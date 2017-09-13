Британия в центре тайной азербайджанской схемы отмывания денег и лоббирования на 3 миллиарда долларов

Эксклюзив: Утечка данных раскрывает тысячи тайных платежей, включая европейским политикам и журналистам



Часть денег пошла на международное лоббирование, чтобы избежать критики президента Азербайджана Ильхама Алиева, на снимке - с его женой Мехрибан на Даунинг Стрит. Фотография: Люк МакГрегор/Рейтер

Правящая элита Азербайджана управляла тайной схемой на 2,9 миллиардов долларов (2,2 миллиарда фунтов), чтобы платить известным европейцам, покупать товары роскоши и отмывать деньги через сеть непрозрачных британских компаний, раскрывает расследование "Гардиан".

Утечка данных показывает, что азербайджанское руководство, обвиняемое в периодическом нарушении прав человека, системной коррупции и фальсификации выборов, сделало более 16000 тайных платежей с 2012 по 2014 год.

Часть этих денег была направлена политикам и журналистам в рамках международной операции лоббирования, чтобы избежать критики президента Азербайджана Ильхама Алиева и способствовать положительному имиджу его богатой нефтью страны. Нет никаких признаков того, что все получатели денег знали о первоисточнике денег. Деньги поступали замаскированным образом.

Но эти разоблачения снова привлекают внимание к использованию слабо контролируемой британской корпоративной среды, чтобы переводить крупные суммы денег вне сферы действия органов регулирования и надзора и налоговых органов. Семь миллионов фунтов были потрачены в Британии на товары роскоши и оплату учебы в частных школах.

Деньги, предоставлявшиеся рядом непрозрачных заказчиков в Азербайджане и России, переводились в британские компании - все они являлись коммандитными товариществами, зарегистрированными в Companies House в Лондоне - через западную финансовую систему, не вызвав никаких подозрений. Один из ведущих банков Европы, Danske, проводил платежи через свой филиал в Эстонии.

Danske Bank заявил, что имели место "отмывание денег и другая незаконная деятельность". Он заметил незаконные платежи в 2014 году. Финансовая инспекция Эстонии заявила, что системы, предназначенные для того, чтобы прекратить отмывание денег в филиале, не сработали.

Эта схема получила название "Азербайджанской прачечной". Утечка конфиденциальных банковских документов была сделана датской газете "Berlingske" и предоставлена Проекту исследования коррупции и организованной преступности (ПИКОП), газете "Гардиан" и другим медийным партнерам. Данные касаются 30-месячного периода. Они могут показывать лишь верхушку айсберга.

Политики

Утечка банковских документов показывает многочисленные платежи нескольким бывшим членам Парламентской Ассамблеи Совета Европы, ПАСЕ. Одним из них является Эдуард Линтнер, бывший член германского парламента и член Христианско-социального союза, баварской "сестринской" партии правящих христианских демократов Ангелы Меркель. Другим является итальянец, бывший председатель правоцентристской группы в ПАСЕ Лука Волонте.

Платежи совершались в момент, когда Азербайджан находился под огнем критики из-за ареста правозащитников и журналистов и из-за фальсификаций на выборах. Режим стремился ослабить критику со стороны Европы и США посредством предполагаемого подкупа делегатов в рамках того, что называют "икорной дипломатией".

Эта операция интенсивного лоббирования была настолько успешной, что члены Совета Европы проголосовали против доклада 2013 года, критиковавшего Азербайджан.

Линтнер покинул парламент в 2010 году, но остался твердым сторонником Азербайджана. Он основал Общество содействия германо-азербайджанским отношениям в Берлине, которое получило 819500 евро (755000 фунтов). Один платеж на 61000 евро был сделан через две недели после того, как Линтнер вернулся в Берлин из поездки в Азербайджан, где он был наблюдателем на президентских выборах 2013 года. Он заявил, что голосование соответствовало "германским нормам" - напрямую противореча официальным наблюдателям за выборами, которые обнаружили "значительные проблемы".

Линтнер говорит, что он получил деньги для своего общества, не извлек из этого личную выгоду и не являлся членом парламента или Совета Европы на тот момент. Его поездку оплатила одна азербайджанская НПО, говорит он. Он говорит, что не знает первоисточник полученных платежей.





Лука Волонте. Фотография: Вано Шламов/AFP/Getty Images

Подробности о деньгах, выплаченных Волонте, появились в 2016 году и вызвали негодование. Он получил более 2 миллионов евро частями через свой базирующийся в Италии фонд Novae Terrae. Прокуратура в Милане обвинила его в отмывании денег и коррупции. Волонте отрицает какие-либо противоправные действия. Он добивается, чтобы его дело было закрыто.

