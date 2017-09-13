Россия и Китай «ударили молотком» в ООН

В тот момент, когда Дональд Трамп пришел к власти, он очень многое обещал. Американец утверждал, что США – это сверхмощная международная держава, решения которой непоколебимы. Но, как показало время, этой всесильности на самом деле уже нет.

Одним из смелых и громогласных заявлений Трампа стало утверждение о недопущении того, чтобы Пхеньян обзавелся межконтинентальными ракетами, которые бы в будущем могли угрожать США. Но в вопросе Северной Кореи американцам пришлось пойти на уступки Пекину и Москве, так как была высока вероятность того, что Китай или Россия наложат на штатовскую резолюцию вето и вовсе не дадут ходу документу.

Москве и Пекину удалось убрать из документа провокационные детали резолюции, которые могли лишь спровоцировать Пхеньян. Так, Россия и Китай не дали американцам вводить никаких нефтяных эмбарго, останавливать суда в открытом море, депортировать трудовых мигрантов. Это притом что российские и китайские представительства в ООН поддержали санкции против КНДР. В меньшей степени надавили на КНДР, дабы не переходить «красную линию», возможно спровоцирующую Ким Чен Ына.

И эту дату – 11 сентября, можно смело вписать в анналы истории, как день, когда США окончательно лишились влияния на Дальнем Востоке.

Примечательно, что неспособность Соединенных Штатов сдержать «северокорейский режим» и заставить его отказаться от разработок ядерного оружия – не единственный случай нашего времени, когда США не смогли продавить собственную позицию.

Северокорейскому провалу предшествовали три другие неудачи: у российских границ, где США поддерживали цветные революции (Грузия, Украина), американцы не предугадали реакции России, что в результате не дало им добиться поставленных задач; в Сирии, где Вашингтон был намерен свернуть «режим Асада», но так ничего не добился; в Центральной Азии, где грубые ошибки Соединенных Штатов и потакание Пакистану привели к усилению талибов в Афганистане.

В большой геополитической игре Вашингтон сдает позиции, и та твердость, решительность и непоколебимость, которая у них когда-то имелась, отходит на второй, третий план. И на место мировых лидеров претендуют уже Россия и Китай. Причем не как международные гегемоны, а как государства, предлагающие работать на взаимовыгодных условиях. Вместе, а не под диктовку, как этого всегда требовали США.

И очевидно, что при данном раскладе дел именно при Дональде Трампе Вашингтон потеряет тот серьезный политический вес, который имел когда-то, окончательно. Не исключено, что та же Европа через какое-то время изменит свои предпочтения.

Антон Орловский