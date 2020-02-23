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Оберлендер просит власти Канады не депортировать его в Россию

19.02.2020

Гельмут Оберлендер (справа) / Фото memoiresdeguerre.com

Гельмут Оберлендер, бывший переводчик зондеркоманды СС, устроившей массовое убийство детдомовцев в Ейске в 1942 году, попросил не депортировать его из Канады, сообщила РИА Новости представитель Комиссии по иммиграции и беженцам страны (IRB) Анна Пейп.

Ранее адвокат Оберлендера Рон Поултон рассказал РИА Новости, что канадские власти начали процесс депортации его 96-летнего подзащитного.

По словам Пейп, канадское пограничное агентство передало дело Оберлендера в иммиграционный отдел IRB. «Однако слушания о рассмотрении по существу еще не назначены», — уточнила собеседница агентства. Сейчас иммиграционная служба ожидает от адвоката Оберлендера дополнительные документы, которые необходимо подать не позднее 28 февраля.

«Если дело не будет закрыто, оно перейдет на слушания по существу, чтобы определить, обоснованны ли обвинения против господина Оберлендера и должно ли быть выпущено распоряжение о депортации», — уточнила представитель IRB.

Она не сказала, сколько времени может занять рассмотрение, но отметила, что в данном деле уже есть просьба об отсрочке.

На прошлой неделе стало известно, что Следственный комитет России попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении Оберлендера. По данным следствия, он служил переводчиком в зондеркоманде СС-10 «а». Это подразделение под командованием доктора Курта Кристмана действовало на Кубани в 1942-1943 годах. На вооружении у зондеркоманды были мобильные газовые камеры, она была причастна не только к убийству детей в Ейске, но и к другим преступлениям.

В начале октября 1942-го нацисты вывезли из детского дома и казнили 214 сирот. По данным экспертов, занимавшихся расследованием, детей либо закопали живьем, либо они погибли в кузовах грузовиков от отравления выхлопными газами. 

Осенью прошлого года РИА Новости опубликовало материалы об этом убийстве в рамках проекта «Без срока давности«. После этого СК возбудил уголовное дело о геноциде.

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