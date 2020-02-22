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опубликовано редакцией на Переводике 22.02.20 15:15
скаут: Андрей Яшник;
 
 

ЧТО ТАКОЕ СОЦИАЛИЗМ И КАПИТАЛИЗМ? (Определения)



  Поскольку изучением  таких явлений общественной жизни как социализм и капитализм философы, экономисты и проч. занимаются сотни лет и столько же лет пытаются определить, что это такое, рассуждая  на эту тему. Однако приемлемого определения того, что это такое нет. Есть просто рассуждения на эту тему. С выходом перечисленных ниже работ стало возможным разрешить эту проблему:
 «Основы теории экономических систем»,
Издательство LAP LAMBERT Academic Publishing
(2014-10-21). 80 с. - ISBN-13: 978-3-659-60735-6
https://www.ljubljuknigi.ru
                «Проблемы федерализма и пути их решения»
                (идеология, религия, экономика),
  Издательство ридеро, 2017 . 238 с.  ISBN-978-5-4483-5316-1
                «Теория социализма и капитализма»
Издательство ридеро, 2017 . 276 с.  ISBN-978-5-4490-1265-4
                «Философия экономики социализма и капитализма»
Издательство ридеро, 2019 . 291 с. ISBN978-5-44966647-5
  Появление этих работ привели к разрешению проблемы кризиса в теории экономики. Были предложены абстрактные представления экономик социализма и капитализма и соответствующих им государств. Поскольку они относятся к любым государствам на Земле, то теперь наука располагает законами развития экономик и устройства государств. С позиции философии, то разрешена проблема множественности экономических законов и теорий (свыше 50 – ти), которые и были тормозом в её развитии.

Краткие определения:
  Социализм – общественно-экономическая система, представляющая собой множество элементов и связей между ними, управляемая партией и властью, целью которых является благо всего народа и его развитие.
 Капитализм – общественно-экономический комплекс, представляющий собой совокупность элементов с виртуальными связями между ними, управляемый элитой и криминалом, и каждый элемент стремится поглотить себе подобного соседа с целью получения максимальной прибыли.

   Несколько уточнений понятий принятых в данных определениях:
 Комплекс – совокупность элементов, объединённых вместе и имеющих общее предназначение. Изъятие элемента из комплекса не приводит к разрушению комплекса.

Система — множество элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, которое образует определённую целостность, единство. Изъятие элемента из системы приводит к разрушению системы.

Виртуальный - это не существующий в реальности, но в целом имеющийся. Нечто заменяющее аналог реальной жизни. -
Обычно в определения данных понятий приводимых в справочниках чаще всего утверждается, кто владеет средствами производства. При этом не указывается,  кто и как управляет множеством элементов.
  Что такое коммунизм мне не известно. Тем не менее, точно известно, что при коммунизме будет власть народа, что в переводе на греческий язык будет звучать как «демократия». Поэтому говорить о демократии, с учётом приведенных выше определений, при социализме и капитализме не прилично.

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