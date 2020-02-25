Посольство КНР в РФ предоставило детали об инциденте с китайскими туристами, скрывшимися от российских медиков в Москве

24 февраля

«Жэньминь жибао» онлайн -- На днях особое внимание привлекло сообщение отдельных российских СМИ о том, что «более 20 китайских туристов в Москве ушли из гостиницы, где им было предписано находиться на карантине, а также сбежали от российских медиков». 23 февраля посольство КНР в РФ предоставило детали об этом инциденте журналисту китайской газеты «Хуаньцю шибао».

Стоит отметить, что в Москве усилены меры по контролю и профилактике нового типа коронавируса. В местах скопления людей, в том числе на станциях метро, сотрудники правоохранительных органов проверяют паспорта пассажиров, а именно дату въезда в страну. Кроме этого, медики также измеряют температуру пассажиров. Людям, въехавшим в Россию из Китая менее 14 дней назад, рекомендуется самоизоляция.

Комитет по туризму Москвы сообщил работникам посольства КНР в России о том, что 20 февраля 23 туриста из китайского Сянгана в районе станции метро «Новослободская», увидев российских полицейских и медиков, сбежали на экскурсионном автобусе. Затем, по приказу российской полиции, автобус остановился. Медики проверили температуру каждого пассажира, а также узнали, что эти туристы прибыли в Москву 19 февраля. По требованию российской стороны, туристическая группа остановила свой запланированный маршрут и вернулась в гостиницу для 14-дневной самоизоляции. По информации газеты «Хуаньцю шибао», из-за эпидемии коронавируса в настоящее время в России под медицинским наблюдением находятся свыше 11 тыс. граждан Китая. До 20 февраля этого года около 10 тыс. китайских студентов вернулись в Россию, у отдельных учащихся зафиксирована повышенная температура, однако случаев заражения новым типом коронавируса среди них еще не выявлено.

Несмотря на то, что в России не зафиксированы новые случаи заболевания, огромная работа по проверке уже оказывает большое давление на соответствующие департаменты страны. К такой ситуации также добавляется тот факт, что сейчас в России пиковый период гриппа, медицинские учреждения страны перегружены.

Стоит отметить, что в целях профилактики и контроля эпидемии власти Москвы приняли ряд мер. Пассажирам (российским гражданам и гражданам третьих стран), прибывающим из Китая в Москву, необходимо пройти через проверку температуры, а также заполнить бланк с информацией о своем здоровье и проживании. Людям (российским гражданам и гражданам третьих стран), прибывающим из Китая в Россию, необходимо пребывать в самоизоляции 14 дней. Противоэпидемические департаменты Москвы проверяют температуру китайских граждан в местах их сосредоточения, а именно в учебных заведениях, гостиницах и на рынках.

Работник посольства КНР в РФ отметил, что дипломатическое представительство сразу же вышло на связь с Министерством иностранных дел РФ и правительством города Москвы, попросило российскую сторону не предпринимать чрезвычайные меры, гарантировать законные права и интересы китайских граждан в соответствии с законами и правилами, а также положениями двусторонних юридических документов.

Посольство КНР в РФ также призывает китайских граждан в России следовать инспекционным и карантинным мерам российской стороны, после въезда в страну пребывать в самоизоляции. При необходимости выхода в город после завершения периода самоизоляции, или людям, которые не находятся на карантине, рекомендуется иметь при себе паспорт

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