«Перестал ездить в общественном транспорте»

Китайцы из Беларуси — о реакции окружающих и коронавирусе

22 февраля 2020

Любовь Касперович / Фото: Марина Серебрякова / TUT.BY

В Украине протестуют против размещения в санатории эвакуированных из Уханя, в России временно запрещают въезд в страну гражданам Китая, в Беларуси собирают подписи под петицией, чтобы тоже ограничить им въезд. Коронавирус COVID-19 вызвал не только волну заболеваемости, но и вспышку иррациональных страхов, которые ставят между вирусом и китайцами знак равенства. TUT.BY побеседовал с гражданами Китая, которые сейчас живут в Беларуси, о том, как к ним относятся окружающие, с какими странными реакциями они сталкивались и как на их жизнь повлиял коронавирус нового типа.

Фото: Марина Серебрякова, TUT.BY

После обеда в магазине китайских продуктов на улице Октябрьской в Минске нет никого, кроме продавца Марии. Со всех сторон на нее смотрят витрины с лапшой, соусами и другими товарами, по которым студенты из стран Азии могут скучать вдали от дома.

Своих постоянных клиентов Мария знает в лицо. Даже изучила их расписание. Рассказывает, что в прошлом семестре пары у студентов начинались с самого утра, в этом — позже. К 16 часам они как раз должны возвращаться с учебы.

По наблюдениям Марии, в студенческой среде ситуация с коронавирусом воспринимается спокойно.

— Поначалу, рассказывали ребята из Китая, была какая-то тревога, сейчас утихла. Тем более здесь, в общежитии, живут студенты, которые на каникулы домой не уезжали. Те, кто уехали и вернулись, сейчас в «Бригантине».

Мария не привыкла делить своих клиентов по национальности, ко всем она относится одинаково. Такое же ровное отношение она наблюдает и у постоянных посетителей.

— Вот если кто-то посторонний зайдет, это сразу ощущается. Недавно я простудилась, поэтому ходила на работу в маске, чтобы никого не заразить. Так вот случайные посетители спрашивали: «От коронавируса спасаетесь?» А я ведь, наоборот, сама не хотела быть источником инфекции.

«Часто вижу посты, в которых люди пишут: „Не хочу пересекаться на улице с китайцами, потому что не хочу умереть“»

Ли и Кун только возвращаются с учебы в общежитие. На русском языке они практически не говорят, но быстро придумывают, как наладить коммуникацию: достают смартфон и просят задать вопрос гугл-переводчику.

Ребята приехали в Беларусь прошлой осенью — сейчас они учатся на факультете доуниверситетской подготовки БГУ.

— ФДО, — на уверенном русском говорят Ли и Кун.

— Вы следите за ситуацией с новым коронавирусом? — пытаемся объяснить, о чем будет следующий вопрос.

— Конечно. Мы очень сожалеем, что он появился. Но это не наша вина.

— А сталкивались ли вы с настороженным отношением к себе со стороны окружающих только потому, что вы из Китая?

— Нет, такого никогда не было. Белорусы — очень хорошие люди, — без онлайн-переводчика говорят студенты и скрываются в магазине китайских продуктов.

Чен приехал в Беларусь в августе 2019-го. Он тоже учится на ФДО. Говорить на русском ему пока тяжело, а вот на английском — запросто.

Про жизнь в Минске Чэн говорит: людям из Китая здесь очень комфортно и безопасно. С предвзятым отношением к себе он, уверяет, никогда не сталкивался. Но только в «реале».

— Лицом к лицу я не сталкивался с людьми, которые бы считали, что я по умолчанию — источник коронавируса, потому что я из Китая. А ведь так сейчас думают многие. Но вот в социальных сетях я часто вижу посты (даже среди своих друзей!), в которых пишут, что они не хотят встречаться и пересекаться на улице с китайцами. Объясняют это так: «Потому что я не хочу умереть». Честно говоря, был удивлен, когда прочитал это.

Друзей Ли, Цао и Лю мы перехватываем по пути в общежитие. В Беларусь они приехали всего на год — учиться по обмену на филфаке БГУ.

Отношение окружающих к ним, говорят ребята, китайский коронавирус не изменил. По крайней мере, они этого не заметили. Запомнился один случай, и он был довольно неприятный.

— Я ехала в лифте, следом за мной зашла девушка из Туркменистана. Увидев мое лицо, стала закрывать лицо локтем. Как бы для того, чтобы не заразиться от меня ничем.

— И как вы отреагировали?

