опубликовано редакцией на Переводике 28.06.20 04:54 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"SALARY OF NASA ASTRONAUTS" Глобальная сеть - 23 июня 2020 г. Сколько получают астронавты? От переводчика: Недавно попалась на глаза заметка (или может быть пост на каком-то форуме), где говорилось о недостаточном уровне обеспечения российских космонавтов и захотелось выяснить “а как с этим делом в НАСА?” Нижеприведенная статья, это, судя по всему, перепечатка старого материала (вероятно - от 2016 года), но не думаю что в размере зарплаты или составе бенефитов астронавтов НАСА произошли какие-то радикальные изменения. То есть она дает вполне адекватное представление об уровне компенсационных выплат и соцпакете астронавтов. June 23, 2020



Думаешь, у тебя есть то, что нужно, чтобы быть астронавтом НАСА? Заявляйся сегодня! Фотография: НАСА





НАСА начала принимать заявления на вновь открывшиеся позиции астронавтов. Период подачи заявлений, который начался в понедельник, заканчивается 14 февраля. Квалифицированные кандидаты могут стать участниками будущей миссии на Марс или полета на космическую станцию на борту кораблей SpaceX или Boeing. Как и на любой работе, НАСА должно представить своим потенциальным сотрудниками те блага и преимущества которые они получат став астронавтом. Помимо совершенно очевидных льгот и привилегий, космическое агентство предлагает свои бенефиты - доступное медицинское страхование, отличные пакеты семейных отпусков и очень конкурентоспособную зарплату. Медицинская страховка, оплачиваемый отпуск, нерабочие праздничные дни и, зачастую, бесплатный обед - это только некоторые из потенциальных бонусов на любой работе. Что же касается НАСА, то кажется маловероятным, что космическому агентству придется рекламировать себя в качестве привлекательного места для потенциальных кандидатов. Для тех, чьи детские мечты были наполнены видениями звезд и далеких планет, НАСА находится на вершине списка. "Сегодня мы начали процесс приема заявлений на наш очередной поток астронавтов, необыкновенных американцев, которые сделают следующий, гигантский шаг в исследованиях космического пространства. Эта группа отправится в космос с территории США, на космических аппаратах американского производства и проложит путь нашему путешествию к Красной планете ", - сказал Чарльз Болден, администратор НАСА. Want to #BeAnAstronaut? (Хотите #БытьАстронавтом?) Мы набираем. Прием заявлений начался. Заявляйтесь сегодня на @ USAJOBS: - (@ NASA) Среди бенефитов НАСА - сложная и интересная работа, конкурентоспособная зарплата, начиная с 66 400 долларов в год, и фантастическая рабочая среда с самыми современными инфраструктурой и оборудованием. По мере продвижения по службе, астронавт может зарабатывать до 144 566 долларов в год. Существуют некоторые основные квалификационные требования к кандидатам. Потенциальные астронавты должны иметь степень бакалавра в области технических или компьютерных дисциплин, биологии, физики или математики. Требуется три года соответствующего профессионального опыта, а также продвижение по службе, демонстрирующее повышенную ответственность. Пилоты с 1, 000 часами налета в качестве командира воздушного судна на реактивных самолетах также имеют право стать астронавтами. Будучи федеральными служащими, астронавты имеют право на 10 праздничных нерабочих дней в год и им начисляется 4 часа больничного на каждый двухнедельный период оплаты труда. Астронавты могут получать 13 дней оплачиваемого ежегодного отпуска в течение первых трех лет работы и до 26 дней отпуска после 15 лет. Планы медицинского обслуживания включают выбор между организациями медицинского обслуживания или планами оплаты услуг. НАСА выплачивает около 75 процентов надбавки за медицинское обслуживание каждые две недели. В соответствии с Законом о семейном и медицинском отпуске они также имеют право на неоплачиваемый отпуск продолжительностью до 12 недель при рождении ребенка. В случае отбора, рекруты-астронавты должны будут пройти медицинский осмотр и жесткую программу подготовки. Есть ограничение по росту (космические костюмы и скафандры дороги в изготовлении), для специалистов миссии он должен колебаться в пределах от 58,5 до 76 дюймов, для пилотов - от 62 до 75 дюймов. Чтобы стать астронавтом, кандидатам нужно написать заявление о приеме на работу, загрузить резюме, краткое жизнеописание и послужной список. Кандидаты также должны представить пять отзывов-рекомендаций. НАСА планирует объявить окончательные результаты отбора кандидатов в середине 2017 года. Source: www.ibtimes.com статью прочитали: 2 человек Комментарии