Выгоден ли Кипру российский турист?

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2019 год снова стал рекордным для кипрского туризма. Но вот в чем парадокс: рост количества туристов не всегда влечет за собой аналогичный рост доходов страны. За прошедший год остров посетили 3 976 777 человек, что на 1% больше, чем в 2018 году, но потратили они во время своего отпуска на 1% меньше — 2,6 млрд евро.

Больше всего денег на Кипре тратят швейцарцы — в среднем 875 евро за все время своего отпуска, бельгийцы — 857,9 евро и норвежцы — 841,6 евро. Но количество гостей из этих стран довольно мало — 154 000 человек, поэтому их взнос в экономику острова тоже невелик — всего 132 млн евро или 5%.

Представители шести стран, которые традиционно составляют основной турпоток, тратят деньги так:

немцы — 769 евро;

британцы — 738,3 евро;

россияне — 667,9 евро;

ливанцы — 637,9 евро;

украинцы — 563 евро;

израильтяне — 488 евро.

К сожалению для Кипра, статистика прошлого года показывает, что турпоток именно из стран, жители которых готовы тратить, сокращается:

из Германии — на 19,9%;

из Австрии — на 2,9%;

из Швейцарии — на 9%;

из Бельгии — на 7,6%;

из Дании — на 5,8%;

из Швеции — на 6%.

А вот турпоток из таких стран как Украина и Израиль, граждане которых тратят меньше всего, наоборот, увеличивается.

Основным источником дохода для кипрского туризма остается Великобритания. За прошлый год остров посетили 1 330 635 жителей этого государства, которые оставили экономике Кипра 982,4 млн евро или 37,8% всех доходов турсектора.

На втором месте по визитам, как обычно, россияне — 781 856 человек. Потратили они 522,2 млн евро, что составило 20% всех доходов Кипра от туризма. Что касается израильтян, то 293 746 граждан этого государства влили в экономику острова 143,4 млн евро или 5,5%. 70% всех гостей Кипра приезжают из шести стран: Великобритании (33,5%), России (19,7%), Израиля (7,4%), Германии (3,8%), Украины (2,4%), Ливана (1,5%).

Согласно новой национальной стратегии развития туризма, к 2030 году Кипр хочет увеличить доход сектора на 1,5 млрд евро, то есть на 53%. Ежедневные расходы одного туриста должны вырасти с 75 евро до 90. Подминистерство туризма намерено привлекать больше граждан из стран Центральной Европы, которые готовы тратить много и при этом не любят жить в гостиницах по системе «все включено».

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