опубликовано редакцией на Переводике 27.06.20 07:46 скаут: Игорь Львович

"#Russian businessman gave #USCongress a message that proved difficult to swallow" Европейский Союз - 22 июня 2020 г. Российский бизнесмен послал американскому Конгрессу “Открытое письмо” оказавшееся “горькой пилюлей”



Louis Auge | 22 июня 2020 Российский бизнесмен Евгений Пригожин, также известный как «путинский шеф», за то, что имел контракты на питание с Кремлем, написал открытое письмо конгрессменам и сенаторам США, которые должны лично рассмотреть две резолюции против него. Это необычный шаг со стороны фигуры, которая обычно не участвует в государственной политике. Какое сообщение пытается донести Кремль и почему оно важно, - спрашивает Луи Оге? Обвинения против Пригожина 11 июня в Палате представителей США была представлена ​​резолюция (H.Res.996), призывающая к новым санкциям против российского бизнесмена Евгения Пригожина, имеющего связи с Кремлем. 16 июня сенатор-республиканец Марко Рубио вместе со своим коллегой-демократом Крисом Кунсом представил Сенату аналогичную резолюцию (S.Res.624). В документе говорится, что «Евгений Пригожин является гражданином России, который поддерживает тесные личные отношения с президентом Владимиром Путиным с начала 2000-х годов», а он «является покровителем и спонсором группы Вагнера, также известной как Частная военная компания (ПМК) Вагнера». российская организация наемников, в которой работают нынешние и бывшие военные и разведчики, и Интернет-исследовательское агентство (IRA), организация, занимающаяся операциями по влиянию в Интернете. Пригожину обвиняют в участии в операциях на Украине, в Африке и на Ближнем Востоке, а также в участии в американских выборах ». В документе, направленном в Сенат, помимо призывов к ужесточению санкций и перечислении регионов, в которых Пригожин действует против интересов Соединенных Штатов, содержится призыв к специальной стратегии противодействия его деятельности: «Президент, в дополнение к сохранению санкций в отношении Евгения Пригожина, его аффилированных лиц и группы Вагнера, должен работать с Конгрессом над разработкой и реализацией стратегии, опирающейся на многочисленные инструменты национальной власти США…… для противодействия злокачественному влиянию и деятельность Пригожина, связанных с ним организаций и группы Вагнера, должна работать с Конгрессом над разработкой и реализацией стратегии, опирающейся на многочисленные инструменты национальной власти Соединенных Штатов… » Группа Вагнера и другие предполагаемые лица, связанные с российским бизнесменом, часто становятся объектами мировых новостей. Евгений Пригожин подозревается в помощи ливийскому повстанческому генералу Халифе Хафтару. 16 июня начальник отдела связей с общественностью АФРИКОМ Николь Киршманн заявила, что в Ливии действуют 2000 наемников из группы Вагнера. ( https://www.libyaobserver.ly/news/us-africa-command-2000-russian-wagner-mercenaries-fighting-haftar-libya ). В то же время г-н Пригожин, по данным газеты Times, пытается привести к власти в Ливии соперника Хафтара Саифа Каддафи, сына свергнутого ливийского лидера Муаммара Каддафи. ( https://www.thetimes.co.uk/article/russia-grooms-gaddafis-son-to-rule-in-libya-fbq27krsx ). Однако в США Пригожин и его тролли из ИРА подвергаются вмешательству в выборы в 2016 году и даже разжигают расовую напряженность в американском обществе. Месседж от россиян

