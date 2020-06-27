Прояснилось, почему Индия торопит Россию с поставками С-400

От 365news.Biz On Июн 26, 2020

Пограничный конфликт в Тибете между Китаем и Индией, который стоил десятков погибших обеим сторонам конфликта, поставила регион и весь мир перед угрозой конфликта между двумя ядерными державами. Несмотря на то, что противникам удалось договориться об отводе войск и перемирии, эксперты уверяют – конфликт может вновь обостриться в любой момент. Резко возросшая вероятность конфликта с Китаем вынуждает правительство Индии принимать экстренные меры по повышению боеспособности своих вооруженных сил. В числе первостепенных задач, которые предстоит решить командованию армии Индии перед лицом возможного конфликта – модернизация собственных систем противовоздушной обороны.

фото: Михаил Ковалев

Как отмечают индийские СМИ, вопрос поставок систем ПРО и ПВО обсуждался во время недавнего визита в Россию министра обороны Индии Раджната Сингха. По информации СМИ, Сингх буквально настаивал об ускорении поставок в Индию зенитных ракетных систем дальнего действия С-400 «Триумф». Контракт на поставку таких ЗРК С-400 был заключен еще в 2016 году общей суммой чуть более 5 млрд. $. По условиям документа, первая партия комплекса должна быть поставлена к концу 2021 года. Надо объяснить, что зенитный ракетный комплекс С-400 включает себя не только привычные нам по парадам и учениям пусковые установки, но и радары, машины обеспечения и мобильные командные пункты – всего до шести или восьми машин. Прибавьте сюда еще ракеты, запасные части, документацию, специальный инструмент – все это может занимать объемы в несколько сотен транспортных спецконтейнеров.

Еще один факт, которые транслируют индийские СМИ: Нью-Дели в экстренные сроки планирует закупить у России 33 истребителя «Су-30» и «МиГ-29». Официальные лица это пока никак не комментируют, при этом и отрицать сам факт переговоров о таких поставках не стали.

«Все наши предложения о закупках были положительно восприняты Россией. Я полностью удовлетворен нашими переговорами», — заявил министр обороны Индии Раджнат Сингх после встречи с заместителем премьер-министра России Юрием Борисовым, сообщает Sputnik.

– Скажу сразу: для того, чтобы ускорить сроки поставок, оговоренные контрактами – нужно политическое решение, — рассказал «365NEWS» директор Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслан Пухов. – Тем более, что у России есть опыт исполнения таких срочных заявок. Вспомним хотя бы ситуацию, когда в Ираке исламское государство (запрещено в РФ) заняло Мосул. Тогда Ирак к нам обратился, и мы быстро поставили им самолеты Су-25. В итоге иракцы получили эффективное оружие, а мы опыт быстрых поставок. Поэтому: ускорить поставку какого-то вооружения возможно.

Что касается систем типа С-400 то, эксперт отметил, что первая часть контракта с Турцией на недавнюю поставку таких ЗРК тоже была исполнена раньше срока.

– Другое дело, что Россия соблюдает все международные нормы и правила, и какого-то давления не приемлет, — подчеркнул Руслан Пухов. – Вне зависимости от каких-то сторонних мнений наша страна будет принимать суверенное решение в области военно-технического сотрудничества. Но то, что индийцы стремятся именно наши системы заполучить, а не американские, израильские, французские – лишь подчеркивает лидирующие позиции наших систем противовоздушной обороны в мире.

Еще один вопрос, которые может заинтересовать: а какую выгоду от ускоренного исполнения контракта может получить Россия?

– В мире военно-технического сотрудничества так не принято, — замдиректора ЦАСТ Константин Макиенко. – Однако в ответ на такой шаг на встречу могут быть предложены другие выгодные и часто – взаимовыгодные вещи. Например, гарантия заключения новых контрактов. Это, поверьте, намного лучше, чем накинуть сверху какие-то 10 или 20% сверху.

Важная деталь: Индия просит отправить комплексы С-400 не по морю, а по воздуху – военно-транспортными самолетами. Это еще раз подчеркивает важность скорости. Но почему Нью-Дели внезапно стал спешить с покупкой российского оружия? Как отмечает американское издание Business Insider, российские системы ПВО могут быть задействованы для защиты Индии, а также стратегических военных и экономических объектов от возможного ракетного удара со стороны Китая. Агентство приводит мнение эксперта, который утверждает, что системы С-400 в сочетании с истребителями Су-30 ВВС Индии может представлять для Китая серьезную угрозу. Российские зенитные системы способны поражать аэродинамические цели на расстоянии до 400 км, а крылатые и баллистические ракеты на расстоянии до 60 км.

Кроме этого, в индийских СМИ уже муссируется информация, что Нью-Дели может закупить в России крупную партию зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» современных модификаций. СМИ отмечают, что российские зенитные комплексы зарекомендовали себя в ходе конфликта в Сирии как надежное и безотказное оружие. В частности, «Панцирь» может быть использован для прикрытия с воздуха войск, которые находятся в спорном районе Ладакх на границе между Индией и Китаем.

В случае появления у Индии систем вооружения типа «Панциря», ВВС Китая могут столкнуться с трудностями при применении своих беспилотных комплексов. Из-за сложных погодных условий в районе конфликта, применение ударных и разведывательных дронов является приоритетом для ВВС Китая, и возможные потери от огня «Панцирей» могут заставить их пересмотреть свою тактику. Индийские СМИ отмечают, что борьба с беспилотниками стала их приоритетной задачей в ходе сирийской кампании и в этом отношении российские комплексы являются одними из самых совершенных в мире.

Кроме этого, ряд военных экспертов уверены: комплексы «Панцирь» максимально быстро могут быть интегрированы в систему ПВО Индии, а также действовать совместно с системами С-400.

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