— Я посмеялась. Локоть, если что, от вирусов и инфекций не спасет. Нужна хотя бы маска.

В остальном, рассказывают студенты, коронавирус на их жизнь никак не повлиял. Разве что в блоке стало более просторно: соседи, которые уехали на каникулы в Китай, все еще не вернулись.

Первое, о чем спросил врач, было: «Когда вы были в Китае?»

Светлана Ван работает переводчиком в фирме, которая поставляет комплектующие для компании «БЕЛДЖИ». В Беларуси она живет уже десятый год. В 2010-м девушка приехала учиться на филологический факультет БГУ, после выпуска осталась жить в стране. Тут, в Беларуси, она вышла замуж, здесь же у нее родились двое детей — мальчик и девочка.

Сейчас Светлана с семьей живет в Борисове. Говорит, что отношение окружающих к ней китайский коронавирус не изменил, слишком пристальных или испуганных взглядов на себе она тоже не замечала.

Фото со страницы Светланы во «ВКонтакте»

— Скорее, все более удивленно смотрели, когда у нас только образовалось предприятие. Для многих борисовчан иностранцы были непривычным явлением, — говорит женщина. — Но местные жители уже привыкли к китайцам. Относятся спокойно, как мне кажется.

С косыми взглядами или необъяснимыми реакциями со стороны белорусов Светлана ни разу не сталкивалась. Но вот друзья, которые живут в Минске, рассказывают ей о других примерах.

— Говорят, что в общественном транспорте люди даже боятся стать с ними рядом.

В понедельник, рассказывает собеседница, она вместе с детьми ходила в поликлинику: и дочка, и сын заболели. Первое, о чем спросил врач: «Когда вы были в Китае?»

— Я объяснила, что последний раз ездила в Китай в апреле прошлого года. «Тогда хорошо», — ответила доктор. И это правильно, что она задала такой вопрос, — рассказала Светлана.

За новостями о новом типе коронавируса Светлана следит постоянно. Если что-то упускает, сообщают коллеги.

— Когда Россия запретила въезд гражданам Китая, многие говорили, будто теперь Россия настроена против Китая. Но мне не кажется, что запрещать въезд — это так уж неправильно. Распространение коронавируса — это серьезная проблема. Думаю, решение принимали обоюдно. Как минимум посоветовавшись с Китаем.

Иллюстративный снимок. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Даже в своем окружении и рабочем коллективе Светлана видит, что многие — и белорусы, и китайцы — боятся коронавируса.

— Наш директор сейчас в Китае, должен был вернуться 27 февраля. Я посоветовала ему сдать билет и приехать попозже. Кто знает, что будет? Лучше подстраховаться и выждать хотя бы 14 дней. Потому что все наши боятся. Реально боятся. Кстати, директор это предложение принял. Сказал, что вернется попозже. Это будет и для него хорошо, и для общественности.

Сама Светлана страха перед коронавирусом не испытывает.

— Может, потому, что рядом со мной не происходило таких случаев.

«Специально перестал пользоваться общественным транспортом, потому что знаю, что китайцев боятся»

Сяо Чен живет в Беларуси уже 11 лет. Здесь он окончил факультет радиофизики БГУ, после окончания университета занялся бизнесом в сфере туристических и переводческих услуг.

Cяо рассказывает, что ни разу с проявлениями ксенофобии из-за коронавируса в свой адрес не сталкивался, но наслышан, что сейчас к гражданам Китая довольно настороженное отношение. По этой причине он решил «без надобности» на улицу не выходить.

Фото со страницы Сяо во «ВКонтакте»

— От прогулок я отказался. Еще специально перестал пользоваться общественным транспортом, потому что знаю, что китайцев боятся. В магазин хожу пешком. Если нужно куда-то по делам, вызываю такси. Все остальное время провожу дома.

— Но почему?

— Я привык думать о чувствах других людей. Я же знаю, что люди боятся коронавируса.

Но и до него, по личному опыту Сяо, отношение к китайцам в Беларуси было не самым дружелюбным. Он приводит пример из жизни:

— Однажды я пришел в магазин одежды, набрал много вещей, чтобы примерить. Мужчина, который содержал тот магазин, видимо, подумал, я вьетнамец и перекупщик, стал на меня кричать что-то вроде «Понаехали тут, отправляйтесь к себе домой». Было не очень приятно.

Но в целом, говорит Сяо, дружелюбных людей больше.

— Недавно со мной в магазине заговорила женщина, сказала, что у меня очень хороший русский. Потом к разговору присоединился мужчина. Но бывает по-разному, конечно.

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