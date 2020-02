архив



опубликовано редакцией на Переводике 25.02.20 19:00 скаут: Lilu ; переводчик Lilu “The Sun”,

"Harvey Weinstein’s victims spoke of ‘tampon oral sex assault’ and ‘deformed’ genitals in emotional bare-it-all testimony" Великобритания - 24 февраля 2020 г. Скандальный процесс Харви Вайнштейна Жертвы Харви Вайнштейна рассказали о "насильственном оральном сексе с тампоном" и "деформированных" гениталиях во время эмоциональных разоблачающих показаний

https://www.thesun.co.uk/news/11033177/harvey-weinsteins-victims-told-jury-of-tampon-oral-sex-and-de...

Дэвид Борофф, корреспондент 24 февраля 2020, 20:08 Шесть женщин, давших показания против Харви Вайнштейна, рассказали о его "деформированных" гениталиях и сексе "с тампоном" на его скандальном процессе об изнасиловании. 67-летний киномагнат был признан виновным в изнасиловании третьей степени и посягательстве сексуального характера первой степени, но не был признан виновным по другим обвинениям, которые могли бы отправить его в тюрьму на всю оставшуюся жизнь.

Джессика Манн была одним из важных свидетелей на суде над Харви Вайнштейном. Фото: Getty Images - Getty

Аннабелла Шорра была одной из шести женщин, давших показания. Фото: Getty Images

Доун Даннинг также выступила в качестве свидетеля. Фото: Getty Images - Getty Вайнштейн был признан виновным в изнасиловании актрисы Джессики Манн, которая дала свидетельские показания в зале судебных заседаний в Нью-Йорке, что у него нет яичек и что "кажется, что у него есть влагалище".

Манн добавила во время ее показаний, что "первый раз, когда я увидела его полностью голым, я почувствовала, я подумала, что он обезображен и гермафродит. "У него есть глубокие рубцы, которые, я не знаю, может, он был жертвой ожогов. "У него нет яичек и кажется, что у него есть влагалище". Когда ее спросили о гигиене Вайнштейна, она сказала: "Она была очень плохой. Он пах как де..мо - извините, простите, как экскременты. Он просто был грязным".

Она признала, что имела оральный секс с Вайнштейном с обоюдного согласия. Она сказала, что когда увидела его впервые голым, "Я была переполнена сочувствием, абсолютным сочувствием". "Казалось, что его злость происходила из стыда", - сказала она.

Мими Хейли дала свидетельские показания о том, как Вайнштейн изнасиловал ее, когда у нее была менструация. Фото: AFP - Getty

Тэрел Вулфф покидает судебное заседание во время перерыва в прошлом месяце. Фото: Getty Images - Getty

Лорен Янг приехала для дачи свидетельских показаний ранее в этом месяце. Фото: AP:Associated Press Она рассказала, что он впервые изнасиловал ее в гостинице в Манхэттене, когда запланированный завтрак с другими так и не состоялся. "Он очень разозлился на меня за то, что я пыталась громко говорить", - заявила она. "Я говорила людям [за стойкой] - "Нам не нужна комната", поэтому он отвел меня в сторону в угол и сказал мне не позорить его". Другими женщинами, давшими показания, были Тэрел Вулфф, Доун Даннинг, Аннабелла Шорра, Мими Хейли и Лорен Янг. Хейли рассказала суду присяжных, как Вайнштейн изнасиловал ее, когда у нее была менструация. Она сказала, что он вытащил ее тампон, спрашивая: "И где же он?"

На Харви Вайнштейна надели наручники после того, как он был признан виновным. Фото: Reuters Этот инцидент произошел в доме Вайнштейна в Манхэттене, возможно, в детской спальне или комнате для игр. Она вспомнила, что он попросил ее придти в его квартиру, и у них была нормальная беседа на диване. "В какой-то момент в начале, когда я там была, он бросился на меня и пытался меня поцеловать", - рассказала она. "Я сказала - о нет, нет, нет. "Я пыталась отказаться и оттолкнуть его, но он продолжал целовать и обжимать меня. "Я пятилась, а он толкал меня своим телом. "Я попала в спальню и упала на спину на кровать. Я пыталась подняться, а он придавил меня". Ее показания привели к тому, что Вайнштейна признали виновным в преступлении сексуального характера. Шорра, игравшая в сериале "Клан Сопрано", дала показания, что Вайнштейн изнасиловал ее более 25 лет назад после званого обеда для профессионалов индустрии.

