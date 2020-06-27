Россия глазами Ги Зайера: как увидел сражение за Белгород немецкий солдат

«Белгородские известия» читают воспоминания бывшего рядового вермахта, а ныне – известного французского художника и писателя Ги Мумину

Разведгруппа Фото: рисунок Ги Мимину

В 1967 году во Франции вышла в свет небольшая книга мемуаров под заголовком «Забытый солдат». Её автор – француз по отцу и немец по матери Ги Зайер – попал в армию вермахта в 16-летнем возрасте, когда его родной Эльзас оккупировала Германия.

Впоследствии он сражался на Восточном фронте и был непосредственным участником Белгородско-Харьковской операции 1943 года, в результате которой Советская армия отвоевала Белгород, а немецкие войска были отброшены на запад. Об этих и других военных событиях он написал в книге. При этом в своих воспоминаниях Зайер рисует не только страшные сцены сражений, в которых ему довелось участвовать, но и тяжёлый военный быт и жестокость и бессмысленность войны с точки зрения простого солдата. Некоторое время назад эту историю даже собирались экранизировать. Режиссёром мог стать нидерландский кинематографист Пол Верховен.

Линия фронта – Белгород

Шестая глава книги носит название «Белгород». В ней описаны события августа 1943 года и кровопролитные бои, происходившие в то время в окрестностях только что освобождённого города.

«Жарким летним вечером 1943 года мы снова оказались в непосредственной близости от фронта. Русские недавно взяли Белгород и оборудовали позиции на подступах к городу в наших бывших окопах. Кампания, продолжавшаяся почти без перерыва после нашего отступления от треугольника Белгород – Воронеж – Курск, отнимала у обеих сторон последние силы. Русские хоронили погибших, которым было несть числа, и готовили новое мощное наступление на наши позиции, намеченное на сентябрь».

Накануне сражения обуреваемый страхом Зайер пишет письмо родителям, в котором делится своими искренними впечатлениями о России:

«Хотел бы, чтобы вы своими глазами увидели Россию. Вы даже представить себе не можете, какая это огромная страна. Пшеничные поля в окрестностях Парижа – ничто по сравнению с тем, что мы видим здесь. Зимой было ужасно холодно, а теперь стоит сильнейшая жара. Надеюсь, нам не придётся провести здесь ещё одну зиму».

Русская Нормандия

В 1943 году Белгород отвоёвывали трудно. Зайер пишет, что город стал камнем преткновения при продвижении немецкой армии на восток. Летом здесь велись ожесточённые бои, горела земля, а город лежал в руинах.

«По радио объявили, что наступление под Белгородом увенчалось успехом. С него должно было начаться дальнейшее продвижение немецких войск на восток. На четвёртый или пятый день мы прошли через Белгород, не останавливаясь в городе. Солдаты, участвовавшие в наступлении, собирались с силами. На обочинах дороги спали бесчисленные пехотинцы. Вскоре нас погрузили в грузовик и привезли на новую позицию. Красивый ландшафт – сады крепких деревьев и ручьи, по берегам которых росли ивы, – напомнил мне почему‑то Нормандию».

Артиллеристы / Фото: рисунок Ги Мумину

Война страшна для всех

После выхода мемуаров Ги Зайера осудили очень многие. По его словам, на него навесили ярлык фашиста, хотя он, как и многие тогда, оказался заложником обстоятельств. Но воспоминания 16-летнего юноши, независимо от того, на чьей стороне он воевал, оказались важны именно как свидетельство бессмысленности и ужаса войны для обеих сторон.

«В оцепенении, забытые богом, в которого многие из нас верили, мы лежали в окопе, напоминавшем теперь гробницу. Время от времени кто‑нибудь выглядывал наружу: смотрел, не движется ли на нас с севера, из песчаной пустыни, смерть? Мы потеряли жизненные ориентиры: забыли, что люди созданы не только для войны, что жизнь продолжается, что, помимо страха, есть надежда, другие человеческие чувства, что иногда встречается настоящая дружба, что человек даже может влюбиться; что в земле можно не только хоронить мёртвых, но и выращивать хлеб».

Несмотря на то что каждая из сторон представляет другую чудовищами, остаётся среди бессмысленной жестокости войны и место состраданию. Зайер описывает и человеческое отношение солдат – как русских к немцам, так и наоборот.

«Нам показалось, что один из русских пулеметчиков, лежащий на поле боя, застонал. Мы подошли к нему. Кто‑то из солдат откупорил фляжку и поднял его окровавленную голову. Русский уставился на нас широко распахнутыми глазами, в которых сквозил страх. Он вскрикнул, и его голова упала на колесо орудия. Пулемётчик был мёртв».

Без идеологии

Книга Зайера была переведена на несколько языков. Она считается обязательной для прочтения в учебных армейских подразделениях США. По ней изучают реальность боевых действий глазами солдата-пехотинца. И в чисто человеческом смысле пытаются понять то, как участие в военных действиях влияет на человека психологически.

Читать эту книгу можно словно перевёртыш. Потому что, если отбросить идеологию, которую далеко не всегда понимали и принимали воюющие, останется только страх и желание выжить, вернуться к нормальному мирному существованию.

«Так закончилась битва за Белгород. Немецкие войска утратили земли, с громадными потерями захваченные десятью днями ранее, и отдали многие другие территории. Треть солдат полегла на поле боя. Над останками погибших в России немцев нет надгробий. В один день какой‑то мужик запашет останки, засыплет их удобрением и засеет пашню подсолнухами».

Димитрий – творческий псевдоним Мумину

После войны

Военная история Зайера заканчивается в 1945 году, когда вместе со своим подразделением он сдался в плен войскам союзников. Тогда же Зайер попадает под военное расследование, призванное определить его статус – немецкий солдат или француз-коллаборационист. Разбирательство оканчивается в его пользу, и Ги возвращается во Францию.

Взяв фамилию отца – Мумину – и творческий псевдоним Димитрий, он становится довольно известным художником. С 1960-х годов его знают во Франции как автора рисунков и комиксов, в том числе на военную тему. Одна из его самых популярных работ носит название «Распутица» (1989) и посвящена немецкому солдату, взятому в плен под Сталинградом. Сейчас 93-летний Ги Мумину по‑прежнему живёт во Франции и занимается живописью. Не один раз за эти годы он возвращался в Россию.

О своей книге и участии в войне на стороне Германии он говорит так:

«Во время войны я не понимал, что происходит. Да, тащиться по грязи, не спать и бояться – это было ужасно. А после войны я узнал и понял многое, но до этого у меня не было никаких моральных проблем, потому что я не понимал, что происходит».

Анастасия Состина

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