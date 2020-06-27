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дата публикации 27.06.20 14:24
скаут: Игорь Львович;
   
 

Как русские высадились в Новой Зеландии

События двухвековой давности

Июнь 04, 2020  Эймос ЧАППЛ

Photo: Pavel Mikhailov (Public domain)

Изящные наброски и акварельные рисунки повествуют об экспедиции русских исследователей в Новую Зеландию в начале 1800-х годов.

Жена вождя новозеландского племени маори. На ее лице — традиционная татуировка моко, нанесенная с помощью заостренной кости альбатроса.

Жена вождя новозеландского племени маори. На ее лице — традиционная татуировка моко, нанесенная с помощью заостренной кости альбатроса.

Бронзовая китовая акула, обитающая в водах у берегов Новой Зеландии. Известный своей медной окраской вид иногда нападает на людей.

Бронзовая китовая акула, обитающая в водах у берегов Новой Зеландии. Известный своей медной окраской вид иногда нападает на людей.

Это иллюстрации художника Павла Михайлова (1786–1840), сделанные в Новой Зеландии в 1820 году.

Михайлов был одним из 190 участников экспедиции, отправившейся в июле 1819 года из Кронштадта под Санкт-Петербургом на двух российских кораблях «Восток» и Мирный» на юг. Перед экспедицией поставили цель — доказать или опровергнуть предположение о существовании шестого материка на Южном полюсе.

Миссия была успешной, хотя Британия и Россия спорят, чьи исследователи первыми добрались до Антарктиды.

Российские ученые на протяжении месяцев исследовали тогда острова Тихого океана, а также Австралию и Новую Зеландию.

Художник Михайлов, которому поручили задокументировать увиденное, очень тщательно выполнял задачу Императорской Академии художеств — рисовать так, «чтобы всё представляемое <…> было верным изображением видимого».

Русские исследователи охотятся на пингвинов, начало 1820 года. Мясо этих животных они употребляли в пищу.

Русские исследователи охотятся на пингвинов, начало 1820 года. Мясо этих животных они употребляли в пищу.

Корабли плывут у берегов Антарктиды на фоне полярного сияния.

Корабли плывут у берегов Антарктиды на фоне полярного сияния.

Один из участников экспедиции в воспоминаниях писал, что почти ночное небо было покрыто полосками всех цветов радуги, простирающимися с юга на север.

Два корабля экспедиции шли под началом Фабиана Готтлиба фон Беллинсгаузена (слева) и Михаила Лазарева. Беллинсгаузен — немец по происхождению, родившийся в Прибалтике.

Два корабля экспедиции шли под началом Фабиана Готтлиба фон Беллинсгаузена (слева) и Михаила Лазарева. Беллинсгаузен — немец по происхождению, родившийся в Прибалтике.

Маршрут экспедиции двух российских кораблей.

Маршрут экспедиции двух российских кораблей.

Экспедиция отправилась в путь из России в июле 1819 года и вернулась после двух лет плавания в июле 1821 года.

Эскиз гавани Сиднея, где участники экспедиции пополняли продуктовые запасы и ремонтировали корабли.

Эскиз гавани Сиднея, где участники экспедиции пополняли продуктовые запасы и ремонтировали корабли.

Находясь в Австралии, командующие экспедицией встретились с губернатором Нового Южного Уэльса. Переводчиком выступил знающий английский язык участник русской экспедиции.

Коренной австралиец Бунгари работал в комиссии, организовавшей встречу русской экспедиции.

Коренной австралиец Бунгари работал в комиссии, организовавшей встречу русской экспедиции.

Нагрудный знак был подарен ему губернатором Нового Южного Уэльса.

Нагрудный знак был подарен ему губернатором Нового Южного Уэльса.

Русские моряки в набросках Михайлова.

Русские моряки в набросках Михайлова.

Моряков в экспедицию отбирали по ряду критериев. Это отменное здоровье, возраст до 35 лет, знание основ судоходства и умение хорошо стрелять из винтовки.

Местная жительница около каноэ. Зарисовка, вероятно, сделана в Австралии.

Местная жительница около каноэ. Зарисовка, вероятно, сделана в Австралии.

Взаимодействие россиян с местными жителями в основном было мирным. Но был по крайней мере один инцидент, когда полинезийские женщины «выбежали из леса на побережье и задрали свою одежду, чтобы показать нам свои зады, и хлопали по ним, пока другие пританцовывали», говорится в воспоминаниях участника экспедиции.

Палуба одного из российских кораблей с установленными на ней пушками.

Палуба одного из российских кораблей с установленными на ней пушками.

Беллинсгаузен писал, что после этого инцидента «некоторые мужчины попросили разрешения наказать островитян за наглость и выстрелить в них, но я не разрешил».

Некоторые из китов, увиденных в экспедиции. Причудливые иллюстрации могут указывать на то, что обычно очень внимательный к деталям Михайлов видел только силуэты китов.

Некоторые из китов, увиденных в экспедиции. Причудливые иллюстрации могут указывать на то, что обычно очень внимательный к деталям Михайлов видел только силуэты китов.

Маори исполняют «хака» — танец в знак приветствия или в знак войны, когда русские прибывают в рыбацкий поселок в Новой Зеландии. Середина 1820 года.

Маори исполняют «хака» — танец в знак приветствия или в знак войны, когда русские прибывают в рыбацкий поселок в Новой Зеландии. Середина 1820 года.

Поселение. Вид со стороны моря.

Поселение. Вид со стороны моря.

Круглые объекты справа — это емкости для ловли крабов, которые спускали в воду с каноэ, нагрузив их камнями.

Мужчина из племени маори.

Мужчина из племени маори.

Эскизы тихого рыбацкого и торгового поселения в центральной части Новой Зеландии. Через семь лет после отбытия русских это племя маори, нарисованное Михайловым, по сообщениям, было истреблено конкурирующим племенем.

Каменистый пляж на острове Маккуори, к югу от Новой Зеландии, населенный пингвинами и тюленями.

Каменистый пляж на острове Маккуори, к югу от Новой Зеландии, населенный пингвинами и тюленями.

Одного тюленя поймали и закинули на борт корабля, но на пути в Россию животное погибло.

Хохлатый пингвин.

Хохлатый пингвин.

Пингвины были источником свежего мяса для участников экспедиции. Птицу мариновали, добавляли в кашу или подавали с капустой. По словам Беллинсгаузена, даже привередливые в еде офицеры любили мясо пингвинов.

Женщина несет воду на острове Тимор.

Женщина несет воду на острове Тимор.

После более чем года плавания в холодных южных водах русская экспедиция отправилась на север, домой. Михайлов продолжал рисовать, когда путешествие проходило через пышные тропические острова Тихого океана.

Жители и пейзажи Таити.

Жители и пейзажи Таити.

Мужчина (справа) несет блюдо из кокоса и плодов хлебного дерева на завтрак трем русским командирам и старейшинам поселения на Таити, 1821 год.

Мужчина (справа) несет блюдо из кокоса и плодов хлебного дерева на завтрак трем русским командирам и старейшинам поселения на Таити, 1821 год.

Страничка из альбома Михайлова, на которой нарисован Лиссабон, одна из последних остановок экспедиции на пути домой.

Страничка из альбома Михайлова, на которой нарисован Лиссабон, одна из последних остановок экспедиции на пути домой.

За пределами России о морском путешествии двухвековой давности известно очень мало. Но в память о нем море у берегов Антарктиды названо в честь руководителя экспедиции — морем Беллинсгаузена.


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