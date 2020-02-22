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опубликовано редакцией на Переводике
22.02.20 15:15
скаут: Андрей Яшник;
ЧТО ТАКОЕ СОЦИАЛИЗМ И КАПИТАЛИЗМ? (Определения)
Поскольку изучением таких явлений общественной жизни как социализм и капитализм философы, экономисты и проч. занимаются сотни лет и столько же лет пытаются определить, что это такое, рассуждая на эту тему. Однако приемлемого определения того, что это такое нет. Есть просто рассуждения на эту тему. С выходом перечисленных ниже работ стало возможным разрешить эту проблему: «Основы теории экономических систем»,Издательство LAP LAMBERT Academic Publishing(2014-10-21). 80 с. - ISBN-13: 978-3-659-60735-6https://www.ljubljuknigi.ru «Проблемы федерализма и пути их решения» (идеология, религия, экономика), Издательство ридеро, 2017 . 238 с. ISBN-978-5-4483-5316-1 «Теория социализма и капитализма»Издательство ридеро, 2017 . 276 с. ISBN-978-5-4490-1265-4 «Философия экономики социализма и капитализма»Издательство ридеро, 2019 . 291 с. ISBN978-5-44966647-5 Появление этих работ привели к разрешению проблемы кризиса в теории экономики. Были предложены абстрактные представления экономик социализма и капитализма и соответствующих им государств. Поскольку они относятся к любым государствам на Земле, то теперь наука располагает законами развития экономик и устройства государств. С позиции философии, то разрешена проблема множественности экономических законов и теорий (свыше 50 – ти), которые и были тормозом в её развитии.Краткие определения: Социализм – общественно-экономическая система, представляющая собой множество элементов и связей между ними, управляемая партией и властью, целью которых является благо всего народа и его развитие. Капитализм – общественно-экономический комплекс, представляющий собой совокупность элементов с виртуальными связями между ними, управляемый элитой и криминалом, и каждый элемент стремится поглотить себе подобного соседа с целью получения максимальной прибыли. Несколько уточнений понятий принятых в данных определениях: Комплекс – совокупность элементов, объединённых вместе и имеющих общее предназначение. Изъятие элемента из комплекса не приводит к разрушению комплекса.Система — множество элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, которое образует определённую целостность, единство. Изъятие элемента из системы приводит к разрушению системы.Виртуальный - это не существующий в реальности, но в целом имеющийся. Нечто заменяющее аналог реальной жизни. -Обычно в определения данных понятий приводимых в справочниках чаще всего утверждается, кто владеет средствами производства. При этом не указывается, кто и как управляет множеством элементов. Что такое коммунизм мне не известно. Тем не менее, точно известно, что при коммунизме будет власть народа, что в переводе на греческий язык будет звучать как «демократия». Поэтому говорить о демократии, с учётом приведенных выше определений, при социализме и капитализме не прилично.
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