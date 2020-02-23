10 фотографий, которые испортили карьеры девушек в кадре

2020-02-22

Автор: Ливио Манджиаторди

Иногда высказывания и действия, совершенные в Интернете, негативно влияют на жизни людей, забывающих основной принцип Всемирной Сети: то, что ты выложил, увидит любой желающий. Сегодняшняя подборка рассказывает истории 10 женщин, фото и слова которых испортили им профессиональные карьеры, пишет NUR.KZ.

Фото: bigpicture.ru

На фото выше - самое обычное селфи на твитте пиар-менеджера компании InterActive Corp Джастин Сакко, собравшейся в командировку в ЮАР. Находясь в аэропорту, женщина решила пошутить и написала твит:

Лечу в Африку. Надеюсь, что не заболею там СПИДом. Шучу, я же белая!

Несмотря на всего две сотни фолловеров, Джастин спровоцировала сильнейшую волну негодования со стороны юзеров, на нее посыпались обвинения в расизме.

Еще до прибытия к месту назначения твит осветили в мировых СМИ. Несмотря на все попытки оправдаться, извиниться и удалить все данные, Джастин была с позором уволена.

Фото: bigpicture.ru

На следующем фото слева - 25-летняя фельдшер Татьяна Куликова из российского города Киров. Работница "скорой" делала селфи с пациентами, которые были без сознания, а потом выкладывала в соцсетях с переполненными злобой подписями.

"Пьянь", "Ненавижу свою работу", "Урод зассаный" - вот, как она описывала тех, с кем сталкивается по долгу службы.

История удостоилась отдельного сюжета в новостях, после чего местная служба скорой помощи дала комментарий, согласно которому девушка была освобождена от ненавистного ею занятия.

Фото: bigpicture.ru

Следующий сюжет перемещает нас на Запад: на снимке слева - модель Playboy Дани Мэзерс. Она оказалась в центре скандала из-за фото пожилой женщины в душе, выставленное с явным негативным тоном.

Мэзерс написала в посте, что раз она не может это развидеть, то и ее подписчики не развидят. Сама девушка позировала при этом с рукой, закрывающей рот - жест отвращения.

Модели не помогли ни извинения, ни удаление материалов. Мало того, что она лишилась своего рабочего места, Мэзерс еще и попала под суд, так как нарушила местное законодательство этим снимком.

Приговор суда обязал девушку выплатить компенсацию пожилой женщине, заставил модель трудиться на общественных работах и определил три года тюрьмы условно.

Фото: bigpicture.ru

Перемещаемся в Великобританию - там 30-летнюю учительницу с идеальным послужным списком уволили за фото в коротком платье, выложенное в соцсети. В школе, где трудилась Лидия Фергюсон, такие фото посчитали излишне откровенными.

Шквал негодования, в этот раз, пошел в сторону администрации - ученики, родители и коллеги протестовали против несправедливого увольнения. Лидию обожали дети и уважали родители, однако ее безупречных рабочих качествах и недовольства окружающих оказалось мало - работу ей никто не вернул и не собирается.

Фото: bigpicture.ru

Снова США и история 23-летней афроамериканки Рошель Робинсон, которая работала в зоопарке в Чикаго. Она выкладывала в соцсети посты с черными расистскими шутками, а также признаниями в лени и наплевательстве по отношению к своей работе.

Девушка писала, что ненавидит обслуживать "мерзкие белые жопы" и ходит на работу, "лишь бы не уволили", бездельничая весь день.

Юзерам не составило труда вычислить личные данные Рошель и в итоге она потеряла место, которое ей так не нравилось.

Фото: bigpicture.ru

Следующее фото в подборке объединяет в себе службу в полиции и страсть к порнографии - именно на этом поймали мать двоих детей и работницу полиции штата Флорида Пенни Дэйн.

Полисвумен с 17-летним стажем обвинила коллегу в домогательствах, однако это привело к проверке и ее личной жизни. Выяснилось, что Пенни увлекалась съемками в порнографических фотоматериалах и хранила на своем компьютере более двухсот снимков, на части которых позировала в своей рабочей униформе.

Материалы женщина продавала на платные ресурсы и сервисы для онлайн-секса, а также отправляла мужчине, которого встретила на одном из таких секс-форумов.

Скандалы вынудили Дэйн подать в отставку, а в отделе полиции постарались сделать так, чтобы она больше никогда не нашла работу в органах.

Фото: bigpicture.ru

На этой фотографии - 18-летняя чирлидерша Кейтлин Дэвис, которая попала в скандал в 2008 году: на фото видны она сама и неизвестный парень, уснувший пьяным на алкогольной вечеринке.

В руке Кейтлин держит несмываемый маркер, а на теле парня написано множество оскорблений и ругательств, нарисованы свастики, рисунки мужских половых органов и надписи "я - еврей".

Потом девушка будет пытаться убедить, что ничего из этого она не делала, однако суд решил судить ее по фактам: маркер в руках и рядом есть, на вечеринке она была и не видеть написанного не могла. Так девушка потеряла престижную работу, которую получила сразу после школы.

Фото: bigpicture.ru

Данная работа в стиле "ню" принадлежит русской балерине Карине Саркисовой, снявшейся топлес для американского издания.

Венская государственная опера, в которой танцевала Саркисова, сочла подобное поведение своей подопечной неприемлемым и вынесла ей выговор, однако вскоре Карина согласилась на вторую фотосъемку.

Здесь терпение работодателей лопнуло и скандал с ее увольнением прогремел в 2010 году. Саркисова называла себя жертвой дискриминации и говорила, что ей некомфортно, однако после акта "чистосердечного раскаяния" свое место она вернула.

Фото: bigpicture.ru

Еще одна учительница из США в 2013 году была уволена за свое открытое пристрастие к марихуане. Карли Маккинни преподавала математику в штате Колорадо и однажды выложила в соцсеть фото, подписанное как "Голая. Мокрая. Под кайфом". Так она стала героиней выпуска новостей.

Есть и другие скандальные твиты: на одном из них она курит марихуану и рассказывает о том, как в данный момент в соседнем авто идет обыск на предмет наличия того же самого наркотика.

Другие материалы дают основание полагать, что увлечение растительным наркотиком отрицательно влияло на ее преподавательскую деятельность вплоть до того, что она даже домашние задания учеников проверяла "под травкой".

В свою защиту Маккинни объявила, что все было сделано чисто из юмористических соображений и на самом деле все написанное ложно. Ученики тоже с юмором отнеслись к образу Карли, однако в итоге ее все равно уволили.

Фото: bigpicture.ru

Последняя история в подборке рассказывает о школьном психологе по имени Тиффани Уэбб. Прекрасная карьера, многолетний стаж, престижное место - все это оказалось перечеркнуто из-за фото, сделанных для рекламы фото нижнего белья в пору молодости Тиффани 17 лет назад.

Она никогда не скрывала того, чем занималась раньше и даже проходила несколько бесед с Департаментом образования, но в 2012 году случилось то, что разрушило ее карьеру - ее фото директору школы принес один из учеников.

Глава учебного заведения подал жалобу в департамент и Уэбб уволили незадолго до подписания контракта на постоянный найм.

Исследовав материалы, женщина подала в суд на школу и Департамент, объявив, что большая часть снимков - подделки, сделанные с помощью фоторедакторов. Она считает себя жертвой сексуальной дискриминации и требует справедливости.

Неизвестно, чем все закончилось, однако и пять лет спустя дело еще открыто, а Тиффани продолжает трудиться преподавателем, но уже в другом месте.

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