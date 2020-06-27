С оккупантами не сотрудничать: Минобороны Латвии издало буклет на случай войны

Июнь 3, 2020

Министерство обороны подготовило буклет “Kак действовать в случае кризисной ситуации”. Он доступен на их сайте на трех языках: латышском, русском и английском, пишет mixnews.lv

Буклет был презентован сегодня в полдень министром обороны Артисом Пабриксом. По его словам, этот буклет является частью всеобъемлющей системы обороны Латвии.

Как заявляется, буклет поможет продержаться во время катастрофы, пандемии или военных действий, как минимум первые 72 часа, “до тех пор, пока ответственные службы смогут возобновить свою деятельность и продолжат оказывать услуги и необходимую помощь”.

Кроме того, в буклете рассказывается о том где найти необходимые ресурсы (вода, продукты питания, медикаменты) и как их правильно распределять. Отдельно рассказывается о том, как вести себя во время военных действий.

Кроме того, в буклете не рекомендуется сотрудничать с оккупационными войсками, если война приведет к отдаче части страны, а либо добраться до Национальных вооруженных сил, либо оказывать сопротивление.

В тексте говорится, что любая информация о сдаче или несопротивлении - фальшивая. Латвия будет защищена.

Также Министерство обороны предлагает каждому желающему стать послом “72 часов”, чтобы ознакомить как можно больше людей с тем, что нужно делать в первые часы катастрофы. Для этого нужно написать на е-мэйл 72stundas@mod.gov.lv или позвонить по телефону 67335289. С текстом можно ознакомиться здесь - КАК ДЕЙСТВОВАТЬ В СЛУЧАЕ КРИЗИСНОЙ СИТУАЦИИ

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