У российского шпиона в Швейцарии были квадрокоптер и шесть смартфонов

Автор: Русскоязычная редакция SWI Swissinfo и газета SonntagsZeitung

17 ФЕВРАЛЯ 2020 г.

В мае 2019 года швейцарская разведка NDB заявила, что в Швейцарии одновременно присутствуют три российские спецслужбы.

(Keystone / Anonymous)

Швейцария очень популярна русских агентов внешней разведки. И вот теперь, пишет швейцарская газета SonntagsZeitung, стало известно, что «впервые в новейшей истории швейцарское правосудие задержало, арестовало и осудило российского агента. До сих пор об этом деле ничего не было известно, но и сейчас оно остается загадкой, даже после вынесения обвинительного приговора и попадания в прессу основных его деталей».

«История начинается 27 июля 2019 года, когда полицейские остановили некоего человека в Женеве и быстро сделали вывод, что с ним что-то не так. Итальянские номера на его автомашине марки Range Rover Vogue оказались поддельными. У него не было действительного документа о регистрации транспортного средства, не было автостраховки, а личные документы были выданы на разные имена. В его багаже находились шесть мобильных телефонов, беспилотник, камера Canon и ноутбук. К делу подключилась Федеральная прокуратура из Берна. Через несколько месяцев следователи приходят к выводу, что попавшийся им человек является шпионом.

В январе 2020 года федеральная прокуратура Швейцарии приговорила его к шести месяцам тюремного заключения за осуществление незаконной политической разведки на основании так называемого „судебного приказа“ (что этого такое — тут подробнее), но без публичного судебного разбирательства. А поскольку тот уже отсидел в предварительном заключении, то этот срок ему был зачтен и шпион снова оказался на свободе. Рекордно короткое время, потраченное на следствие, и уж очень мягкий приговор вызвали подозрение, что федеральные чиновники хотели как можно скорее закрыть дело, побыстрее и незаметно избавившись от дипломатически щекотливого вопроса», — пишет SonntagsZeitung.

Сергей из Южной Франции

Как пишет дальше газета (ссылка на материал здесь, но он доступен только платящим подписчикам), «Федеральная прокуратура Швейцарии постаралась как можно больше деталей дела оставить в тайне. Многие пассажи в ее материалах, попавших в прессу, были заштрихованы черными чернилами в связи с „интересами соблюдения режима секретности“. Даже национальность осужденного и название секретной службы, на которую он работал, были заштрихованы».

Но, как утверждает газета, «всё указывает на то, что это был русский агент и что он работал на российскую внешнюю разведку СВР». Такие выводы следователи сделали «на основании анализа текстовых сообщений в смартфонах задержанного. Его миссия состояла в том, чтобы шпионить за своими соотечественниками в Женеве, предположительно диссидентами или олигархами, попавшими в немилость к Кремлю. Имена тех, за кем охотился агент, хранятся в Федеральной прокуратуре и разглашению не подлежат.

Мотивы заказчиков акции также остаются неясными. Ни разведка Швейцарии, ни Федеральный департамент (Министерство) иностранных дел Швейцарии, ни Федеральная прокуратура, ни Ведомство федеральной полиции (Fedpol) не хотят комментировать этот вопрос, а российское посольство в Берне говорит, что ему «ничего не известно об этом деле».

Путь агента

Примечательно и то, как проходила эта операция. Как пишет газета SonntagsZeitung «русский агент занимал относительно низкие позиции в служебной иерархии, им постоянно дистанционно управлял какой-то „резидент“, оперативный „полевой“ офицер разведки. В пользу этого говорит и тот факт, что, прежде чем приехать в Швейцарию, агент сделал несколько остановок в ряде соседних стран. Он называл себя Сергеем или Зеддом (Zedd). Приказы ему поступали через российский мессенджер Telegram, который обеспечивает шифрование сообщений.

Путь этого агента, по-видимому, начался в Германии. Оттуда его направили на юг Франции. Там он получил заказ на проведение миссии в Швейцарии от некоей ключевой фигуры, имя которой не известно никому. В Женеве согласно приказу он осуществил негласное наружное наблюдение за тремя объектами недвижимости и за их жителями. Информацию он должен был предоставить посреднику, успев сделать это еще до того, как он попал в поле зрения полиции Женевы». За кем следил агент?

