Американский инвестор в Латвии: не о России вам надо думать, а об эмиграции

26 февраля, 2020

На съезде Латвийской федерации пенсионеров компания KPMG Baltics представила свое исследование о рынке труда. Из него следует, что безработных у нас тьма, а по факту работать некому.

Источник: LETA

На фоне соседей Латвия со своей безработицей (6,7% по данным Евростат) выглядит не лучшим образом. В Литве уровень безработицы в январе составлял 6,1%, в Эстонии — 5,2%, пишет латвийский деловой еженедельник «БИЗНЕС Сегодня». Как говорят специалисты, проблема заключается в том, что наши жители отказываются работать за гроши. В пользу этого мнения KPMG Baltics приводит в исследовании данные по минимальной заплате в странах ЕС. В Латвии она составляет 430 евро в месяц. Это одна из самых низких ставок в Евросоюзе – хуже только в Болгарии (312 евро).

Более того, по мнению экспертов KPMG Baltics, если рассчитывать минимальную зарплату в условных единицах PPS (purchasing power standard), то есть с учетом паритета покупательной способности — разницы в уровне цен в странах ЕС, то минимальная зарплата в Латвии оказывается самой низкой в ЕС — 579 PPS. В Болгарии она составляет 618 PPS, а в Люксембурге — 1705 PPS.

В тоже время все разговоры о том, что средняя зарплата в Латвии превышает 1000 евро, аудиторы считают несостоятельными. Большинство населения страны (особенно в регионах) еле-еле сводят концы с концами. Те, кто не может найти работу в более благополучных странах, предпочитают стоять на бирже труда или перебиваться случайными заработками. Неспособные платить зарплату западно-европейского уровня работодатели (а таких в Латвии большинство) страдают от кадрового дефицита уже долгое время. Более того, по мнению представителя аудиторской компании KPMG Baltics, доктора экономики Эдгара Вольского, данная ситуация отягощается негативной демографией. «В последние двадцать лет рождаемость только падала, и поэтому людей, делающих взносы на первый пенсионный уровень, уже не хватает. Чтобы система могла функционировать до 2023 года, Латвии необходимо еще 100 000 работников в разных сферах», — сказал он. По словам эксперта, массовая эмиграция усугубила последствия демографического спада.

Между тем в Банке Латвии считают, что о ввозе низкоквалифицированной рабочей силы можно будет говорить только, если уровень безработицы упадет до 3-5%. И уверяют, что наилучший способ сократить кадровый дефицит — активизировать процесс реэмиграции. То есть возвращать уехавших на заработки латвийцев.

А вот как комментирует проблему Инна Штейнбук, председатель Совета по фискальной дисциплине:

— Недавно я участвовала в дебатах, которые проводил Латвийский институт внешней политики, и на них говорилось об очень разных геополитических рисках — Россия, Китай, Brexit и т.д. Но потом встал инвестор из США и сказал: в Латвии очень плохая демографическая ситуация, проблемы на рынке труда, а вы это даже не называете риском, хотя это должно быть в центре внимания.

Я считаю людей в Латвии можно удержать, только обеспечив сопоставимые с другими странами ЕС доходы и качество жизни. Если люди будут видеть, что в другом месте они могут заработать больше и обеспечить семьям более хорошие условия жизни, то они уедут. Поэтому, наверное, единственным выходом является умная миграционная политика. Думаю, что правительство осознает риски, но, чтобы у нас развивались предприятия, нужна рабочая сила. В противном случае эти предприятия будут развиваться в других странах, где рабочая сила есть. И хотя вопрос привлечения гастарбайтеров является непопулярным в правительстве, лучше все же управлять этим процессом сознательно, самим принимать решения, из каких стран пускать мигрантов, а из каких — нет. Мы очень хорошо видим, как поступает Польша, пуская к себе украинскую рабочую силу. Если мы ничего не делаем, миграция становится неконтролируемой, потому что люди все равно приезжают.

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