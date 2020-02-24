Куба отмечает годовщину основания Красной Армии

Гавана, 24 февраля (Пренса Латина)

В Мавзолее советского солдата-интернационалиста на окраине столицы отмечали вчера 102-ю годовщину со дня основания Красной армии - «День защитников Отечества».

Политический акт и военная церемония проходили под председательством генерала армии Альваро Лопеса Миеры, первого заместителя министра и начальника Генерального штаба Революционных вооруженных сил (FAR).

Участвовали также высокопоставленные представители посольств России, Белоруссии, Казахстана и Азербайджана, члены аккредитованного военного дипломатического корпуса на острове и представители кубинских учреждений.

Контр-адмирал Карлос Дуке, глава Министерства революционных вооруженных сил, напомнил, что в первые годы Октябрьской социалистической революции не было ни одной победы, которая не была бы связана с зарождающейся Красной Армией.

Сказал, что историческое наследие и воинственный опыт Советской армии также достигли острова, умножив восстание кубинцев в защиту родины и независимости нации.

Сегодня укрепляется сотрудничество между вооруженными силами Кубы и России и открываются новые пути в укреплении двустороннего сотрудничества.

В свою очередь, военный атташе Беларуси полковник Дмитрий Гаврильчик заявил, что 23 февраля также отмечается 42-летие со дня открытия на Кубе Мавзолея советского солдата-интернационалиста.

Гаврильчик объяснил, что это день памяти всех героев Красной Армии и СССР, отдавших свои жизни за свободу и независимость Родины.

Белорусский военный атташе на Кубе предупредил, что в последнее время предпринимались попытки исказить важные аспекты роли Советской армии в истории войны 1941-1945 годов против гитлеровских войск.

В этом году будет 75-я годовщина победы над фашизмом и что ничто и никто не может подорвать ценность и роль героической Красной армии в великой победе над фашистской Германией.

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