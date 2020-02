архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

опубликовано редакцией на Переводике 26.02.20 05:22 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “VOANews”,

"The Sultan Versus the Czar" США - 24 февраля 2020 г. Султан против Царя By Jamie Dettmer February 24, 2020 Президент России Владимир Путин (справа) и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пожимают друг другу руки после совместной пресс-конференции по итогам переговоров в резиденции Бочаров Ручей на черноморском курорте Сочи, Россия, 22 октября 2019 года. Чаще всего они были злейшими геополитическими врагами, а не друзьями. По словам аналитиков, молодой и все более хрупкий альянс, который строили российский Владимир Путин и турецкий Реджеп Тайип Эрдоган, раздражая в процессе союзников Анкары по НАТО, противоречит истории. Если две страны в конечном итоге будут сражаться друг с другом за судьбу северной Сирии, это фактически станет возвращением к их традиционной исторической вражде - той, в которой они ведут войну друг против друга в каждом столетии начиная с 16-го века. Первая разразилась в 1569 году, когда османская армия осадила расположенный в дельте Волги город Астрахань, но русский царь Иван Грозный вынудил её отступить. Во всех, кроме одной, из последующей серии войн, которые велись за доступ к Черному морю, владение степными землями Украины и контроль над Балканами, Турция оставалась внакладе, теряя в результате территорию и влияние. Столкновения в 19-м веке сокращали территорию Османской империи, получившей название «больной человек Европы», ускоряя ее крах, говорят историки. История говорит что у Турции нет шансов Только в Крымской войне 1854-1856 гг. турки одержали победу - и то, во многом благодаря поддержке, которую они получили от Франции и (неохотно) Великобритании. «Я презираю турок, потому что считаю их правительство самым мерзким и самым деспотическим в мире», - сказал своим друзьям во время войны Джордж Гамильтон-Гордон, 4-й граф Абердинский и премьер-министр Великобритании. Русские цари, включая Петра Великого и Екатерину Великую, охотно воспользовались османским упадком, чтобы поощрить балканский и славянский национализм и расширить российскую территорию в Центральной Европе и на Кавказе. В войне 1768–1774 годов, еще одном конфликте, в ходе которого российские вооружения в значительной степени победили османов, Москва захватила часть Молдавии и Крыма, а также Понтийско-Каспийскую степь, обширную полосу суши, простирающуюся от северных берегов Черного моря далеко на восток, за Каспийское море. И Россия вышла из войны как одна из первостепенных военных держав Европы. ФАЙЛ - На этом снимке, представленном офисом президента Сирии, президент России Владимир Путин (слева) встречается с президентом Сирии Башаром Асадом (в центре) в Дамаске, Сирия, 7 января 2020 года. Но если история поражений должна сделать Анкару крайне осторожной в ее противостоянии на северо-западе Сирии с вооруженной ядерным оружием Москвой и ее клиентом - сирийским президентом Башаром Асадом, западные державы должны также беспокоиться о возможных более широких и долгосрочных последствиях. русско-турецкого военного столкновения 21-го века Крымская война, ставшая печально известной благодаря наглой “атаке бригады лёгкой кавалерии” и другим ужасным военным ошибкам и благословленной медсестринской деятельностью Флоренс Найтингейл, «привела в движение череду европейских войн и борьбы за власть, которые доминировали во второй половине XIX века» - пишет британский военный историк Тревор Ройл в своей книге «Крым». Эти конфликты «проложили путь к большему пожару 1914 года», который стал первым из разрушительных мировых конфликтов 20-го века, добавляет он. Как и в случае с Крымской войной, война между Москвой и Анкарой, скорее всего, будет угрожать стабильности Европы. Аналитики говорят, что война между Россией и Турцией может поставить НАТО перед сложной и, возможно, терминальной