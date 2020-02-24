навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
 
24.02.20  

Куба отмечает годовщину основания Красной Армии

(0)
 
24.02.20   Редакция

Турция может закрыть пролив Босфор для России на основе Соглашения Монтрё

(0)
 
23.02.20  

Анкара закроет Босфор для "Сирийского экспресса" ВМФ России

(0)
 
23.02.20  

“Четыре трупа, возле танка, украсят Идлибский пейзаж…”

(0)
 
23.02.20   Редакция

Стоимость жизни в России

(0)
22.02.20   Редакция

ЧТО ТАКОЕ СОЦИАЛИЗМ И КАПИТАЛИЗМ? (Определения)

(0)
 
22.02.20  

Выгоден ли Кипру российский турист?

(0)

последние за вчера, 23.02.20  
 
22:26  

Анкара закроет Босфор для "Сирийского экспресса" ВМФ России

(0)
 
21:43  

“Четыре трупа, возле танка, украсят Идлибский пейзаж…”

(0)
 
19:03   Редакция

Стоимость жизни в России

(0)
 
14:51   Редакция

Разведка: все кандидаты - русские агенты, кроме Пита Буттиджича

(0)
 
06:04  

Оберлендер просит власти Канады не депортировать его в Россию

(0)
 
05:51  

«Перестал ездить в общественном транспорте»

(0)
 
05:37  

Россия и Беларусь договорились по нефти. Кто победил?

(0)
 
05:29   Редакция

The National Interest (США): Турция может втянуть Америку в «сценарий третьей мировой войны с Россией»

(0)
 
05:21  

10 фотографий, которые испортили карьеры девушек в кадре

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
ПОБЕДИТЕЛИ — Солдаты Великой Войны
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
25.07.18 15:42    
IrinKya Что подарить ребенку на Новый год? (11)
25.07.18 13:28    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (34)
20.07.18 15:43    
roodme Немного веселья (13)
19.07.18 18:10    
roodme Отдых (31)
10.07.18 10:43    
MarinK Умные люди (2)
09.07.18 13:09    
GoldStar Скоро Новый год! (7)
08.07.18 11:15    
Олька Просто стихи (893)
03.07.18 16:48    
ана Россияне недовольны своей страной (113)
 
дата публикации 24.02.20 04:24
скаут: Игорь Львович;
   
 

Куба отмечает годовщину основания Красной Армии

Гавана, 24 февраля (Пренса Латина)

В Мавзолее советского солдата-интернационалиста на окраине  столицы отмечали вчера 102-ю годовщину со дня основания Красной армии - «День защитников Отечества».

Политический акт и военная церемония проходили под председательством генерала армии Альваро Лопеса Миеры, первого заместителя министра и начальника Генерального штаба Революционных вооруженных сил (FAR).

Участвовали также высокопоставленные представители посольств России, Белоруссии, Казахстана и Азербайджана, члены аккредитованного военного дипломатического корпуса на острове и представители кубинских учреждений.

Контр-адмирал Карлос Дуке, глава Министерства революционных вооруженных сил, напомнил, что в первые годы Октябрьской социалистической революции не было ни одной победы, которая не была бы связана с зарождающейся Красной Армией.

Сказал, что историческое наследие и воинственный опыт Советской армии также достигли острова, умножив восстание кубинцев в защиту родины и независимости нации.

Сегодня укрепляется сотрудничество между вооруженными силами Кубы и России и открываются новые пути в укреплении двустороннего сотрудничества.

В свою очередь, военный атташе Беларуси полковник Дмитрий Гаврильчик заявил, что 23 февраля также  отмечается 42-летие со дня открытия на Кубе Мавзолея советского солдата-интернационалиста.

Гаврильчик объяснил, что это день памяти всех героев Красной Армии и СССР, отдавших свои жизни за свободу и независимость Родины.

Белорусский военный атташе на Кубе предупредил, что в последнее время предпринимались попытки исказить важные аспекты роли Советской армии в истории войны 1941-1945 годов против гитлеровских войск.

В  этом году будет 75-я годовщина победы над фашизмом и что ничто и никто не может подорвать ценность и роль героической Красной армии в великой победе над фашистской Германией.

статью прочитали: 50 человек

   
теги: Куба  
   
Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2020
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2020  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 