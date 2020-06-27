В Греции, Марию Захарову пророчат на должность посла России в Афинах

19.06.20 Автор Павел Онойко

В греческой прессе активно обсуждают карьерные перспективы официального представителя МИД России Марии Захаровой: 15 июня издание newpost.gr опубликовало статью, в которой предположило, что она будет назначена послом России в Греции.

Материал со своими комментариями перепостили в других греческих изданиях. Ключевой мыслью журналистов было то, что появление столь влиятельной и популярной личности в качестве представителя России может принести прогресс в отношения между странами, изрядно ухудшившиеся за последние годы. А также, возможно, поможет в решении конфликта между Грецией и Турцией.

Предпосылок, по мнению newpost.gr, несколько — хорошие отношения между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и греческим премьером Кириакосом Мицотакисом (в прошлом году они встречались в Москве), а также примирительная позиция, которую Россия заняла по больному для Греции вопросу отношений с Турцией и раздела шельфа. Россия настаивает на строгом соблюдении норм международного права.

Свою роль, видимо, сыграло и официальное присвоение Марии Захаровой высшего дипломатического ранга – чрезвычайного и полномочного посла, 8 июня Владимир Путин подписал соответствующий указ. В России такого звания были удостоены лишь немногие женщины. Первой в 1997 году стала Валентина Ивановна Матвиенко, которая в то время возглавляла российское посольство в Афинах.





Масла в огонь подлил греческий журналист Танассис Авгеринос, задавший несколько вопросов Марии Захаровой на традиционном брифинге и не получивший ответа только на один – как раз по поводу назначения в Афины. «Пока не совсем уверен, но кажется, что это очень вероятно», – написал журналист у себя в Фейсбуке. Тема не осталась незамеченной и в России. В группе «Трэвел Президиум» обсуждают, насколько престижно работать послом в Афинах, и как такой поворот в карьере скажется на туризме. «Может, Грецию быстрее откроют?» – задаются вопросом участники обсуждения.





Греческая сторона приветствует недавние изменения в заявлениях посла России в Греции Андрея Маслова, который в интервью APE-MPE встал на сторону Греции в турецком вопросе. Он подчеркнул необходимость неукоснительного соблюдения норм международного права Турцией, а также важность прекратить провокационные действия по отношению к Греции в Эгейском море и ИЭЗ на Кипре.

Маслов также отметил важность разрешения любых вопросов, возникающих между Грецией и Турцией мирными средствами. Отвечая на вопрос о позиции Москвы в отношении меморандумов правительства Анкары-Сараджа, глава российской дипломатии заявил, что Россия хорошо осведомлена о позиции Греции и находится в тесном контакте с Афинами по этому вопросу на уровне министров иностранных дел.

Что касается двусторонних отношений между Грецией и Россией, российский посол подчеркнул, что обе страны заинтересованы в дальнейшей модернизации отношений и стремятся внести свой вклад в равной степени. «Мы считаем, что сотрудничество между Россией и Грецией уже давно является прочной основой как для экономического сектора, так и для культурной и гуманитарной сферы. Политический диалог интенсивен. Конечно, беспрецедентная ситуация пандемии, через которую мы проходим, не может не сказаться на ней. Однако мы работаем с нашими греческими друзьями, чтобы продолжить реализацию совместных планов», - подчеркнул он.

Маслов также рассказал о хорошей динамике в экономических отношениях, отметив, что этот год начался с роста двусторонней торговли на 4,7% в первом квартале. Он выразил уверенность в том, что есть место для дальнейшего расширения торговли.

«Русские Афины» задали вопрос непосредственно Марии Захаровой, но, к сожалению, она не стала отвечать на него, что еще больше накалило споры. Стоит отметить, что госпожа Захарова уже неоднократно бывала в Греции. В частности в ноябре 2018 года она посетила страну с частным визитом и осталась очень довольна «культпоходом».

https://www.facebook.com/maria.zakharova.167/posts/10218245954449972

Maria Zakharova

about 2 years ago

Культпоход в Грецию завершился. До этого я бывала в Афинах не раз. Но всё в составе делегаций, бегом, по традиционной схеме «аэропорт-работа-аэропорт».

Не верится даже, что наконец я увидела то, о чем столько читала, столько думала, представляя и фантазируя: Парфенон, портик кариатид, бесконечный Археологический музей, древний Коринф, церковь Святой Троицы в Афинах, театры под открытым небом, места, в которых, по преданию, врачевал Асклепий... Обычно на вопрос о мировых культурных столицах «что понравилось больше всего?» отвечаешь «многое» или «всё». Но не в Афинах. Всё-таки Акрополь по-настоящему поразил меня. Ожидаемо величественно и неожиданно захватывающе.

Ещё появится несколько постов о моих греческих каникулах )) А пока ловите Археологический музей

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