Данные также показывают, что деньги платились через британские компании Калину Митреву, болгарину, назначенному в прошлом году в правление базирующегося в Лондоне Европейского банка реконструкции и развития. Митрев получил, по крайней мере, 425000 евро за частную работу консультантом от местной азербайджанской компании Avuar Co. Он признает платежи и говорит, что они были сделаны за законное консультирование по коммерческим вопросам. Он отрицает, что он знал о канале, который использовался для их совершения или о первоисточнике денежных средств.

"Весь доход, полученный посредством деятельности в разных странах, был надлежащим образом задекларирован и с него уплачены налоги в моей стране проживания, Болгарии", - сказал Митрев. Его консультативная работа прекратилась, когда он присоединился к лондонскому банку, сказал он.



Сообщение о том, что ее муж консультировал азербайджанскую компанию, может оказаться затруднительным для жены Митрева, Ирины Боковой, которая является генеральным директором ЮНЕСКО. Бокова наградила первую леди и вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву одной из самых высоких наград ЮНЕСКО, Медалью Моцарта. Она также провела фотовыставку в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже под названием "Азербайджан - страна терпимости". Мероприятие было организовано Фондом Гейдара Алиева.

На вопрос "Гардиан" о том, есть ли конфликт между работой ее мужа и ее ролью в ООН, она категорически это отрицала, заявив, что она ничего не знает о коммерческих делах ее мужа. "Как генеральный директор подразделения ООН моей обязанностью является развитие здоровых рабочих отношений со всеми странами-членами организации в соответствии с политикой, определяемой странами-членами ООН. Азербайджан не является исключением в этом отношении".



"Я испытываю огромную гордость за мое выполнение мандата ЮНЕСКО, включая в области прав человека, свободы выражения мнений и безопасности журналистов".

Лоббисты

Крупные суммы денег в рамках этих махинаций были потрачены на лоббирование. В 2014 году Эккарт Сейджер, бывший продюсер "Си-Эн-Эн", живущий в Лондоне, получил почти 2 миллиона евро от британских компаний. Его компания по связям с общественностью имеет отношение к статьям, превозносящим азербайджанское правительство и его позиции. В одной статье отрицается недобросовестное поведение в деле Волонте. Сейджер не дал комментариев.

Другим выгодополучателем является живущий в Лондоне азербайджанец Джовдат Гулиев, который получил 25 платежей на общую сумму почти в 400000 фунтов. Гулиев является членом Англо-азербайджанского общества, лоббистской группы, сопредседателем которой является пэр от либеральных демократов лорд Джерман. Гулиев не ответил на неоднократные просьбы дать комментарии.

Британская связь

Четыре фирмы в центре "Азербайджанской прачечной" все являлись коммандитными товариществами, зарегистрированными в Британии. Это: Metastar Invest, базирующаяся по служебному адресу в Бирмингеме; Hilux Services и Polux Management, базирующиеся в Глазго; и LCM Alliance из города Поттерс Бар в графстве Хартфордшир. Их корпоративными "партнерами" являются анонимные оффшорные структуры, базирующиеся на Британских Вирджинских островах, на Сейшелах и в Белизе.

Глазго, где были зарегистрированы две из четырех фирм в центре "Азербайджанской прачечной". Фотография: Mark Liddell#118848/Flickr Vision

Л. Берк Файлс, международный финансовый эксперт, сказал, что эти структуры являются "умышленно непрозрачными". Иностранные преступники использовали шотландские коммандитные товарищества или SLP, сказал он. В июне правительство объявило, что SLP придется назвать их достоверных владельцев или платить штрафы, в условиях свидетельств о растущем мошенничестве.

"Никто не подозревает Шотландию. Она никогда не вносилась в список стран, не выполняющих правила Международной организации по противодействию отмыванию преступных доходов (FATF)", - сказал Файлс."Если вы собираетесь отмыть деньги, то, вероятно, лучше не проводить их между Россией, Мальтой и Каймановыми островами. Заставляет ли Шотландия вас насторожиться? Нет".

Все четыре британские компании названы как каналы платежей в деле итальянской прокуратуры против Волонте. С тех пор эти компании прекратили свою деятельность.

Люксовые услуги



Банковские данные показывают, что азербайджанский фонд использовался для широкого круга целей. Более 2,9 миллиардов долларов были направлены компаниям, около 50 миллионов долларов были выплачены отдельным лицам. Многими получателями являлись фирмы розничной торговли и услуг в западной Европе. По всей вероятности, они не знали о происхождении платежей, которые они получали.

