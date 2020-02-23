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“Четыре трупа, возле танка, украсят Идлибский пейзаж…”

21 февраля 2020 года, российские воздушно-космические силы уничтожили  турецкую танковую колонну, 250 убитых (видео)


By South Front - February 21, 2020

21 февраля, Сирийское арабское информационное агентство (SANA) опубликовало  видео, раскрывающее катастрофические потери, которые турецкие военные и подконтрольные им силы  понесли во время недавнего неудавшегося нападения на город аль-Найраб в южной части Идлиба.

В нападении участвовали  турецкое военные, которые  обеспечивали связанные с «Аль-Каидой»  группировки Хайат Тахрир аш-Шам (ХТС) и Национальный фронт освобождения (НФЛ) тяжелым вооружением и огневой поддержкой.

Видео, опубликованное SANA, которое было снято сирийскими и российскими беспилотниками, показывает, как SAA и российские воздушно-космические силы (ВКС) уничтожили большую  часть атакующих.

Сирийскими и российскими ударами было уничтожено четыре  танка M60 Sabra MK II Вооруженных сил Турции, а также несколько транспортных средств, в том числе бронетранспортеры ACV-15 и M113 (БТРы). Некоторые из этих транспортных средств использовались  ХТС и НФЛ.

Ранее сегодня сирийское государственное телевидение показало, что в ходе  неудавшейся атаки было убито более 250 сирийских боевиков. Турция, со своей стороны признала, что были убиты   двое ее военнослужащих. Новые кадры показывают, что турецких солдат, возможно, погибло больше.

Несмотря на катастрофические потери, понесенные турецкой армией и подконтрольными ей силами  в аль-Найрабе, Турция, в ближайшее время, может попытаться начать еще одну атаку. Анкара явно отчаянно нуждается в любом достижении, которое могло бы улучшить ее политическую позицию.




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теги: Сирия  
   
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