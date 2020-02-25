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Сирия, Идлиб: внутри последнего оплота повстанцев (видео)

24 Feb 2020

Кризис внутри последнего района  находящегося под контролем повстанцев  в Сирии углубляется, и миллионы людей, которые давно выступают против режима, оказались в ловушке на границе с Турцией.

ООН говорит, что это величайший исход за  всё время войны, и предупреждает, что в Идлибе сейчас нет безопасного убежища.

Video journalist Mughira Alsharif



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теги: Сирия  
   
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