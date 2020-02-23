навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
 
23.02.20   Редакция

Разведка: все кандидаты - русские агенты, кроме Пита Буттиджича

(0)
 
23.02.20  

Оберлендер просит власти Канады не депортировать его в Россию

(0)
22.02.20   Редакция

ЧТО ТАКОЕ СОЦИАЛИЗМ И КАПИТАЛИЗМ? (Определения)

(0)
 
22.02.20  

Выгоден ли Кипру российский турист?

(0)
 
21.02.20   Редакция

В ходе наступления в провинции Идлиб, поддерживаемые Турцией силы сбили российский самолет-разведчик стоимостью 7 миллионов фунтов стерлингов

(0)

последние за вчера, 22.02.20  
15:15   Редакция

ЧТО ТАКОЕ СОЦИАЛИЗМ И КАПИТАЛИЗМ? (Определения)

(0)
 
05:18  

Выгоден ли Кипру российский турист?

(0)
 
05:06  

Sina: США нас обманывают, заявляя, что Россию можно разгромить за неделю

(0)
 
04:59  

Польские журналисты: поладить с Москвой невозможно — при всём желании

(0)
 
04:51  

У российского шпиона в Швейцарии были квадрокоптер и шесть смартфонов

(0)
 
04:43  

Глава бельгийской разведки подозревается в шпионаже в пользу России

(0)
 
04:30  

Выездные группы чиновников из России начнут возвращать на родину россиян-эмигрантов

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
ПОБЕДИТЕЛИ — Солдаты Великой Войны
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
25.07.18 15:42    
IrinKya Что подарить ребенку на Новый год? (11)
25.07.18 13:28    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (34)
20.07.18 15:43    
roodme Немного веселья (13)
19.07.18 18:10    
roodme Отдых (31)
10.07.18 10:43    
MarinK Умные люди (2)
09.07.18 13:09    
GoldStar Скоро Новый год! (7)
08.07.18 11:15    
Олька Просто стихи (893)
03.07.18 16:48    
ана Россияне недовольны своей страной (113)
 
опубликовано редакцией на Переводике 23.02.20 14:51
скаут: malygin; переводчик malygin;
   
 

Разведка: все кандидаты - русские агенты, кроме Пита Буттиджича


      

Вместо сегодняшнего обзора от Кейтлин Джонстон мы публикуем срочный доклад Национального новостного конгломерата (NNC). NNC: Obey.       

Вслед за шокирующими новостями в The New York Times и The Washington Post о том, что Москва одновременно работает над переизбранием Дональда Трампа и выдвижением сенатора из Вермонта Берни Сандерса в кандидаты на пост президента от демократов, NNC получила дополнительную информацию, подтверждающую, что почти все кандидаты, борющиеся за пост президента в настоящее время, на самом деле тайные агенты российского правительства.

Согласно источникам разбирающимся в этом вопросе, единственным кандидатом, буквально не проводящим шпионаж от имени российского правительства, является Пит Буттиджич, бывший мэр Саут-Бенда, штат Индиана.

«Разведка выявила, что в настоящее время г-н Буттиджич является единственным кандидатом на которого можно рассчитывать, что он не отдаст интересы нашей страны непосредственно в руки Владимира Путина», - анонимный источник из Центрального разведывательного управления сообщил NNC в субботу.

«На самом деле г-н Буттиджич - единственный кандидат, обладающий навыками, опытом и знанием языков, необходимыми для преодоления глубоких разногласий в нашей стране и объединения американцев в эти времена бесконтрольной враждебности», - продолжил источник в ЦРУ.

«Потому что, честно говоря, единство нашей общности заключается в свободе нашей демократии», - добавил источник. «Длинная и трудная дорога к американскому флагу была проложена по стопам наших отцов-основателей. Вам не нужно быть большой шишкой в  Вашингтоне, чтобы понять, что мы сами разрываем себя проблемами, с которыми сталкивается наша нация, с радикальной риторикой, требующей уничтожить истеблишмент и озвучить конкретную внешнеполитическую позицию. И именно поэтому я считаю, что нам не нужно выбирать между революцией и статус-кво: мы можем объединиться и найти решения, выгодные и рабочему классу и миллиардерам».

Эксперты говорят, что новые разоблачения о вмешательстве России в выборы должны занять сто процентов новостного вещания всего 2020 года, и что демократы определенно должны потратить все свое время от настоящего момента до ноября, сосредоточившись исключительно на подозрительных связях президента Трампа с российским правительством.

«Я не могу себе представить, что может пойти не так, если демократы сосредоточятся исключительно на возможности того, что президент вступил в сговор с Владимиром Путиным в предверии выборов в ноябре», - сказал Лес Овертон из влиятельного аналитического центра Американцы за Американскую Америку. «Если демократы хотят предотвратить еще четыре года правления Трампа, они должны бить его там, где они знают, это действенно: непрерывные, 24/7, теории заговора о вмешательстве России. Это то, что действительно волнует американцев».

Отвечая на вопрос, не окажется ли чрезмерный акцент на российском вмешательстве бесполезным, учитывая высокий рейтинг одобрения Трампа после того, как импичмент привел к его оправданию, а в отчете Мюллера не было предъявлено обвинения в сговоре с российским правительством ни одному американцу, Овертон не согласился и сказал, что в этот раз всё будет, «типа, совершенно по-другому».

«Демократы, определенно, должны вкладывать всю свою интеллектуальную и эмоциональную энергию в скандал с Трампом и Россией, потому что на этот раз это верняк», - сказал Овертон. «Поставьте на одну карту и возложите на нее все ваши надежды. Обещаю, бабахнет в любую минуту».

После этого Овертон ушел, с конвертом набитом деньгами, по его словам, всеми его сбережениями, чтобы, как сообщают,  инвестировать их в лотерейные билеты.


статью прочитали: 60 человек

Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2020
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2020  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 