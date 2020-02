архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

опубликовано редакцией на Переводике 21.02.20 04:40 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “Express.co.uk”,

"Russian plane worth £7m shot down by Turkish-backed forces as military offensive launched" Великобритания - 20 февраля 2020 г. В ходе наступления в провинции Идлиб, поддерживаемые Турцией силы сбили российский самолет-разведчик стоимостью 7 миллионов фунтов стерлингов Российский разведывательный самолет был сбит над истерзанной войной сирийской провинцией Идлиб в ходе поддерживаемой Турцией операции против сил, лояльных президенту Башару Асаду. By SIMON OSBORNE PUBLISHED: Feb 20, 2020 | Первоначальные сообщения предполагают, что самолет стоимостью 7 миллионов фунтов стерлингов был сбит сирийской Национальной армией, поддерживаемой Турцией. Есть также сообщения, что повстанцы, во время ожесточенных столкновений, уничтожили два сирийских правительственных танка Последние события, произошедшие через день после того, как президент Реджеп Тайип Эрдоган предупредил, что начало новой военной операции неизбежно, ставят члена НАТО Турцию и поддерживаемую Россией Сирию практически на грань прямой конфронтации. Российские военные самолеты продолжают бомбить города на северо-западе Сирии, удерживаемые повстанцами, в то время как турецкая артиллерия поддерживает атаки повстанцев в других частях региона. В Женеве, глава Организации Объединенных Наций по делам беженцев призвал стороны прекратить боевые действия, с тем чтобы сотни тысяч гражданских лиц могли переместиться в безопасные места. В продолжающемся девять лет конфликте Россия и Турция поддерживают противоборствующие стороны. Кремль, который поддержал наступление аль-Асада воздушными ударами по повстанцам, заявил, что столкновение между турецкими и сирийскими силами будет «наихудшим сценарием», и что Россия будет стремиться предотвратить ухудшение ситуации. Сирийские войска, поддерживаемые российскими авиацией и спецназом, с декабря ведут борьбу, чтобы уничтожить последние бастионы повстанцев в провинциях Идлиб и Алеппо в том, что могло бы стать одной из последних глав кровавой гражданской войны. Но турецкие войска заняли стратегические позиции по всему Идлибу и Эрдоган сказал, что он не отдаст регион "в руки режима Асада". Над Сирией сбит российский самолет-разведчик (фото: GOOGLE MAPS) Турецкий лидер сказал депутатам парламента: «Турция завершила подготовку к реализации своего плана по Идлибу, как мы это делали в ходе предыдущих операций. «Честно говоря, операция в Идлибе - это только вопрос времени. «Турция не отдаст Идлиб в руки режима Асада». Напряженность в Идлибе еще более возросла, поскольку Турция и Россия, после двух раундов переговоров в последние две недели, так и не смогли достичь соглашения Конвой турецкой военной техники въезжает в Идлиб(Image: GETTY) Турецкий танк в истерзанной войной провинции Идлиб в Сирии (Image: GETTY) Сирийские оппозиционные силы, поддерживаемые Турцией, на прошлой неделе предприняли широкомасштабные атаки на сирийские правительственные войска, особенно на Саракиб и поселение Найраб. В боевых действиях также участвовали сторонники группировки Джабхат ан-Нусра, которая была объявлена ​​вне закона в России. Поддерживаемые Россией правительственные войска Сирии отбили эти атаки, и Москва заявила, что боевики понесли существенные потери. Наступление сирийских правительственных войск , имевшее целью ликвидацию последних опорных пунктов повстанцев на северо-западе Сирии, привело к самому серьезному противостоянию между членом НАТО Анкарой и Дамаском и побудило Турцию направить тысячи военнослужащих и несколько конвоев с тяжелым вооружением в пограничный район. С момента начала войны Турция приняла около 3,7 миллионов сирийских беженцев и сейчас заявляет, что граница закрыта и больше никто не может пересекать её. Организация Объединенных Наций заявляет, что с начала декабря, более 900 000 человек, в основном женщины и дети, покинули свои дома в Идлибе. Турецкий чиновник заявил, что недавние переговоры с Россией не были «совершенно безрезультатными» и что обсуждения продвинулись без принятия окончательного решения. Чиновник сказал: «Россия сохраняет позицию которую она занимала с самого начала, - что Турция должна выйти из Идлиба и эвакуировать свои наблюдательные посты. Турция предупредила о новых военных операциях в Идлибе (Image: GETTY) «Выход из Идлиба или эвакуация наблюдательных постов не стоит на повестке дня». «Обсуждаются различные варианты. Например, возможно обеспечение безопасности через турецких и российских силовиков и совместное патрулирование». Министерство обороны Турции заявило сегодня днем: «В результате воздушного удара по нашим подразделениям в регионе Идлиб, находящихся там с целью поддержания перемирия, двое наших воинов-героев были убиты и пятеро наших воинов-героев получили ранения. «По выявленным целям ведется огонь и они продолжают уничтожаться». статью прочитали: 58 человек Комментарии