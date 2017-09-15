Минфин предложит россиянам альтернативу доллару

"Мы планируем активно заниматься развитием металлических счетов, инвестиционного золота, инвестиционных монет, изготовленных из драгметаллов. Есть ряд регуляторных вопросов, которые мы будем, конечно, активно двигать… Если уж граждане хотят иметь что-то такое, что они могут закопать у себя в саду, то пусть это лучше будет наш драгоценный металл, чем какая-то иностранная валюта", — цитирует Моисеева РИА Новости.

Он напомнил, что до лета текущего года, и фактически до сих пор, поскольку изменения в ГК еще не вступили в силу, в РФ не было возможности открывать настоящие металлические счета. "То есть, как мы знаем из фильмов, некоторые на личном опыте, что взять кусок золота и положить его именно не в ячейку, а на счет в банке, в подвале на минус 8 этаже, как это можно сделать в швейцарском или любом другом банке в приличной юрисдикции — у нас сейчас до сих пор было нельзя", — пояснил Моисеев.

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