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опубликовано редакцией на Переводике 11.09.17 23:00
скаут: Lilu; переводчик Lilu;
   
 

Саудовское правительство, возможно, профинансировало "генеральную репетицию" терактов 11 сентября

Представлены новые свидетельства в иске от имени семей 1400 жертв, погибших во время атак 16 лет назад 

Нью-йоркский Всемирный торговый центр во время атаки в 2001 году (AFP/архивная фотография)

Новые свидетельства, представленные в иске против правительства Саудовской Аравии, показывают, что ее посольство в Вашингтоне, возможно, профинансировало "генеральную репетицию" атак 11 сентября, укрепляя тем самым утверждения, что сотрудники и агенты королевства направляли и помогали угонщикам 11 сентября, сообщила "Нью-Йорк Пост" в субботу. 

За два года до атак посредством самолетов саудовское посольство заплатило за двух своих граждан, живших в США как студенты, чтобы они полетели из Феникса в Вашингтон "в рамках генеральной репетиции атак 11/9", утверждается в исправленном исковом заявлении, поданном от имени семей 1400 жертв, погибших во время атак 16 лет назад, сообщила "Пост". 

Эта подача иска предоставляет новые детали, которые изображают "схему финансовой и операционной поддержки" заговора 11/9 со стороны официальных саудовских источников, говорят адвокаты истцов. Они добавляют, что саудовское правительство, возможно, было вовлечено в финансирование атак с самого начала, включая тестирование безопасности кабин пилотов.  

Ходатайство о прекращении дела

"Мы давно утверждаем, что между аль-Каидой и религиозными фигурами саудовского правительства существовали давние и тесные отношения", - сказал Шон Картер, ведущий адвокат истцов по делу о терактах 11/9. "И это новое доказательство этого".

Адвокаты, представляющие Саудовскую Аравию, подали в прошлом месяце ходатайство о прекращении иска, который возможно, движется, наконец, к судебному разбирательству после того, как Конгресс снял препятствия в отношении дипломатического иммунитета, сообщила "Пост". Манхэттенский федеральный судья попросил истцов по делу о терактах 11/9, интересы которых представляет ведущая адвокатская контора Cozen O'Connor, ответить на это ходатайство до ноября месяца.   

Саудовская Аравия призвала Соединенные Штаты в прошлом году "исправить" законопроект, позволяющий семьям жертв атак 11/9 преследовать Саудовскую Аравию в судебном порядке в судах США, чтобы избежать его "опасных" последствий.

Один неназванный чиновник саудовского министерства иностранных дел сказал саудовскому новостному агентству SPA в то время, что он надеется, что мудрость возобладает в Конгрессе и он внесет изменения в Закон о справедливом судебном преследовании спонсоров терроризма (JASTA). 

Конгресс подавляющим большинством голосов проголосовал в сентябре прошлого года, чтобы преодолеть вето тогдашнего президента Барака Обамы по этому законопроекту.

Семьи жертв атак 11/9 проводили кампанию в поддержку этого закона, утверждая, что саудовское правительство принимало участие в атаках, в результате которых погибло почти 3000 человек.

Пятнадцать из 19 угонщиков были саудовскими подданными, но их связи с правительством не были доказаны. Саудовское правительство отрицает любые связи со злоумышленниками. 

Рассекреченные документы показали, что у американской разведки были многочисленные подозрения о связях между саудовским правительством и нападавшими.

Лоббирование Рияда

"Находясь в Соединенных Штатах, некоторые из угонщиков 11/9 поддерживали контакты и получали поддержку или содействие от людей, которые могли иметь связи с саудовским правительством", было написано в заключении.  

Закулисно Рияд яростно лоббировал отмену этого законопроекта.  

Высокопоставленный саудовский принц, по сообщениям, угрожал вывести миллиарды долларов из американских активов, если законопроект станет законом, но саудовские чиновники позднее дистанцировались от этого.

В дипломатической ноте протеста, полученной агентством "Франс Пресс", Европейский Союз предупреждал, что эти правила будут "конфликтовать с основными принципами международного права".

"Государственный иммунитет является краеугольным камнем международного правового режима", отмечалось в ноте и добавлялось, что другие страны могут предпринять "ответные действия".

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теги: США, Саудовская Аравия  
   
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