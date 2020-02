Вместо сегодняшнего обзора от Кейтлин Джонстон мы публикуем срочный доклад Национального новостного конгломерата (NNC). NNC: Obey.

Вслед за шокирующими новостями в The New York Times и The Washington Post о том, что Москва одновременно работает над переизбранием Дональда Трампа и выдвижением сенатора из Вермонта Берни Сандерса в кандидаты на пост президента от демократов, NNC получила дополнительную информацию, подтверждающую, что почти все кандидаты, борющиеся за пост президента в настоящее время, на самом деле тайные агенты российского правительства.

Согласно источникам разбирающимся в этом вопросе, единственным кандидатом, буквально не проводящим шпионаж от имени российского правительства, является Пит Буттиджич, бывший мэр Саут-Бенда, штат Индиана.

«Разведка выявила, что в настоящее время г-н Буттиджич является единственным кандидатом на которого можно рассчитывать, что он не отдаст интересы нашей страны непосредственно в руки Владимира Путина», - анонимный источник из Центрального разведывательного управления сообщил NNC в субботу.

«На самом деле г-н Буттиджич - единственный кандидат, обладающий навыками, опытом и знанием языков, необходимыми для преодоления глубоких разногласий в нашей стране и объединения американцев в эти времена бесконтрольной враждебности», - продолжил источник в ЦРУ.

«Потому что, честно говоря, единство нашей общности заключается в свободе нашей демократии», - добавил источник. «Длинная и трудная дорога к американскому флагу была проложена по стопам наших отцов-основателей. Вам не нужно быть большой шишкой в Вашингтоне, чтобы понять, что мы сами разрываем себя проблемами, с которыми сталкивается наша нация, с радикальной риторикой, требующей уничтожить истеблишмент и озвучить конкретную внешнеполитическую позицию. И именно поэтому я считаю, что нам не нужно выбирать между революцией и статус-кво: мы можем объединиться и найти решения, выгодные и рабочему классу и миллиардерам».

Эксперты говорят, что новые разоблачения о вмешательстве России в выборы должны занять сто процентов новостного вещания всего 2020 года, и что демократы определенно должны потратить все свое время от настоящего момента до ноября, сосредоточившись исключительно на подозрительных связях президента Трампа с российским правительством.

«Я не могу себе представить, что может пойти не так, если демократы сосредоточятся исключительно на возможности того, что президент вступил в сговор с Владимиром Путиным в предверии выборов в ноябре», - сказал Лес Овертон из влиятельного аналитического центра Американцы за Американскую Америку. «Если демократы хотят предотвратить еще четыре года правления Трампа, они должны бить его там, где они знают, это действенно: непрерывные, 24/7, теории заговора о вмешательстве России. Это то, что действительно волнует американцев».

Отвечая на вопрос, не окажется ли чрезмерный акцент на российском вмешательстве бесполезным, учитывая высокий рейтинг одобрения Трампа после того, как импичмент привел к его оправданию, а в отчете Мюллера не было предъявлено обвинения в сговоре с российским правительством ни одному американцу, Овертон не согласился и сказал, что в этот раз всё будет, «типа, совершенно по-другому».

«Демократы, определенно, должны вкладывать всю свою интеллектуальную и эмоциональную энергию в скандал с Трампом и Россией, потому что на этот раз это верняк», - сказал Овертон. «Поставьте на одну карту и возложите на нее все ваши надежды. Обещаю, бабахнет в любую минуту».