Вайнштейн слушает сегодняшний приговор. Фото: Reuters "Он продолжал нападать на меня и я почувствовала себя побежденной, так как он был очень крупным", - сказала она на суде. "Он отвел меня в спальню и он толкнул меня на кровать". Вулфф рассказала на суде, что Вайнштейн мастурбировал перед ней в ресторане и позднее изнасиловал ее в его квартире. Она работала в то время официанткой, подающей напитки посетителям. Даннинг являлась начинающей актрисой, когда, как она сказала, она стала жертвой насильственного полового преступления со стороны Вайнштейна. Он извинился, но позднее сказал ей - "ты никогда не пробьешься в этом бизнесе", если она не будет делать что-то сексуальное с ним. "Так работает эта индустрия", - сказал он ей, вспоминала она. Янг, модель и актриса, сказала, что Вайнштейн изнасиловал ее в гостинице в Беверли-Хиллз семь лет назад после того, как заманил ее в ванную комнату. Она сказала, что Вайнштейн снял свою одежду во время деловой встречи и сказал: "Мы просто сейчас поговорим здесь. "Он начал приближаться ко мне. Я сказала - нет, нет, нет". Вайнштейну грозит тюремное заключение до 29 лет. ******

Обвинительница Вайнштейна Джессика Манн испытала "паническую атаку", когда признала, что "манипулировала" им после "изнасилования" и "золотого дождя" www.thesun.co.uk/news/10884474/harvey-weinstein-accuser-jessica-mann-admits-manipulating-mogul-after... Кристи Куни, Джек Уильямс 3 февраля 2020, 20:12 Женщина, утверждающая, что она была изнасилована Харви Вайнштейном, рыдала во время показаний, когда ее опрашивали адвокаты киномагната на его процессе в Нью-Йорке. У Джессики Манн, по-видимому, была паническая атака, когда она не могла дышать во время перекрестного допроса - внезапно завершив свои показания.

Джессику Манн видели выходящей из суда в понедельник после показаний против Харви Вайнштейна. Фото: REUTERS

