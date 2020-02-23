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опубликовано редакцией на Переводике
23.02.20 19:03
Стоимость жизни в России
Numbeo является крупнейшей в мире базой данных, предоставленных пользователями, о городах и странах по всему миру. Numbeo предоставляет актуальную и своевременную информацию об условиях жизни в мире, включая стоимость жизни, показатели жилья, здравоохранения, дорожного движения, преступности и загрязнения.
5 937 232 цены в 9 354 городах, введенных 506 505 участниками.
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Стоимость жизни в России на 44,33% ниже, чем в Канаде (сводные данные по всем городам, аренда жилья не учитывается). Аренда в России на 64,40% ниже, чем в Канаде (средние данные по всем городам).
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|
Рестораны
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|
Диапазон от - до
|
Одноразовый прием пищи, Недорогой ресторан
|
500.00 руб
|
300,00-800,00
|
Обед для 2 человек, Ресторан среднего ценового диапазона, Три блюда для 2-х человек
|
2000,00 руб
|
1200,00-3000,00
|
McMeal в Макдональдсе (или эквивалент Combo Meal)
|
300,00 руб
|
200,00-400,00
|
Местное пиво (0,5 л разливное)
|
100,00 руб
|
50,00-200,00
|
Бутылка импортного пива (0,33 л)
|
150,00 руб
|
90,00-400,00
|
Капуччино (обычный)
|
120,48 руб
|
80,00-170,00
|
Coke/Pepsi (бутылка 0,33 литра)
|
49,28 руб
|
37,00-80,00
|
Вода (бутылка 0,33 литра)
|
29,98 руб
|
20,00-50,00
|
Рынки и магазины
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|
|
Молоко (обычное), (1 литр)
|
58,84 руб
|
45,00-78,00
|
Буханка свежего белого хлеба (500 г)
|
33,68 руб
|
25,00-50,00
|
Рис (белый), (1 кг)
|
61,69 руб
|
40,00-90,00
|
Яйца (обычные) (12)
|
72,54 руб
|
60,00-95,00
|
Сыр местный (1 кг)
|
497,64 руб
|
350,00-700,00
|
Куриное филе (1 кг)
|
250,45 руб
|
190,00-300,00
|
Говяжье бедро (1кг) (или - эквивалент внутренняя часть ноги, красное мясо)
|
448.04 руб
|
350,00-600,00
|
яблоки (1 кг)
|
86,60 руб
|
60,00-120,00
|
Бананы (1 кг)
|
65,65 руб
|
51,90-85,00
|
Апельсины (1 кг)
|
82,62 руб
|
60,00-120,00
|
Томаты (1кг)
|
126,45 руб
|
80,00-200,00
|
Картофель (1 кг)
|
32,02 руб
|
20,00-50,00
|
Лук (1 кг)
|
29,69 руб.
|
20,00-50,00
|
Салат (1 головка)
|
57,99 руб.
|
30,00-100,00
|
Вода (бутылка 1,5 л)
|
35,68 руб.
|
25,00-50,00
|
Бутылка вина (среднего качества)
|
400,00 руб.
|
300,00-600,00
|
Пиво домашнее (бутылка 0,5 л)
|
58,86 руб
|
50,00-80,00
|
Импортное пиво (бутылка 0,33 л)
|
109,48 руб
|
75,00-150,00
|
Сигареты 20 пачек (Мальборо)
|
140,00 руб
|
120,00-160,00
|
Транспорт
|
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|
|
Билет в один конец (местный транспорт)
|
25,00 руб
|
20,00-44,00
|
Месячный проездной (обычная цена)
|
1 680,00 руб
|
850,00- 2700,00
|
Такси Старт (посадка?) (Обычный тариф)
|
100,00 руб
|
60,00-150,00
|
Такси 1 км (Обычный тариф)
|
15,00 руб
|
9,00-25,00
|
Такси 1 час ожидания (Обычный тариф)
|
300,00 руб
|
200,00-540,00
|
Бензин (1 литр)
|
44,59 руб
|
41,30-48,00
|
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (или эквивалент нового автомобиля)
|
1 300 000,00
|
800 000,00 -1 500 000,00
|
Toyota Corolla Sedan 1,6 л 97 кВт комфорт (или эквивалент нового автомобиля)
|
1 281 610,16 руб.
|
1 030 000,00 -1 500 000,00
|
Коммунальные услуги (ежемесячно)
|
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|
|
Базовая (электричество) , Отопление, Охлаждение, Вода, Мусор) на квартира 85м2
|
6 793,70 руб. 4
|
576,92- 9562,50
|
1 мин. местный тариф мобильной связи по предоплате (без скидок или планов)
|
1,60 руб
|
1,00-3,00
|
Интернет (60 Мбит или больше, безлимитный, кабельное / ADSL)
|
478.54 руб
|
350,00-600,00
|
Спорт и отдых
|
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|
|
Фитнесклуб, ежемесячная плата за 1 взрослого
|
2,074.86 руб
|
1,200.00-3,500.00
|
Теннисный корт прокат (1 час в неделю)
|
1,049.65 руб
|
500,00-2000,00
|
Кино, международный релиз, 1 место
|
300,00 руб
|
230,00-400,00
|
Уход за детьми
|
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|
|
Дошкольный (или детский сад), полный день, частный, ежемесячно на 1 ребенка
|
15,614.61 руб
|
8,000.00-30,000.00
|
Международная начальная школа, год для 1 ребенка
|
374,097.82 руб
|
150,000.00-780,000.00
|
Одежда и обувь
|
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|
|
1 пара джинсов (Levis 501 или аналогичный)
|
4,168.41 руб
|
2,000.00-7,000.00
|
1 летнее платье в сети магазинов (Zara, H & M, ...)
|
2,553.59 руб
|
1,500.00-4,000.00
|
1 пара кроссовок Nike (Mid-Range)
|
5,091.88 руб
|
3,500.00-7,000.00
|
1 пара мужской обуви, кожа бизнес стиль
|
5,918.09 руб
|
4,000.00-10,000.00
|
Аренда в месяц
|
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|
|
Апартаменты (1 комната) в центре города
|
22 519,30 руб.
|
15 000,00-45 000,00
|
Квартира (1 спальня) вне центра
|
14 857,25 руб.
|
10 000,00 - 25000,00
|
Квартира (3 спальни) в центре города
|
39 803,05 руб.
|
22 000,00-85 000,00
|
Квартира (3 спальни) вне центра
|
27 748,51 руб
|
16-000,0050 000,00
|
Покупка квартиры
|
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|
|
Цена за квадратный метр в центре города
|
82,060.38 руб
|
50,000.00-200,000.00
|
Цена за квадратный метр вне центра
|
55,183.24 руб
|
35,000.00-110,000.00
|
Зарплаты и финансирование
|
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|
|
Средняя месячная чистая зарплата (после уплаты налогов)
|
31,851.84 руб
|
|
Процентная ставка по ипотечному кредиту в процентах в год (%), на 20 лет, фиксированная ставка
|
10,48
|
9,00-12,00
Цены в России
Эти данные основаны на 53118 записях за последние 18 месяцев от 4470 различных участников.
Последнее обновление: февраль 2020 г.
Наши данные для каждой страны основаны на всех записях из всех городов этой страны.
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