дилеммой. Дилемма 5-й Статьи Они говорят, что Анкара, скорее всего, будет ссылаться на принцип коллективной обороны, закрепленный в пятой статье учредительного договора НАТО. В статье говорится, что альянс рассматривает нападение на одного члена как нападение на всех и является основой для альянса и причиной его существования. ФАЙЛ - Человек стоит возле штаб-квартиры НАТО в Брюсселе, Бельгия, 6 января 2020 года. В последние годы члены НАТО уже высказывали сомнения в отношении своей приверженности статье пятой, оставив туман неясности, нависшим над принципом обязательства коллективной обороны блока. Президент США Дональд Трамп иногда задавался вопросом, будет ли он готов ответить на апелляцию к Статье 5, в частности - на саммите НАТО в 2017 году, на котором он воздержался от явного одобрения принципа взаимопомощи. FILE - Президент Дональд Трамп выступает на пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в восточной комнате Белого дома 13 ноября 2019 года в Вашингтоне. Спустя две недели г-н Трамп изменил курс, заявив в своих импровизированных высказываниях, что США действительно выступят в защиту союзника НАТО. Но в интервью ведущему Fox News Такеру Карлсону в 2018 году американский лидер вновь выразил сомнение по поводу того, пойдет ли Вашингтон на защиту союзника НАТО в случае нападения, приведя в качестве примера балканскую страну Черногория, которая недавно присоединилась к военному альянсу, и волнуясь вслух, что Черногория может развязать третью мировую войну. Не только Трамп Но президент Трамп не единственный западный лидер, который ставит под сомнение пятую статью, на которую ссылались только один раз, в 2001 году после террористических атак 11 сентября. В ноябре французский Эммануэль Макрон высказался менее чем восторженно по поводу обязательства по коллективной обороне. Когда его спросили в интервью британскому журналу The Economist, верит ли он в эффективность 5-й Статьи, он ответил: «Я не знаю», добавив, но что будет значить 5-я Статья завтра? В опросе, проведенном в этом месяце Исследовательским центром Пью, многие в странах-членах альянса высказали оговорки в отношении выполнения обязательств по коллективной обороне. Центр сообщил, что, несмотря на в целом благоприятные рейтинги НАТО, среди стран-членов широко распространен скептицизм по поводу пятой статьи. На вопрос, должна ли их страна защищать своего союзника по НАТО от потенциального нападения России, в среднем 16% из 16 стран-членов НАТО ответили, что их страна не должна этого делать, по сравнению с 38%, которые сказали, что их страна должна соблюдать 5-ю Статью. ФАЙЛ - На этом снимке, сделанном 14 июня 2015 года с турецкой стороны границы между Турцией и Сирией, в Акчакале, провинция Шанлыурфа, юго-восточная Турция, тысячи сирийских беженцев идут, чтобы пересечь границу Турции. Аналитики считают, что Анкара, рискуя еще более невыносимой нагрузкой на солидарность ЕС, будет, вероятно, вновь угрожать открыть шлюзы для беженцев, если НАТО не выступит на защиту Турции. Но Эрдоган не вызывает особого энтузиазма среди европейских лидеров, которые раздражены тем, что Турция скатывается к авторитарному правлению, и испытывают недовольство от привычки турецкого лидера, в своих попытках получить то, что он хочет, играть Европу против России и наоборот. Рост напряженности в отношениях между Москвой и Анкарой не является сюрпризом для Джонатана Шанцера, аналитика из Фонда защиты демократий, базирующегося в Вашингтоне. В прошлом месяце в интервью VOA он предсказал, что российско-турецкие отношения отягощены геополитическими конфликтами, которые рискуют подорвать их. «Турки тяготеют к русским, даже несмотря на то, что их видение Сирии напрямую противоречит видению Путина», - сказал он. Он предупредил, что неоперившееся партнерство рискует потерпеть крах из-за грандиозности геополитических амбиций двух ключевых игроков, Путина и Эрдогана, один из которых хочет возродить Россию как сверхдержаву, а другой - восстановить величие Османской империи. статью прочитали: 53 человек Комментарии