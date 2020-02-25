Сирия, Идлиб: внутри последнего оплота повстанцев (видео)
24 Feb 2020
Кризис внутри последнего района находящегося под контролем повстанцев в Сирии углубляется, и миллионы людей, которые давно выступают против режима, оказались в ловушке на границе с Турцией.
ООН говорит, что это величайший исход за всё время войны, и предупреждает, что в Идлибе сейчас нет безопасного убежища.
Video journalist Mughira Alsharif
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