Часть из 200 переводов денег в Британию касалась образования. В 2014 году 89800 фунтов были переведены колледжу Queen Ethelburga’s Collegiate, частную школу-пансион в Йорке. Школа отказалась назвать ученика или учеников в этом отношении или дать комментарии.





Колледж Queen Ethelburga’s Collegiate. Фотография: PR

Делались платежи и за обучение в колледже Bellerbys и в международной школе ICS в Лондоне. Колледж Bellerbys заявил, что он проводит расследование. Данные показывают, что был ряд относительно скромных социальных стипендий, выплачивавшихся связанным с режимом азербайджанским студентам в Британии, а также перевод денег за аренду квартир премиального сегмента в Лондоне. Другие покупки включали дизайнерские платья, роскошные автомобили и оплату адвокатов. Нет никакого указания на то, что британские получатели денег должны были знать источник денег.

Правящая семья Азербайджана не называется напрямую. Но свидетельства о связях с ней являются подавляющими. Крупные суммы денег поступают через контролируемый государством Международный банк Азербайжана. Это крупнейший банк в богатой нефтью стране, и все же ранее этим летом он объявил себя банкротом в Нью-Йорке. Министерства обороны и чрезвычайных ситуаций в Баку также вносят свой денежный вклад.

Эта схема использовалась для оплаты непредвиденных расходов правительства, включая оплату медицинских счетов Ягуба Эюбова, первого вице-премьера Азербайджана. Были отдельные платежи сыну Эюбова Эмину, послу Азербайджана в ЕС, и пресс-секретарю президента Азеру Гасимову.

В этой схеме "прачечной" также появляются деловые партнеры президента США Дональда Трампа в рамках проекта строительства роскошной Башни Трампа в Баку.

Местным организатором строительства гостиницы был Анар Маммадов, сын-миллиардер бывшего министра транспорта Азербайджана Зия Маммадова. В период, когда работала эта схема, Маммадовы являлись одной из самых влиятельных и богатых семей страны. Холдинговая компания Baghlan Маммадовых связана с денежными операциями "прачечной".

Congratulations my dear friend to you and to your family on this historic day! A post shared by Anar Z. Mammadov (@anarmammadov) on Nov 9, 2016 at 4:41am PST

Анар Маммадов разместил свою фотографию с Иванкой Трамп после победы ее отца на выборах



В 2012 году компания Trump Organisation подписала соглашение с Маммадовыми о строительстве 33-этажного "ультрасовременного" небоскреба высотой в 130 метров. В октябре 2014 года Иванка Трамп совершила осмотр Trump Tower Baku, поместив фотографии незаконченного здания в своем аккаунте в Инстаграме. Гостиница так никогда и не открылась. Трамп с тех пор прекратил все связи с проектом. Схема "прачечной" не показывает связи с Трампом, но вызывает вопросы о его выборе деловых партнеров.

Заказчики

Не совсем ясно, откуда поступали деньги, использованные в этой схеме. Российское правительство заплатило 29,4 миллионов долларов в "прачечную" через свою основную оружейную компанию "Рособоронэкспорт". Несколько финансовых операций связаны с еще одной схемой отмывания денег на 20 миллиардов долларов, которая действовала в Москве в период с 2010 по 2014 год. Эта схема - "Глобальная прачечная" - была раскрыта в марте силами ПИКОП, "Новой газеты" и "Гардиан".

Загадочная частная фирма в Баку, Baktelekom MMC, внесла более 1,4 миллиарда долларов. Фирма является тем, что эксперты по экономическим преступлениям называют структурой-двойником. Ее название звучит как название государственной телекоммуникационной компании с таким же именем, но не имеет к ней никакого отношения. У нее нет веб-сайта. Ее деятельность не ясна. Согласно ПИКОП, фирма Baktelekom MMC связана с Мехрибан Алиевой. В январе компания была освобождена от уплаты налогов на 17,4 миллиона долларов.

Датский банк Danske заявил, что он недостаточно хорошо контролировал подозрительные операции в своем эстонском филиале. С тех пор банк "ужесточил процедуры и контроль" и "завершил отношения" с некоторыми клиентами.

"Мы не согласимся с тем, чтобы Danske использовали для отмывания денег или других криминальных целей. Мы сделаем все, чтобы предотвратить это", - заявил банк.

Мадис Рейманд, глава эстонского позразделения финансовой разведки, сказал, что его бюро наткнулось на подозрительные потоки азербайджанской наличности в 2013 году при анализе другого дела. "Мы пошли по следам", - сказал он. "Мы пытались сотрудничать со страной-источником, чтобы выяснить, откуда поступили деньги. Но это не получилось".

Рейманд сказал, что эстонская служба финансового надзора установила, в чем была проблема, и предприняла шаги по предотвращению сходного мошенничества в будущем.

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