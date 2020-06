архив



опубликовано редакцией на Переводике 27.06.20 04:52 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “The Washington Post”,

"Son of Soviet leader became U.S. citizen, defended father" США - 26 июня 2020 г. Сергей Хрущев - гражданин США Некролог от Washington Post 26 Jun 2020 The Washington Post BY MATT SCHUDEL Для многих американцев 1950-х и 1960-х годов лысый коренастый Никита Хрущев был олицетворением коммунизма и холодной войны. Он был тем предельно откровенным лидером Советского Союза, который в 1956 году, на пике враждебности, обратился к собравшимся западным дипломатам с самыми зловещими и угрожающими словами времен холодной войны: "Нравится вам это или нет, история на нашей стороне. Мы вас похороним” (“Whether you like it or not, history is on our side. We will bury you”). Сергей Хрущев, сын бывшего советского лидера Никиты Хрущева, ждет приведения к присяге как гражданина США во время церемонии в Providence, R.I., on July 12, 1999. JOHN MOTTERN/AGENCE FRANCE-PRESSE/GETTY IMAGES Это заявление было описано советским переводчиком Виктором Суходревым как "точный перевод" слов Хрущёва. Спустя годы сын Хрущева, Сергей, попытался объяснить: "Он имел в виду, что капитализм умрет и что советская экономическая система похоронит его. Но мой отец был частью холодной войны, пропагандистской войны, и поэтому эти слова были использованы против него и неправильно поняты американцами ". Сергей Хрущев, который был главным советским экспертом по проектированию управляемых ракет, часто сопровождал отца в дипломатических миссиях по всему миру. Однако в конце концов он разочаровался в коммунистической системе, которая, по его словам, "неэффективна ни в одном обществе", и поселился в Соединенных Штатах. Умер 18 июня в Крэнстоне, Род-Айленд, ему было 84 года. Причиной смерти стало огнестрельное ранение в голову, сообщил представитель офиса государственного судмедэксперта Джозеф Венделкен. Представитель полиции Крэнстона заявил, что подозрений относительно насильственных действий нет. Доктор Хрущев приехал в Соединенные Штаты в качестве приглашенного ученого в Brown University в 1991 году, в год распада Советского Союза. Технически он не был перебежчиком, но его имя и большое сходство с отцом сделали его предметом вечного любопытства, тем более что он выступал с речами по всей стране. Даже когда он стал натурализованным гражданином США, доктор Хрущев оставался верным защитником своего отца, который сменил Иосифа Сталина на посту премьера Советского Союза в 1953 году. Шесть лет спустя Сергей Хрущев присоединился к отцу поехавшему с визитом в США и снял несколько домашних фильмов о неизвестных в Советском Союзе вещах: мотоциклетной полиции, рекламных щитах, Таймс-сквер. "Мы смотрели на лица", - рассказал он Chicago Sun-Times в 1999 году. "Мы решили, что главная идея заключается в том, что эти люди не хотят нападать на нас. Они не хотят войны. Они были довольны и, казалось, вполне удовлетворены процессом обогащения". Доктор Хрущев также был со своим отцом во время кубинского ракетного кризиса 1962 года, когда две сверхдержавы едва-едва избежали столкновения после того, как Советский Союз разместил ядерные ракеты на Кубе. Президент Джон Кеннеди расценил этот шаг как явную провокацию и направил американские военные корабли в сторону Кубы. Несмотря на недоразумения с обеих сторон, Кеннеди и Хрущев смогли договориться о решении, которое позволило предотвратить военный конфликт. "[Мой отец] сказал мне:" Я доверяю американскому президенту "", - сказал доктор Хрущев в интервью Baltimore Sun в 1999 году. "Я думаю, он честный человек." После убийства Кеннеди в 1963 году Никита Хрущев направил дипломатическую делегацию на похороны президента и попросил жену передать личные соболезнования первой леди Жаклин Кеннеди. Эти шаги рассматривались как добросовестные усилия по снижению напряженности в отношениях между двумя странами. В 1964 году, 70-летнего Хрущева вызвали в Кремль на то, что было названо важной встречей по сельскому хозяйству. Вместо этого другие чиновники компартии вынудили его отказаться от власти. Хрущёв не сопротивлялся и стал первым советским лидером, покинувшим свой пост ещё живым. Он вернулся домой и сказал семье: "Все кончено. Я на пенсии” Никита Хрущев оставался под наблюдением до самой своей смерти в 1971 году. В те годы доктор Хрущев подолгу гулял с отцом и помогал ему писать мемуары, которые были опубликованы годами позже. "Он был в компартии, потому что верил, что это будет лучше для всех нас", - сказал доктор Хрущев изданию Sun-times. "Если бы он, как и я, увидел, что капитализм в итоге работает лучше, возможно, он бы тоже приехал в Америку". Сергей Никитич Хрущёв родился 2 июля 1935 года, в Москве. Он был одним из шести детей. Его отец, имевший крестьянские корни на Украине, был восходящим чиновником в компартии и сумел избежать гнева Сталина. "Если бы Сталин прожил еще пять лет, нет сомнений, что нас бы здесь не было, - сказал "Sun-times" доктор Хрущев. "Вы не можете быть просто уволены с работы. Вы были бы устранены. И ваша семья тоже”. Учился в Московском энергетическом институте, получив докторскую степень в 1961 году. Доктор Хрущев стал директором советского ракетно-конструкторского бюро и позже был научным руководителем компьютерного института. После оттепели в холодной войне, начатой советским лидером Михаилом Горбачевым в 1980-х годах, и последующего роспуска Советского Союза, доктор Хрущев приехал в Brown University на годичный срок в качестве приглашенного ученого в Институт международных и общественных связей Уотсона. Он подал заявку на постоянное проживание в США с письмами поддержки от бывших президентов Ричарда Никсона и Джорджа Буша-старшего и бывшего министра обороны Роберта С. Макнамары. В 1999 году, доктор Хрущев и его жена Валентина Голенко стали натурализованными гражданами США. Его трое сыновей от более раннего брака с Галиной Шумовой остались в России. Один сын, Никита Сергеевич Хрущёв, умер в 2007 году. Среди ныне живущих родственников - Валентина Голенко, на которой доктор Хрущёв женился в 1985 году, и два сына от первого брака. Полный список ныне живущих подтвердить не удалось. Доктор Хрущев написал несколько книг об отце и российском обществе и читал лекции по всей территории США, от университетов до ЦРУ и сельских общин в Монтане. В последние годы его все больше беспокоило будущее России под властью президента Владимира Путина. "Основа демократии - это закон", - говорил он в 2017 году. "Есть много вопросов к тому, поддерживается ли это в России сейчас". Дома в Род-Айленде доктор Хрущёв стал заядлым садоводом и домашним плотником, построив в подвале паровую баню русского образца. Он водил Buick, совершал покупки в Home Depot и наслаждался случайными встречами со своими новыми земляками. "Американцы очень дружелюбны", - сказал он Sun-times. "Если вы просите направления на улице, они не отворачиваются и не убегают, словно боятся чего-то, а показывают вам дорогу туда, куда вы хотите пойти. "А в России все компьютеры разваливаются. Здесь они работают ". статью прочитали: 46 человек Комментарии