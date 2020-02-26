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опубликовано редакцией на Переводике 26.02.20 04:15
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Миллионы китайских фирм стоят на пороге краха из-за вируса

Bloomberg

У Бригиты, директора одного из крупнейших китайских автодилеров, нет вариантов. 100 отделений ее фирмы были закрыты примерно на месяц из-за вспышки COVID-19, резервы наличности сокращаются, а банки не хотят продлевать сроки погашения долгов на миллиарды юаней в ближайшие несколько месяцев.

Есть и другие кредиторы,  о которых тоже нужно думать.

«Если мы не сможем погасить  облигации, это будет очень, очень плохо», - говорит Бригита, чья компания насчитывает 10 000 сотрудников и продает  автобренды среднего и высокого класса, такие как BMW.

Она попросила использовать только ее имя и не указывать название ее фирмы, поскольку она не уполномочена говорить с прессой.

В  то время как  значительная часть экономики Китая по-прежнему работает вхолостую, а  власти пытаются сдержать вспышку болезни, которой заразились более 75 000 человек, миллионы компаний по всей стране предпринимают отчаянные попытки  остаться на плаву.

Опрос малых и средних китайских компаний, проведенный в этом месяце, показал, что у одной трети респондентов было достаточно денег только для покрытия постоянных расходов в течение месяца, а у другой - в течение двух месяцев.

В то время как китайское правительство снизило процентные ставки, приказало банкам увеличить кредитование и ослабило требования  к компаниям для возобновления операций, многие из миллионов частных предприятий страны заявили, что они не могут получить доступ к финансированию, которое им необходимо для соблюдения предстоящих сроков погашения задолженности и выплаты зарплаты.

Без дополнительной финансовой поддержки или внезапного восстановления экономики Китая  некоторым, возможно, придется закрыться навсегда.

«Если Китаю не удастся сдержать вирус в первом квартале, я ожидаю, что обанкротится огромное количество малых предприятий», - сказал Лу Чаншунь (呂長順), аналитик из Beijing Zhonghe Yingtai Management Consultant Co (北京中和應泰財顧). 

Несмотря на то, что  60% второй по величине экономики  мира и 80% рабочих мест в Китае приходятся  на частный бизнес, он долго боролся за то, чтобы привлечь финансирование, чтобы помочь ему  расширяться в хорошие времена и выживать - в кризисные.

Поддержка со стороны китайских банковских гигантов, в ответ на вспышку коронавируса, до сих пор была частичной, в основном предназначенной для непосредственной борьбы с болезнью.

Промышленно-коммерческий банк Китая Ltd (ICBC, 中國 工商 銀行), крупнейший кредитор страны, предоставил помощь 14 000 малых предприятий, или около 5% клиентов малого бизнеса.

В ответе по электронной почте на вопросы Bloomberg News ICBC заявил, что выделил компаниям  5,4 миллиарда юаней (768 миллионов долларов США) на помощь в борьбе с вирусом.

«Мы одобряем заявки на кредиты для малого бизнеса сразу после их поступления», - сказали в банке.

По данным ассоциации банковской отрасли, по состоянию на 9 февраля китайские банки предложили около 254 млрд юаней кредитов, связанных с усилиями по сдерживанию, а иностранные кредиторы, такие как Citigroup Inc, также понизили ставки.

Для сравнения: малый бизнес Китая, как правило, сталкивается с выплатой процентов по кредитам на сумму около 36,9 трлн юаней каждый квартал.

Жесткие требования и короткие списки кандидатов [допущенных  к конкурсу] ограничивают тех, кто может получить доступ к специальным кредитам, выделенным центральным банком для компаний, связанных с проблемами  борьбы с вирусом, в то время как местные органы власти и банки установили лимиты на суммы, говорят люди, знакомые с этим вопросом.

Кредитный  банкир в одной  из крупнейших китайских брокерских контор сказал, что его фирма открыла “быструю линию”, чтобы облегчить продажу долгов предприятиями, участвующими в усилиях по сдерживанию, с заемщиками, которые должны доказать, что они будут использовать не менее 10 процентов выручки на борьбу с болезнью.

Это мало помогает автосалону.

Бригита, чья фирма задолжала десятку банков, заявила, что  на данный момент достигла соглашения с несколькими из них, чтобы передвинуть   сроки платежей на два месяца.

Ещё  до появления вируса, многие китайские компании уже и  так едва выживали, сильно пострадав из-за торгового спора с США и  ограничения кредитования, которые привели к снижению темпов экономического роста в прошлом году до  минимальных за последние три десятилетия.

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теги: Китай  
   
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