он не приветствует покупку техники, не совместимой с той, что используется другими странами-членами.

Один чиновник НАТО в Брюсселе, штаб-квартире альянса, сказал, что ни одна страна-член НАТО не работает в настоящее время с российской ракетной системой, и что альянс не был проинформирован о деталях покупки Турции.

"Для НАТО важно, чтобы техника, которую закупают союзники, могла функционировать с другой техникой", - сказал чиновник, говоривший на условиях анонимности, как того требует регламент альянса. "Интероперабельность союзных вооруженных важна для НАТО при проведении наших операций".

Турция ранее планировала приобрести ракеты у Китая, но эта сделка не состоялась под давлением со стороны Соединенных Штатов.

Западные производители вооружений настойчиво лоббировали расширение НАТО на бывшие страны-сателлиты СССР после краха коммунизма. С тех пор они лоббируют и новые и старые страны-члены НАТО не изменять альянсу в плане покупки вооружений, что помешало бы их бизнесу.

Г-н Эрдоган отверг вопросы интероперабельности, лояльности марке или геополитического впечатления от такой продажи. "Ни у кого нет права обсуждать принципы независимости Турецкой республики или независимые решения в отношении ее оборонной индустрии", передала газета "Hurriyet"его слова.

"Мы принимаем решения о нашей собственной независимости сами", - сказал он. "Мы обязаны принимать меры предосторожности и безопасности, чтобы защитить нашу страну".

Объявление г-на Эрдогана - сделанное турецким журналистам на борту его президентского самолета, когда он возвращался из Казахстана - выглядело, судя по времени, ответным ударом на два судебных дела, о которых было объявлено на прошлой неделе в Соединенных Штатах. Одно заведено против его президентских телохранителей, которых обвиняют в нападении на протестующих, когда г-н Эрдоган посещал Вашингтон в прошлом году. Другое дело - против группы турок, включая бывшего министра, обвиняемых в нарушении санкций США против Ирана.

Г-н Эрдоган гневно критиковал оба дела.

И тем не менее у Турции есть и другие причины для покупки ракет. Ей нужно поддерживать хорошие отношения с Россией, и ей также нужно развивать собственную оборону, сказала Асли Айдинтаcбас, сотрудница Европейского совета по международным отношениям. "Турция хочет эту сделку", - сказала она, - "а Россия только рада внести раздор в альянс НАТО".

Коллективной обороны НАТО должно быть достаточно для Турции; более того, НАТО размещал в стране ракеты "Пэтриот" во время роста напряженности в отношениях с Сирией в прошлом. Но г-н Эрдоган потерял доверие к Западу после неудавшегося переворота в прошлом году, который он истолковал как западный заговор по его смещению, и он, судя по всему, решительно настроен обеспечить свою собственную оборону, сказала г-жа Айдинтаcбас.

Военные и гражданские заговорщики использовали самолеты и танки, чтобы захватить власть в июле прошлого года, и бомбили несколько мест, включая здание парламента, прежде чем против них выступили верные режиму силы безопасности и прошли публичные демонстрации. Г-н Эрдоган едва избежал задержания.

Передача технологии от России является привлекательной для Турции, сказала г-жа Айдинтасбас. Г-н Эрдоган также высказывался о его разочаровании в отношении того, что ему было отказано на его запросы к Соединенным Штатам о беспилотниках, и о его удовлетворении, что Турция разработала свои собственные беспилотники.

Объявление г-на Эрдогана о сделке с Россией было сделано после того, как Германия заявила, что она прекращает весь основной экспорт вооружений в Турцию из-за ухудшения ситуации с правами человека в стране и все более натянутых отношений.

"Мы заморозили все крупные запросы, посланные нам Турцией, а таких запросов не мало", - сказал германский министр иностранных дел Зигмар Габриэль во время экспертной дискуссии в Берлине в понедельник, согласно агентству "Рейтер".

По мере увеличения подозрений в отношении Запада отношения с Россией переживают потепление под воздействием личных отношений между г-ном Эрдоганом и президентом России Владимиром В. Путиным. Г-н Эрдоган выражал личное восхищение г-ном Путиным - к ужасу многих европейских и американских лидеров, хотя и не президента Трампа.

Г-н Эрдоган также предпочитает российскую модель с ее восприятием восстановления утерянной империи, возвращением Турции более независимого места в мире и отказом от западной демократии.

После напряженной ссоры в 2015 году, когда турецкие самолеты сбили российский военный самолет на границе Турции с Сирией, г-н Эрдоган стремился улучшить отношения с Россией, отправив два письма г-ну Путину и затем съездив в Москву для встречи в июне 2016 года.

Его визит представлял собой заметный сдвиг со времен Холодной войны, когда Турция являлась верным союзником Запада в противостоянии Советскому Союзу. (Турция имеет общую границу с Грузией, Арменией и Азербайджаном, бывшими советскими республиками, которые в различной степени остаются под российским влиянием.) Российско-турецкое соперничество на Черном море и на Кавказе насчитывает столетия.

Г-н Путин, находящийся в конфликте с Западом с тех пор, как он аннексировал Крым у Украины в 2014 году, также много работал над тем, чтобы наладить отношения с Анкарой, видя в г-не Эрдогане близкого по духу авторитарного правителя, который разделяет с ним подозрения в отношении вмешательства Запада во внутренние дела.

Тот факт, что Турция является членом НАТО, единство которого Москва с трудом пыталась подорвать в течение многих лет, только усилил желание г-на Путина построить прочные отношения с г-ном Эрдоганом, несмотря на их разногласия по конфликту в Сирии.

"Г-н Путин и я сам непреклонны по этому вопросу", - сказал журналистам г-н Эрдоган о ракетной сделке.

В прошлом году Россия и Турция достигли соглашения о возобновлении приостановленного проекта трубопровода для транспортировки природного газа.

Покупка российских ракет поднимет это сотрудничество на новый уровень, но это не первый раз, когда Турция покупает военную технику у России. Она обращалась к Москве в начале 1990-х, чтобы купить военные вертолеты и бронетранспортеры.

После того, как отношения попали в полосу напряженности из-за войны России в 1994 году в Чечне, Турция обманула надежды в Москве, что она могла бы стать крупным новым рынком для российской техники.

Россия, которая была по большей части выдавлена с рынка оружия в Западной и Восточной Европе, даже в странах, которые когда-то закупали почти все их оружие в Советском Союзе, многие годы смотрела на восточный фланг НАТО как на интересный рынок и как на самое слабое звено альянса. Она также продавала оружие Греции, еще одной стране-члену НАТО, и Кипру, который не является членом НАТО, но принимает у себя британские военные базы и фактически служит аванпостом альянса.

Карлотта Галл сообщала из Стамбула, Эндрю Хиггинс из Москвы.

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