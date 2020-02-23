Стоимость жизни в России

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5 937 232 цены в 9 354 городах, введенных 506 505 участниками.

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Стоимость жизни в России на 44,33% ниже, чем в Канаде (сводные данные по всем городам, аренда жилья не учитывается). Аренда в России на 64,40% ниже, чем в Канаде (средние данные по всем городам).

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Рестораны [Редактировать] Диапазон от - до Одноразовый прием пищи, Недорогой ресторан 500.00 руб 300,00-800,00 Обед для 2 человек, Ресторан среднего ценового диапазона, Три блюда для 2-х человек 2000,00 руб 1200,00-3000,00 McMeal в Макдональдсе (или эквивалент Combo Meal) 300,00 руб 200,00-400,00 Местное пиво (0,5 л разливное) 100,00 руб 50,00-200,00 Бутылка импортного пива (0,33 л) 150,00 руб 90,00-400,00 Капуччино (обычный) 120,48 руб 80,00-170,00 Coke/Pepsi (бутылка 0,33 литра) 49,28 руб 37,00-80,00 Вода (бутылка 0,33 литра) 29,98 руб 20,00-50,00 Рынки и магазины [Редактировать]

Молоко (обычное), (1 литр) 58,84 руб 45,00-78,00 Буханка свежего белого хлеба (500 г) 33,68 руб 25,00-50,00 Рис (белый), (1 кг) 61,69 руб 40,00-90,00 Яйца (обычные) (12) 72,54 руб 60,00-95,00 Сыр местный (1 кг) 497,64 руб 350,00-700,00 Куриное филе (1 кг) 250,45 руб 190,00-300,00 Говяжье бедро (1кг) (или - эквивалент внутренняя часть ноги, красное мясо) 448.04 руб 350,00-600,00 яблоки (1 кг) 86,60 руб 60,00-120,00 Бананы (1 кг) 65,65 руб 51,90-85,00 Апельсины (1 кг) 82,62 руб 60,00-120,00 Томаты (1кг) 126,45 руб 80,00-200,00 Картофель (1 кг) 32,02 руб 20,00-50,00 Лук (1 кг) 29,69 руб. 20,00-50,00 Салат (1 головка) 57,99 руб. 30,00-100,00 Вода (бутылка 1,5 л) 35,68 руб. 25,00-50,00 Бутылка вина (среднего качества) 400,00 руб. 300,00-600,00 Пиво домашнее (бутылка 0,5 л) 58,86 руб 50,00-80,00 Импортное пиво (бутылка 0,33 л) 109,48 руб 75,00-150,00 Сигареты 20 пачек (Мальборо) 140,00 руб 120,00-160,00 Транспорт [Редактировать]

Билет в один конец (местный транспорт) 25,00 руб 20,00-44,00 Месячный проездной (обычная цена) 1 680,00 руб 850,00- 2700,00 Такси Старт (посадка?) (Обычный тариф) 100,00 руб 60,00-150,00 Такси 1 км (Обычный тариф) 15,00 руб 9,00-25,00 Такси 1 час ожидания (Обычный тариф) 300,00 руб 200,00-540,00 Бензин (1 литр) 44,59 руб 41,30-48,00 Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (или эквивалент нового автомобиля) 1 300 000,00 800 000,00 -1 500 000,00 Toyota Corolla Sedan 1,6 л 97 кВт комфорт (или эквивалент нового автомобиля) 1 281 610,16 руб. 1 030 000,00 -1 500 000,00 Коммунальные услуги (ежемесячно) [Редактировать]

Базовая (электричество) , Отопление, Охлаждение, Вода, Мусор) на квартира 85м2 6 793,70 руб. 4 576,92- 9562,50 1 мин. местный тариф мобильной связи по предоплате (без скидок или планов) 1,60 руб 1,00-3,00 Интернет (60 Мбит или больше, безлимитный, кабельное / ADSL) 478.54 руб 350,00-600,00 Спорт и отдых [Редактировать]

Фитнесклуб, ежемесячная плата за 1 взрослого 2,074.86 руб 1,200.00-3,500.00 Теннисный корт прокат (1 час в неделю) 1,049.65 руб 500,00-2000,00 Кино, международный релиз, 1 место 300,00 руб 230,00-400,00 Уход за детьми [редактировать]

Дошкольный (или детский сад), полный день, частный, ежемесячно на 1 ребенка 15,614.61 руб 8,000.00-30,000.00 Международная начальная школа, год для 1 ребенка 374,097.82 руб 150,000.00-780,000.00 Одежда и обувь [Edit]

1 пара джинсов (Levis 501 или аналогичный) 4,168.41 руб 2,000.00-7,000.00 1 летнее платье в сети магазинов (Zara, H & M, ...) 2,553.59 руб 1,500.00-4,000.00 1 пара кроссовок Nike (Mid-Range) 5,091.88 руб 3,500.00-7,000.00 1 пара мужской обуви, кожа бизнес стиль 5,918.09 руб 4,000.00-10,000.00 Аренда в месяц [Редактировать]

Апартаменты (1 комната) в центре города 22 519,30 руб. 15 000,00-45 000,00 Квартира (1 спальня) вне центра 14 857,25 руб. 10 000,00 - 25000,00 Квартира (3 спальни) в центре города 39 803,05 руб. 22 000,00-85 000,00 Квартира (3 спальни) вне центра 27 748,51 руб 16-000,0050 000,00 Покупка квартиры [Редактировать]

Цена за квадратный метр в центре города 82,060.38 руб 50,000.00-200,000.00 Цена за квадратный метр вне центра 55,183.24 руб 35,000.00-110,000.00 Зарплаты и финансирование [Редактировать]

Средняя месячная чистая зарплата (после уплаты налогов) 31,851.84 руб

Процентная ставка по ипотечному кредиту в процентах в год (%), на 20 лет, фиксированная ставка 10,48 9,00-12,00

Цены в России

Эти данные основаны на 53118 записях за последние 18 месяцев от 4470 различных участников.

Последнее обновление: февраль 2020 г.

Наши данные для каждой страны основаны на всех записях из всех городов этой страны.

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