Вайнштейн обвиняется в изнасиловании Манн в 2013 году. Фото: Reuters

Манн рыдала на суде и задыхалась, когда ее допрашивала сторона защиты. Фото: Reuters Манн утверждает, что дискредитированный Вайнштейн изнасиловал ее в 2013 году. И эта начинающая актриса разрыдалась после пяти часов дачи показаний во второй день, когда она заявила, что Вайнштейн сделал ей "золотой дождь" - помочившись на нее. Манн читала письмо, которое она написала бывшему парню в 2014 году, в котором описано, как она пыталась сделать Вайнштейна "псевдо-отцом", когда она зарыдала навзрыд. 34-летняя Манн покинула зал судебных заседаний, задыхаясь, так как судья Джеймс Берк прервал судебное заседание того дня. Во время нахождения в суде Манн неоднократно просили обосновать ее действия после утверждений, что Вайнштейн изнасиловал ее в нью-йоркской гостинице в 2013 году. Ранее адвокат Вайнштейна Донна Ротунно заявила, что Манн "манипулировала" Вайнштейном, потому что ей нравились "вечеринки и влияние", являвшиеся результатом их отношений. Адвокат защиты сказала: "Вы интерпретируете это особым образом, но возможно, что Вы ему просто по-настоящему нравились". Манн, начинающая актриса, ответила: "Я запаниковала, потому что у меня был такой стиль отношений с Харви, когда я всегда должна была подпрыгивать (как дрессированное животное, прим. перев.) и подчиняться. "Издевательства были непредсказуемы". Предполагаемая манипуляция Манн признала "манипулирование" киномагнатом после того, как он предположительно изнасиловал ее, чтобы сохранить с ним контакт. Помимо обоснования ее поведения в отношении Вайнштейна, сторона защиты также задалась вопросом, почему Манн не рассказала о предполагаемом инциденте друзьям и семье. Выступая в суде, адвокат защиты Ротунно заявила, что Манн лгала своей семье и друзьям об этих отношениях. Манн ответила: "Издевательства в отношении меня вызывали чувство неловкости, и я не хотела делиться этим с людьми. Я бы не назвала это ложью". Она также рассказала о моменте, когда Вайнштейн спросил ее, испытывала ли она когда-либо "золотой дождь", и затем начал мочиться на нее в душе. 67-летний Вайнштейн, когда-то один из самых влиятельных людей в Голливуде, был обвинен в половых преступлениях более чем 80 женщинами с тех пор, как появились первые обвинения против него в октябре 2017 года, вызвавшие движение по всему миру #MeToo. Обвинения, выдвинутые Манн, вместе с обвинениями помощницы продюсера Мими Хейли, лежат в основе пяти обвинений в особо тяжких преступлениях, по которым он отвечает перед судом. Манн утверждает, что Вайнштейн изнасиловал ее в гостиничном номере манхэттенского Doubletree Hotel в марте 2013 года после впрыскивания препарата в его пенис, чтобы помочь ему достичь эрекции. Она говорит, что он также изнасиловал ее восемь месяцев спустя в лос-анжелесской гостинице, после того, как он выкрикнул "Ты мне должна еще один раз!" и затащил ее в спальню. Во время перекрестного допроса сегодня адвокат защиты Вайнштена Донна Ротунно представила свидетельство дружеских электронных писем между Манн и Вайнштейном после предполагаемого изнасилования. Манн признала, что поддерживала отношения с Вайнштейном, но сказала, что она чувствовала, что должна это делать, так как "у него было ранимое самолюбие", и что оттолкнуть его от себя означало бы навредить своей карьере. "Я пыталась договориться с ним о прекращении секса" Манн также спросили, почему она отправила Вайнштейну свой новый номер телефона после того, как она его пять раз поменяла с 2013 по 2017 год. "Была причина", - сказала Манн. "Причина в том, что Вы все еще хотели иметь выгоду от того, что он Вам давал?" - спросила Ротунно. "Это Ваша версия", - сказала Манн. Ротунно затем заявила, что Манн поддерживала контакт с Вайнштейном, потому что она "все еще хотела каждый год ходить на каждую "оскаровскую" вечеринку". Манн также признала, как минимум, один случай, когда у нее был секс с Вайнштейном с обоюдного согласия. Она также описала, как сказала Вайнштейну, что он был "самым лучшим из всех бывших у нее" и изобразила оргазм с ним. "Вы сказали нам, что Вы были готовы спать с Харви Вайнштейном, потому что Вы не хотели, чтобы он разрушил Вашу актерскую карьеру, это верно?" - спросила Ротунно. "Я не хотела, чтобы он навредил моей актерской карьере", - ответила Манн. "У Вас не было карьеры, которой можно было навредить", - сказала Ротунно. "Я строила эту карьеру", - сказала Манн. Суд над Вайнштейном идет уже пятую неделю и продлится, как ожидается, до конца февраля.

Вайнштейн обвиняется в преступлениях более чем 80 женщинами. Фото: Reuters

Манн, входящая в зал судебных заседаний, сегодня. Фото: Getty Images - Getty

Вайнштейн использует ходунки на колесах, чтобы попадать в суд, по причине операции на спине в конце прошлого года. Фото: REUTERS

Вайнштейн являлся ранее одним из самых влиятельных людей в Голливуде. Фото: REUTERS

******

Харви Вайнштейн "потребовал от 24-летней актрисы секс втроем, сказав, что "именно так Шарлиз Терон и Сальма Хайек добились успеха""

https://www.thesun.co.uk/news/10851769/harvey-weinstein-demanded-actress-24-have-threesome-saying-th... Эрика Дэвис 30 января 2020, 3:52 Харви Вайнштейн потребовал секс втроем вместе с ним от молодой актрисы, прежде чем сказал, что "именно так Шарлиз Терон и Сальма Хайек добились успеха", было сказано на суде в среду. Свидетельница Доун Даннинг сказала присяжным в манхэттенском суде, что 67-летний маньяк попросил ее встретиться с ним в гостиничном номере в Нью-Йорке, когда ей было всего 24 года - но когда она отказалась, он сказал ей, что ей придется обменивать секс на возможность карьеры.

