Заседание Комитета министров СЕ пройдет в Страсбурге вместо Тбилиси

26/02/2020

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил 26 февраля, что 130-я сессия Комитета министров Совета Европы состоится в мае текущего года в Страсбурге вместо Тбилиси. По его словам, такое решение было принято на сегодняшнем заседании заместителей министров Совета Европы.

Залкалиани заявил, что «искреннее желание» правительства Грузии было, чтобы такое «важное мероприятие высокого уровня» прошло в Тбилиси. Однако в условиях председательства в Комитете министров Совета Европы, Грузия должна была обеспечить участие всех членов, включая Россию, в этом мероприятии. За возможным визитом делегации страны оккупанта в Тбилиси могли последовать уличные акции протеста.

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