Россия глазами военных аналитиков США

Американские военные аналитики воспользовались словами русского дипломата, светлейшего князя и последнего канцлера Российской империи Александра Горчакова, пытаясь описать отношения Москвы с Западом: «Россия не сердится, Россия сосредотачивается». Усиление российской военной мощи вызывает тревогу у американцев и их союзников. Насколько она обоснована и кто же виноват в росте международной напряженности?

Научный сотрудник Института Кеннана Международного центра Вудро Вильсона и старший научный сотрудник правительственного Центра военно-морского анализа (сколько регалий!) Майкл Кофман опубликовал статью на данную тему. Страны, входящие в блок НАТО, обеспокоены предстоящими совместными стратегическими российско-белорусскими военными учениями «Запад-2017», которые якобы угрожают безопасности стран Балтии.

В своей статье Кофман отмечает, что в Балтийском регионе армия России выполняет пока лишь оборонительную функцию, но в будущем все будет зависеть от действий стран НАТО и того, какие именно войска Альянс разместит в Прибалтике. Россия в настоящее время развертывает крупные воинские формирования вдоль границы с Украиной и расширяет военное присутствие в Крыму, модернизируя между делом военное оборудование.

Российская армия продолжает эволюционировать, инвестируя средства в обновление ВВС, ВМФ и стратегических ядерных сил, пусть и в ущерб интересам пехоты. Но война на Украине, приближение НАТО к границам России и рост террористической угрозы подтолкнули Россию к срочному повышению обороноспособности страны, передислокации российских войск, модернизации военной техники и разработке новейших видов вооружений.

Москва, по мнению Кофмана, опасается начала полномасштабной иностранной интервенции на западе. Поэтому к украинской границе были возвращены воинские формирования, в том числе и 20-я армия.

Российское руководство планирует перебросить 1-ю гвардейскую танковую армию к западу от столицы и создать штаб 8-й общевойсковой армии в ЮВО. Будут созданы и три новых дивизии, состоящие из 6 полков, поддержку которым обеспечат несколько бригад и боевая авиация. Украина будет зажата в тиски российскими войсками, развернутыми с севера на юг.

На Прибалтику Москве наплевать. Данный регион пока еще приоритетным не является, но подвижки все же имеются: войсковые формирования постепенно укомплектовываются, организационная структура и состав войск расширяются. Так, растет численность 11-го армейского корпуса в Калининграде и 14-го армейского корпуса Северного флота. В планах обеспечение современными средствами даже низкоприоритетных районов.

В случае начала военного противостояния со Штатами, Россия делает ставку на системы ПВО, неядерные ракеты большой дальности и ядерное оружие. Кофман пребывает в уверенности, что американская военная мощь неоспорима и России до нее еще далеко.

Будущий театр военных действий или, в лучшем случае, площадка для противоборства России и США - это Балтийский регион. Москва нарастит и перегруппирует собственные Вооруженные силы, Альянс проделает то же самое. Что в итоге? Два сильных противника померятся силами в Прибалтике, но во что все это выльется, аналитик предсказать не берется.

Сделаем это за него? Странам Балтии придется нелегко: про суверенитет можно смело забыть и даже не вспоминать. Арена, на которой роль провокаторов и даже гладиаторов янки отведут прибалтам. В случае начала военного конфликта исчезнут проблемы мнимой советской оккупации и «российской агрессии». Натовцы используют и уничтожат болванчиков.

Что касается ЕС, то недавнее заявление Кристиана Линднера, председателя Свободной демократической партии Германии говорит само за себя: если Россия откажется от учений «Запад-2017», то группа G-8 будет возрождена. Для начала в формате G-7+1. В ход пошел подкуп?

Страны Запада не настолько уверены в собственной военной мощи, как пытаются показать? Единственный вариант: не сердите Россию, отведите войска НАТО от российских границ в Восточной Европе и спите спокойно.

Евгений Радугин