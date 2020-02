архив



"Millions of Chinese firms face collapse due to virus" Тайвань - 24 февраля 2020 г. Миллионы китайских фирм стоят на пороге краха из-за вируса Bloomberg У Бригиты, директора одного из крупнейших китайских автодилеров, нет вариантов. 100 отделений ее фирмы были закрыты примерно на месяц из-за вспышки COVID-19, резервы наличности сокращаются, а банки не хотят продлевать сроки погашения долгов на миллиарды юаней в ближайшие несколько месяцев. Есть и другие кредиторы, о которых тоже нужно думать. «Если мы не сможем погасить облигации, это будет очень, очень плохо», - говорит Бригита, чья компания насчитывает 10 000 сотрудников и продает автобренды среднего и высокого класса, такие как BMW. Она попросила использовать только ее имя и не указывать название ее фирмы, поскольку она не уполномочена говорить с прессой. В то время как значительная часть экономики Китая по-прежнему работает вхолостую, а власти пытаются сдержать вспышку болезни, которой заразились более 75 000 человек, миллионы компаний по всей стране предпринимают отчаянные попытки остаться на плаву. Опрос малых и средних китайских компаний, проведенный в этом месяце, показал, что у одной трети респондентов было достаточно денег только для покрытия постоянных расходов в течение месяца, а у другой - в течение двух месяцев. В то время как китайское правительство снизило процентные ставки, приказало банкам увеличить кредитование и ослабило требования к компаниям для возобновления операций, многие из миллионов частных предприятий страны заявили, что они не могут получить доступ к финансированию, которое им необходимо для соблюдения предстоящих сроков погашения задолженности и выплаты зарплаты. Без дополнительной финансовой поддержки или внезапного восстановления экономики Китая некоторым, возможно, придется закрыться навсегда. «Если Китаю не удастся сдержать вирус в первом квартале, я ожидаю, что обанкротится огромное количество малых предприятий», - сказал Лу Чаншунь (呂長順), аналитик из Beijing Zhonghe Yingtai Management Consultant Co (北京中和應泰財顧). Несмотря на то, что 60% второй по величине экономики мира и 80% рабочих мест в Китае приходятся на частный бизнес, он долго боролся за то, чтобы привлечь финансирование, чтобы помочь ему расширяться в хорошие времена и выживать - в кризисные. Поддержка со стороны китайских банковских гигантов, в ответ на вспышку коронавируса, до сих пор была частичной, в основном предназначенной для непосредственной борьбы с болезнью. Промышленно-коммерческий банк Китая Ltd (ICBC, 中國 工商 銀行), крупнейший кредитор страны, предоставил помощь 14 000 малых предприятий, или около 5% клиентов малого бизнеса. В ответе по электронной почте на вопросы Bloomberg News ICBC заявил, что выделил компаниям 5,4 миллиарда юаней (768 миллионов долларов США) на помощь в борьбе с вирусом. «Мы одобряем заявки на кредиты для малого бизнеса сразу после их поступления», - сказали в банке. По данным ассоциации банковской отрасли, по состоянию на 9 февраля китайские банки предложили около 254 млрд юаней кредитов, связанных с усилиями по сдерживанию, а иностранные кредиторы, такие как Citigroup Inc, также понизили ставки. Для сравнения: малый бизнес Китая, как правило, сталкивается с выплатой процентов по кредитам на сумму около 36,9 трлн юаней каждый квартал. Жесткие требования и короткие списки кандидатов [допущенных к конкурсу] ограничивают тех, кто может получить доступ к специальным кредитам, выделенным центральным банком для компаний, связанных с проблемами борьбы с вирусом, в то время как местные органы власти и банки установили лимиты на суммы, говорят люди, знакомые с этим вопросом. Кредитный банкир в одной из крупнейших китайских брокерских контор сказал, что его фирма открыла "быструю линию", чтобы облегчить продажу долгов предприятиями, участвующими в усилиях по сдерживанию, с заемщиками, которые должны доказать, что они будут использовать не менее 10 процентов выручки на борьбу с болезнью. Это мало помогает автосалону. Бригита, чья фирма задолжала десятку банков, заявила, что на данный момент достигла соглашения с несколькими из них, чтобы передвинуть сроки платежей на два месяца. Ещё до появления вируса, многие китайские компании уже и так едва выживали, сильно пострадав из-за торгового спора с США и ограничения кредитования, которые привели к снижению темпов экономического роста в прошлом году до минимальных за последние три десятилетия.