22 июня в Интернете было опубликовано «Открытое письмо Конгрессу США», подписанное самим Пригожиным. Москаль пытается риторически опровергнуть выдвинутые против него обвинения. Какие цели избрал человек, близкий к Владимиру Путину, чтобы критиковать Соединенные Штаты? Во-первых, он критикует самые основы американской государственности. «Основа американской нации состоит в том, что в 17 веке первые поселенцы пришли в Северную Америку, уничтожили местных жителей и создали свое собственное государство», - отмечает Пригожин. Во-вторых, он подчеркивает, что сами США в своей внешней политике не уделяют внимания интересам других стран: «В настоящее время национальные интересы США основаны на уничтожении всякого инакомыслия и распространении своего влияния по всему миру. Америка уничтожает все, что не отвечает национальным интересам США. В общей сложности Соединенные Штаты начали 41 войну, в которой погибли миллионы людей. Это включает бесцеремонное и неоправданное применение ядерного оружия в Хиросиме и Нагасаки. Ключевым национальным интересом Соединенных Штатов является уничтожение иностранных культур и порабощение других народов ». В-третьих, он отмечает, что США сами вмешиваются в дела других стран и имеют самую большую армию в мире, большая часть которой находится за пределами США: «Для того, чтобы уничтожить национальные ценности других стран, включая их обычаи и культуру» Соединенные Штаты регулярно вмешиваются в политические процессы и выборы по всему миру, бесстыдно открывая двери посольств и президентских кабинетов, создавая беззаконие и переписывая законы для себя, чтобы отстаивать свои интересы », - пишет Пригожин. «Военное присутствие США за рубежом во много раз превышает количество иностранных военных миссий из любой другой страны мира и насчитывает около 300 000 человек», - утверждает российский бизнесмен. Наконец, по его словам, нет необходимости делить население США вообще. Это уже фрагментировано. «Несмотря на то, что Соединенные Штаты являются самой богатой страной в мире, цветное население или большинство американцев живут не лучше, чем обычные жители внутренних районов России», - говорит глава Путина. Слабые места Евгений Пригожин указывает на слабости современного американского общества и американской государственности. Действительно, разница в доходах между черными и белыми американцами просто шокирует. Другие страны все больше недовольны односторонними действиями США. В Ираке американских военных уже попросили уйти. США при администрации Трампа в Белом доме поссорились со своими союзниками в Европе и Азии, отказываясь проводить многостороннюю политику. Однако это только вершина айсберга. Внешняя политика США основана на принципе американской исключительности, когда США могут делать что угодно, проводить операции в любой точке мира без разрешения ООН, основываясь только на внутреннем антитеррористическом законодательстве. Удары беспилотников на Ближнем Востоке и в Африке стали любимым оружием американцев со времен Барака Обамы. Структурный расизм остается неотъемлемой чертой американского общества, будь то демократы или республиканцы у власти. Движение The Black Lives Matter возникло после Фергюсона в 2014 году, когда США управлял черный президент, но нет никаких признаков того, что жизнь чернокожих людей действительно стала более важной для полиции. Комментируя заявления Пригожина, легко отойти в сторону, и именно это в основном делают американские политики. Отсюда утверждения о том, что русские были «разжиганием расовой напряженности» ( https://bylinetimes.com/2020/06/11/how-the-kremlin-tries-to-play-us-protests/ ) или что русские каким-то образом помогли избрать Трампа. Фактически, если они пытаются это сделать, они используют уже существующие проблемы в Соединенных Штатах. Русские не виноваты в том, что теперь даже в богатом Миннеаполисе средний доход чернокожей семьи составлял 36 000 долларов - лишь чуть больше половины из 83 000 долларов типичной белой семьи в городе. То же самое во внешней политике. Русские, китайцы, иранцы и другие выигрывают от неудач Соединенных Штатов. Если бы в 2011 году США и европейские страны НАТО не свергли Муаммара Каддафи, открывая перспективу гражданской войны, у Ливии не было бы никаких наемников-вагнеров - для них просто не было бы работы. Евгения Пригожина вряд ли можно назвать другом США. Он и другие, подобные ему, с удовольствием используют критику Соединенных Штатов, чтобы подорвать позиции американцев в конкуренции великих держав. Однако такие люди оказывают неоценимую услугу самим американцам. Подобно оппозиционным партиям в демократических обществах в своей критике правящих партий, противники Соединенных Штатов в своей критике американских позиций внутри страны и на мировой арене помогают выявить уязвимые места американской государственной системы. Соединенные Штаты либо сделают выводы из этой критики и начнут меняться, либо продемонстрируют жесткость, связывая внутренние и внешние недоразумения с интригой своих врагов в лучших традициях тоталитарных держав. Последняя стратегия все еще преобладает в США, где сторонники Трампа приписывают расовые протесты исключительно планам Джорджа Сороса, а демократы описываются как марионетки Китая. Демократы отвечают на них, постоянно связывая Трампа с Россией. Однако все это только добавляет очков критикам США, таким как Пригожин.

От скаута: Уважаемые читатели. Не судите строго, перевод сделан сайтом Eureporter и переводил, судя по всему, "щирый хохол"