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Выездные группы чиновников из России начнут возвращать на родину россиян-эмигрантов

Rus.delfi.ee    11.02.2020 

Выездные группы чиновников из России начнут возвращать на родину россиян-эмигрантов

Foto: Stringer/Russia, REUTERS

Правительство России поручило министерству иностранных дел совместно с МВД РФ заняться содействием переселению обратно в Россию граждан, покинувших родину. Для этого планируется создать временные группы чиновников, которые будут выезжать за границу и лично убеждать соотечественников переехать в РФ, пишет finanz.ru.

Как сообщает ”Парламентская газета”, соответствующее постановление правительства от 28 января 2020 года вступило в силу с пятницы.

Согласно документу, временные группы будут формироваться из ”специалистов российских Министерства внутренних дел, Министерства иностранных дел и других заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, командируемых в иностранные государства в соответствии с законодательством России”.

В их обязанности будет входить информирование россиян-эмигрантов о потенциальных о Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом.

По данным Всемирного банка, на 2017 год 10,6 миллиона граждан РФ покинули страну для работы и жизни за рубежом. Если исключить из расчетов пенсионеров (35 млн человек), то страна лишилась 9,7% от текущей численности граждан трудоспособного возраста (рабочей силы) и детей.

В Эстонии проживают более 88 тысяч граждан России.

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