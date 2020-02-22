Sina: США нас обманывают, заявляя, что Россию можно разгромить за неделю

18 февраля 2020

Президент РФ Владимир Путин, президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин. Фото: trueinform.ru

Некоторые американские военные эксперты заявляют, что в случае войны между США и Россией на уничтожение российской армии потребуется всего лишь семь дней. Но в реальности все выглядит иначе — у России есть «смертоносное оружие», поэтому никакие провокации и угрозы со стороны США ей не страшны. Об этом пишет китайское издание Sina.

Автор публикации Чжугэ Сяочэ отмечает, что в последние годы отношения между Вашингтоном и Москвой становятся хуже, между ними возрастает риск войны.

«Неужели американские военные смогут захватить всю Россию всего за семь дней? Российская армия не продержится больше семи дней? Реальная ситуация пугает. Хотя по числу регулярных вооруженных сил США значительно превосходят Россию, но РФ обладает огромным количеством ядерного оружия. Если Россия начнет применять свой ядерный потенциал, она уничтожит Соединенные Штаты. Получается, что нас вводили в заблуждение, и Россия вполне способна победить США», — пишет журналист.

Он напоминает, что во время известной операции «Каньон Эльдорадо» в 1986 году армия США атаковала радиолокационную систему и аэродром в Ливии. На нанесение удара военным потребовалось всего 18 минут. Ливийские ВВС в один миг были парализованы и не могли дать ответный удар. В ходе войны в Ираке американские военные также применили подобную тактику — сначала они парализовали радиолокационную станцию Ирака, а затем пустили в ход военно-воздушные силы для атаки наземных целей. Объединенные сухопутные войска вскоре закончили войну в Ираке, используя высокотехнологичные войска и оружие для нападения и ликвидации целей.

«Если разразится война между двумя самыми могущественными странами в мире, сможет ли Россия правильно отреагировать на военную стратегию США? — задается вопросом издание, обращая внимание на то, что после распада Советского Союза Россия стала его основным правопреемником.

России перешло подавляющее большинство военного наследия СССР, благодаря этому она сейчас обладает самым большим ядерным арсеналом в мире, подчеркивается в статье. Кроме того, страна также получила от Советского Союза большое количество межконтинентальных ракет, боевых самолетов, военных кораблей и т. д.

«Россия производит и экспортирует часть вооружения и снаряжения в другие страны, а вырученные от продажи средства использует для разработки и размещения еще более совершенных видов оружия. Таким образом, нельзя недооценивать военную мощь этого государства, — говорится в публикации. — В то же время Россия обладает высокой степенью стратегических масштабов, являясь самой большой страной в мире, она занимает площадь в 17 млн квадратных километров. Это почти в два раза больше, чем территория Соединенных Штатов. Россия растянулась по всему евразийскому континенту, она граничит с Балтийским морем на северо-западе, Черным морем на юго-западе, а в самой восточной точке граничит с Аляской через Берингов пролив. Протяженность страны с севера на юг составляет 4000 км, а с востока на запад — 10 тысяч км. Даже без учета военной мощи России Соединенным Штатам будет очень трудно оккупировать такую огромную территорию за короткое время».

Сяочэ также пишет о том, что Россия обладает колоссальными стратегическими ядерными силами и большим количеством современного стратегического оружия. Несмотря на сокращение численности войск, российская армия оснащена новыми видами «смертоносного оружия», включая гиперзвуковые ракеты «Авангард», межконтинентальные баллистические ракеты «Сармат», а также межконтинентальные ракеты «Тополь-М», которые уже долгое время находятся на вооружении. Поэтому в случае начала войны российская армия, скорее всего, даст отпор данными видами стратегического оружия.

«Среди стран, обладающих ядерным оружием, Россия занимает первое место в мире по числу ядерных боеголовок, — констатирует автор. — Армия США имеет более 4000 ядерных боеголовок, в то время как у российской насчитывается более 5000. К тому же, Россия имеет совершенную ядерную триаду: стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-22М для атаки в воздухе и многочисленные шахтные пусковые установки для запуска межконтинентальных ракет с земли. Кроме того, на Транссибирской железнодорожной магистрали спрятан боевой железнодорожный ракетный комплекс, а в море курсируют атомные подводные лодки класса «Борей».

Резюмируя, китайское издание приходит к выводу о том, что «Россия не боится никаких провокаций и угроз со стороны США».

EADaily добавляет, на прошедшей на днях Мюнхенской конференции по безопасности министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что «Китай будет усиливать стратегическую координацию с Россией согласно директиве председателя» страны Си Цзиньпиня.

«Мы хотим начать новую эру на всех фронтах и хотим построить глобальную стабильность. Китай будет сотрудничать с США для создания взаимовыгодного сотрудничества. Мы хотим использовать особый подход для создания отношений на взаимном уважении и равенстве», — сказал Ван И.

Он особо подчеркнул, что обвинения Вашингтона в отношении Пекина необоснованны.

«Мы надеемся, что США не будут терять разум. Основная причина трений в том, что США против быстрого развития Китая, они не готовы принять успех социалистической системы. Путь Китая к модернизации неизбежен, нас не остановить никакой силой, это путь прогресса. Китай — это фактор мира, стабильности, который международное сообщество должно приветствовать», — заключил глава МИД КНР.

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