Харви Вайнштейн обвиняется в хвастовстве связями с Шарлиз Терон и Сальмой Хайек в попытке принудить одну из свидетельниц обвинения к сексу втроем. Фото: Reuters Франсуа-Анри Пино, Хайек и Вайнштейн на Каннском кинофестивале в 2010 году. Фото: Getty - сотрудник издания

Терон, Майкл Кейн, Вайнштейн и Делрой Линдо на вечеринке в 1999 году. Фото: Retna "Ты никогда не пробьешься в этом бизнесе! Так работает эта индустрия!" - как утверждает Даннинг, кричал Вайнштейн на нее, прежде чем похвастаться связями с Терон и Хайек, чтобы принудить ее к сексу втроем. Он утверждал, что эти актрисы именно так добились успеха и что это часто происходило ранее в киноиндустрии, показала она на суде. Бывшая начинающая актриса затем выбежала из комнаты и никогда больше не разговаривала с ним, заявила она. Даннинг, которой теперь 40 лет, утверждала, что Вайнштейн засунул свою руку ей под юбку во время более раннего посягательства - при этом его сотрудники сидели в смежной комнате в гостинице в Нью-Йорке в 2004 году. Вторая женщина, Тэрел Вулфф, рассказала о посягательстве на нее со стороны кинопродюсера-маньяка, которое, как она показала, произошло в 2005 году в его квартире во время того, что она изначально считала будет являться деловой встречей. Но Вайнштейн схватил ее за руки, заставил ее лечь на кровать и бросился на нее сверху, утверждает она. "Не беспокойся, у меня была вазэктомия", - сказал он, согласно ее свидетельскому показанию в суде. По крайней мере за неделю до предполагаемого посягательства, рассказала Вулфф, обвиняемый насильник мастурбировал у нее на глазах, и что она могла видеть, как его рука двигалась под его незаправленной рубашкой.

Вулфф сказала на суде в среду, что она была свидетелем мастурбации Вайнштейна у нее на глазах во время ее работы в 2005 году. Фото: Reuters

Вайнштейн не признал себя виновным по пяти обвинениям, включая два пункта обвинения в насильственных действиях сексуального характера. Фото: Reuters И Даннинг и Вулфф познакомились с Вайнштейном, когда им обеим было чуть за двадцать и они работали официантками в Манхэттене в начале 2000-х. Эти женщины были вызваны в суд в качестве свидетелей "предшествующих плохих действий", что означает, что их показания не связаны с конкретными обвинениями, согласно "Си-Эн-Эн" . Молодые начинающие актрисы искали свой большой успех в Голливуде - но вместо этого, говорят они, стали жертвами бывшего киномагната и его непрошеных сексуальных домогательств. Вайнштейн ранее отрицал через свою представительницу какие-либо встречи с сексом "без согласия" или "акты мести". Он не признал своей вины по пяти обвинениям, включая два пункта обвинения в насильственных действиях сексуального характера, что грозит приговором вплоть до пожизненного заключения.

Доун Даннинг дала показания, что Вайнштейн засунул свою руку ей под юбку во время более раннего инцидента в гостиничном номере. Фото: Reuters

Даннинг сказала на суде со слезами на глазах, что она выбежала из гостиничного номера и никогда больше не разговаривала с дискредитированным киномагнатом. Фото: Reuters

Тэрел Вулфф утверждала, что Вайнштейн силой заставил ее лечь на кровать и предположительно изнасиловал ее в 2005 году. Фото: Getty Images - Getty

Вулфф сказала на суде в Манхэттене, что Вайнштейн загнал ее в угол на ее работе и она видела, как он мастурбировал под своей рубашкой. Фото: Reuters Терон и Хайек обе поделились своими собственными неприятными встречами с Вайнштейном. Терон рассказала "Нью-Йорк Таймс" в декабре 2019 года, что он лгал о том, что спал с ней, стремясь манипулировать другими женщинами. В мае 2017 года Хайек назвала Вайнштейна "чудовищем" в авторской статье в "Таймс" и рассказала, что она неоднократно отвергала его домогательства и подверглась словесным оскорблениям на съемках ее фильма "Фрида" в 2002 году. Представители Терон и Хайек не ответили сразу на запрос "The Sun" дать комментарий.

Сальма Хайек сказала, что она неоднократно давала резкий отпор домогательствам Вайнштейна и что он накричал на нее на съемках фильма "Фрида". Фото: Splash News

Шарлиз Терон сказала в декабре 2019 года, что Вайнштейн лгал о том, что спал с ней, чтобы манипулировать другими женщинами. Фото: The Mega Agency статью прочитали: 40 человек Комментарии