Бутина упрекнула ООН за бездействие в истории с социологами

Побывавшая почти в аналогичной истории Мария Бутина заступилась за удерживаемых в ливийской тюрьме российских социологов. По ее словам, международное сообщество игнорирует их историю из-за «зашкваливающей русофобии».





Саму Бутину удерживали в тюрьме США почти год. Вероятно, это тоже повлияло на ее настроение поддержать Шугалея и Суэйфана, так как девушка прочувствовала «на своей шкуре», что значит быть арестованным ни за что.





Мария поучаствовала в бессрочной акции у ливийского посольства в Москве. Она объяснила журналистам, почему Запад игнорирует историю с социологами. По ее мнению, если бы сейчас шла речь об американцах, то США и остальной мир уже вовсю кричал бы о правах человека. Но когда дело касается остальных, им плевать.





Также есть проблема в ООН, которая больше не может оказывать влияние на ситуацию в мире. По словам Бутиной, это было заметно даже в ее истории. Так что ООН - нерабочая организация. Бесполезная. Именно поэтому Шугалей и Сэйфан все еще не на свободе. Но их можно спасти, если привлекать внимание к ситуации всеми доступными способами. По словам Бутиной, акция Малькевича в поддержку социологов - это отличный способ напомнить миру о происходящем в Ливии с российскими гражданами.

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