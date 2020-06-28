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опубликовано редакцией на Переводике 28.06.20 04:54
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Сколько получают астронавты?

От переводчика: Недавно попалась на глаза  заметка (или может быть пост на каком-то форуме),  где говорилось о недостаточном уровне обеспечения российских космонавтов  и  захотелось выяснить  “а  как с  этим  делом  в  НАСА?”  Нижеприведенная  статья,  это, судя по всему, перепечатка старого материала (вероятно -  от 2016 года), но  не думаю  что  в  размере  зарплаты или  составе бенефитов  астронавтов НАСА произошли какие-то радикальные изменения. То есть  она дает  вполне  адекватное представление об  уровне  компенсационных выплат и соцпакете астронавтов.  

June 23, 2020

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Astronaut Application



 

Думаешь, у тебя есть то, что нужно, чтобы быть  астронавтом НАСА? Заявляйся сегодня! Фотография: НАСА




НАСА  начала принимать  заявления на вновь  открывшиеся позиции астронавтов. Период подачи заявлений, который начался в понедельник, заканчивается 14 февраля. Квалифицированные кандидаты могут стать  участниками  будущей миссии на Марс или полета  на космическую станцию на борту  кораблей  SpaceX или Boeing.

Как и  на  любой  работе,  НАСА должно  представить  своим  потенциальным  сотрудниками  те  блага и преимущества  которые они  получат  став астронавтом. Помимо совершенно очевидных льгот  и  привилегий, космическое агентство  предлагает  свои  бенефиты -  доступное медицинское страхование, отличные пакеты семейных отпусков и очень конкурентоспособную зарплату.

Медицинская страховка, оплачиваемый отпуск,  нерабочие праздничные дни  и, зачастую, бесплатный обед - это  только некоторые из потенциальных бонусов на любой работе. Что же касается  НАСА,  то   кажется маловероятным, что космическому агентству придется рекламировать  себя в качестве привлекательного места для потенциальных кандидатов. Для тех, чьи детские мечты были наполнены видениями звезд и далеких планет, НАСА находится на вершине списка.

"Сегодня мы начали  процесс приема заявлений  на  наш очередной   поток астронавтов, необыкновенных американцев, которые сделают следующий, гигантский шаг  в исследованиях космического пространства. Эта группа отправится в  космос с территории США, на космических аппаратах американского производства и проложит  путь  нашему путешествию к Красной планете ", - сказал Чарльз Болден, администратор НАСА.

Want to #BeAnAstronaut? (Хотите #БытьАстронавтом?) Мы набираем. Прием  заявлений  начался. Заявляйтесь  сегодня на @ USAJOBS:

- (@ NASA)

Среди бенефитов  НАСА - сложная и интересная работа, конкурентоспособная зарплата, начиная с 66 400 долларов в год, и фантастическая рабочая среда с самыми современными инфраструктурой и оборудованием. По  мере продвижения по службе, астронавт может  зарабатывать до  144 566 долларов в год.

Существуют некоторые основные квалификационные требования к кандидатам. Потенциальные астронавты должны иметь степень бакалавра в области технических  или  компьютерных дисциплин, биологии, физики или математики. Требуется три года соответствующего профессионального опыта, а также продвижение по службе, демонстрирующее повышенную ответственность. Пилоты с 1, 000 часами налета в качестве командира воздушного судна на  реактивных самолетах также имеют право стать астронавтами. Будучи федеральными служащими, астронавты имеют право на 10 праздничных нерабочих дней в год и  им  начисляется  4  часа больничного на каждый двухнедельный период оплаты труда. Астронавты могут получать 13 дней оплачиваемого ежегодного отпуска в течение первых трех лет работы и до 26 дней отпуска после 15 лет.

Планы медицинского обслуживания включают выбор между организациями медицинского обслуживания или планами оплаты услуг. НАСА выплачивает около 75 процентов надбавки за медицинское обслуживание каждые две недели. В соответствии с Законом о семейном и медицинском отпуске они также имеют право на неоплачиваемый отпуск продолжительностью до 12 недель при рождении ребенка.

В случае отбора, рекруты-астронавты  должны будут пройти медицинский  осмотр и жесткую  программу подготовки. Есть ограничение по росту (космические костюмы  и  скафандры  дороги  в  изготовлении),  для специалистов  миссии  он должен колебаться в пределах  от 58,5  до 76 дюймов,  для  пилотов - от  62 до 75 дюймов.

Чтобы стать астронавтом, кандидатам нужно  написать заявление о  приеме на работу,  загрузить резюме, краткое жизнеописание  и  послужной  список. Кандидаты также должны представить пять отзывов-рекомендаций. НАСА планирует объявить окончательные результаты отбора кандидатов в середине 2017 года.

Source: www.ibtimes.com

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