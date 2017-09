архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

опубликовано редакцией на Переводике 11.09.17 23:00 скаут: Lilu ; переводчик Lilu “Middle East Eye”,

"Saudi government may have funded 9/11 'dry run,' attorneys say: Report" Великобритания - 11 сентября 2017 г. Саудовское правительство, возможно, профинансировало "генеральную репетицию" терактов 11 сентября Представлены новые свидетельства в иске от имени семей 1400 жертв, погибших во время атак 16 лет назад

Нью-йоркский Всемирный торговый центр во время атаки в 2001 году (AFP/архивная фотография) Новые свидетельства, представленные в иске против правительства Саудовской Аравии, показывают, что ее посольство в Вашингтоне, возможно, профинансировало "генеральную репетицию" атак 11 сентября, укрепляя тем самым утверждения, что сотрудники и агенты королевства направляли и помогали угонщикам 11 сентября, сообщила "Нью-Йорк Пост" в субботу. За два года до атак посредством самолетов саудовское посольство заплатило за двух своих граждан, живших в США как студенты, чтобы они полетели из Феникса в Вашингтон "в рамках генеральной репетиции атак 11/9", утверждается в исправленном исковом заявлении, поданном от имени семей 1400 жертв, погибших во время атак 16 лет назад, сообщила "Пост". Эта подача иска предоставляет новые детали, которые изображают "схему финансовой и операционной поддержки" заговора 11/9 со стороны официальных саудовских источников, говорят адвокаты истцов. Они добавляют, что саудовское правительство, возможно, было вовлечено в финансирование атак с самого начала, включая тестирование безопасности кабин пилотов. Ходатайство о прекращении дела

"Мы давно утверждаем, что между аль-Каидой и религиозными фигурами саудовского правительства существовали давние и тесные отношения", - сказал Шон Картер, ведущий адвокат истцов по делу о терактах 11/9. "И это новое доказательство этого". Адвокаты, представляющие Саудовскую Аравию, подали в прошлом месяце ходатайство о прекращении иска, который возможно, движется, наконец, к судебному разбирательству после того, как Конгресс снял препятствия в отношении дипломатического иммунитета, сообщила "Пост". Манхэттенский федеральный судья попросил истцов по делу о терактах 11/9, интересы которых представляет ведущая адвокатская контора Cozen O'Connor, ответить на это ходатайство до ноября месяца. Саудовская Аравия призвала Соединенные Штаты в прошлом году "исправить" законопроект, позволяющий семьям жертв атак 11/9 преследовать Саудовскую Аравию в судебном порядке в судах США, чтобы избежать его "опасных" последствий. Один неназванный чиновник саудовского министерства иностранных дел сказал саудовскому новостному агентству SPA в то время, что он надеется, что мудрость возобладает в Конгрессе и он внесет изменения в Закон о справедливом судебном преследовании спонсоров терроризма (JASTA). Конгресс подавляющим большинством голосов проголосовал в сентябре прошлого года, чтобы преодолеть вето тогдашнего президента Барака Обамы по этому законопроекту. Семьи жертв атак 11/9 проводили кампанию в поддержку этого закона, утверждая, что саудовское правительство принимало участие в атаках, в результате которых погибло почти 3000 человек. Пятнадцать из 19 угонщиков были саудовскими подданными, но их связи с правительством не были доказаны. Саудовское правительство отрицает любые связи со злоумышленниками. Рассекреченные документы показали, что у американской разведки были многочисленные подозрения о связях между саудовским правительством и нападавшими. Лоббирование Рияда

"Находясь в Соединенных Штатах, некоторые из угонщиков 11/9 поддерживали контакты и получали поддержку или содействие от людей, которые могли иметь связи с саудовским правительством", было написано в заключении. Закулисно Рияд яростно лоббировал отмену этого законопроекта. Высокопоставленный саудовский принц, по сообщениям, угрожал вывести миллиарды долларов из американских активов, если законопроект станет законом, но саудовские чиновники позднее дистанцировались от этого. В дипломатической ноте протеста, полученной агентством "Франс Пресс", Европейский Союз предупреждал, что эти правила будут "конфликтовать с основными принципами международного права". "Государственный иммунитет является краеугольным камнем международного правового режима", отмечалось в ноте и добавлялось, что другие страны могут предпринять "ответные действия". статью прочитали: 3 человек Комментарии