Как указывает газета, «одним из объектов была вилла, двумя другими объектами наблюдения были квартиры. По всей видимости, шпион должен был провести акции устрашения жителей этой недвижимости, например, он должен был проколоть шины автомобилей. По мнению Федеральной прокуратуры Швейцарии, можно предположить, что у него в списке были и другие цели в Швейцарии».

«Обезврежен он, и даже он пострижен и посажен»

Газета указывает далее, что «осужденный гражданин России отрицал обвинения в работе на российскую спецслужбу. По его словам, он был в Швейцарии исключительно как частное лицо. Его адвокат, бернский юрист Даниэль Шютц (Daniel Schütz), заявляет только, что его клиент постоянно утверждал, что он „не шпион и что произошла ужасная ошибка“. Тем не менее из чисто прагматических соображений россиянин, в конечном счете решил не оспаривать приговор.

Лица со швейцарской стороны, причастные по долгу службы к этому делу, описывают русского как „человека малообразованного“ и „не очень умного“, что и в самом деле не соответствует классическому образу шпиона. Но можно предположить, этот сюжет был фрагментом частной вражды между русскими олигархами. Или что сотрудники российской секретной службы каким-то образом были вовлечены в такой конфликт, ведь в России границы между властными органами, олигархами и спецслужбами порой очень расплывчаты.

Для Федеральной же прокуратуры Швейцарии это был явный случай политического шпионажа. По ее словам, обвиняемый знал, что добытая им информация может быть очень важна для российского государства. Кроме того, этот человек несколько раз упоминался в текстовых сообщениях в принадлежавших ему мобильных телефонах как сотрудник российской спецслужбы», — резюмирует газета SonntagsZeitung.

В Швейцарии действуют три российские секретные службы

В заключение газета напоминает, что «в последнее время наблюдается активизация деятельности российских спецслужб в Швейцарии. В мае 2019 года швейцарская разведка NDB заявила, что в Швейцарии одновременно присутствуют три российские спецслужбы. По данным NDB примерно треть аккредитованных в Швейцарии российских дипломатов подозревается в принадлежности к разведывательной службе России».

Газета указывает при этом, что «доказать агентурную деятельность, как правило, невозможно, о чем свидетельствует и вскрытый газетой „Тагес-Анцайгер“ инцидент в Давосе, где еще в прошлом 2019 году были задержаны странные „сантехники“ с дипломатическими паспортами. Полиция Давоса доложила об этом деле Берну, подключились спецслужбы, но доказать факт разведывательной деятельности в данном случае также не удалось».

Посол России в Швейцарии Сергей Гармонин заявил в этой связи в разговоре с российским государственным агентством РИА Новости

, что «эта история, действия которой якобы происходили еще летом прошлого года, а всплыли в январе нынешнего года, не имеет ничего общего ни с реальностью, ни со здравым смыслом и полностью находится на совести автора статьи и отдельных изданий, которые, видимо, в погоне за рейтингами, подхватили эту „сенсацию“, навредив тем самым своей же репутации».

Самым крупным за последние годы шпионским делом, напоминает газета SonntagsZeitung, стал сюжет, имевший место весной 2018 года, когда в Голландии были при поддержке спецслужб Конфедерации арестованы два российских гражданина, собиравшихся ехать в Швейцарию с целью шпионажа в отношении расположенной в городе Шпиц (кантон Берн) «Федеральной лаборатории био-химического и радиологического анализа» («Labor Spiez»). Лаборатория занималась, в частности, анализом веществ, которые предположительно использовались российскими спецслужбами в деле Скрипаля.

Посол Сергей Гармонин по этому поводу: «Наши швейцарские партнеры действительно поднимали этот вопрос в ходе контактов, однако каких бы то ни было доказательств на сей счет или даже просто уточняющих подробностей предоставить нам так и не смогли. Мы условились перевернуть эту страницу и двигаться дальше, развивая реальные российско-швейцарские связи, не отвлекаясь на раздуваемые фобии, не имеющие под собой какой-либо основы».

Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров, Keystone-SDA/SonntagsZeitung

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