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опубликовано редакцией на Переводике 24.02.20 03:01
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Турция может закрыть пролив Босфор для России на основе Соглашения Монтрё

boğaz

Feb 23 2020 

Как   написал в воскресенье Мухаррем Сарыкая в газете Habertürk, Турция намерена продвигать свою повестку дня в Сирии и может даже заблокировать вход  России в Босфорский пролив, поскольку две страны сталкиваются на нескольких фронтах. 

Турция посылает подкрепления в последнюю, удерживаемую повстанцами, провинцию Идлиб, где силы президента Сирии Башара Асада, поддерживаемые российской авиацией, быстро продвигаются против поддерживаемых Турцией сирийских повстанцев и вооруженных группировок джихадистов.

Недавняя кампания режима Асада подняла напряженность в отношениях между Турцией и Россией, которые поддерживают противоборствующие стороны в конфликте. Обе страны также поддерживают соперничающие партии в Ливии.

«Отступление  в Идлибе может указывать на то, что Турция может отступить и  с других фронтов, особенно Ливии. Вот почему решимость Турции находится на уровнях, которые, без сомнения, приведут к  эскалации кризиса», - написал Сарыкая, сославшись на источник, имеющий тесные связи с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Первый вариант того, что произойдет, если за столом не будет достигнут консенсус с Россией, - это изменения  в практической реализации Соглашения Монтрё», - написал обозреватель.

Турция может не  допустить проход российских судов через пролив Босфор на основании одной из статей соглашения Монтрё, которое дает Анкаре полномочия блокировать проход военных кораблей, если она считает, что ей грозит неминуемая опасность войны, сказал Сарыкая. 

Эрдоган ранее оспаривал право 200 000-тонных нефтяных танкеров использовать Босфор для  свободного прохода. «Некоторые могут не посметь ​​сказать это, - сказал он. - Но я могу. Если появляется  угроза для наших европейских и азиатских берегов, то мы сделаем все возможное, чтобы предотвратить это».



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теги: Турция  
   
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