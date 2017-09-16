The Washington Post нападает на Владимира Путина

Западные СМИ откровенно пытаются выставить российского лидера Владимира Путина неким диктатором, который отказывается от демократических устоев. Они позиционируют его как «грубую силу», управляющую страной и не дающую гражданам право выбора.

Однако такое предположение не может восприниматься как истинное. Как информация, носящая в себе обоснованные доводы, свидетельствующая о подлинности утверждения.

В одной из своих статей The Washington Post пытается «поиграть» на теме количества дней, когда Путин занимал высокопоставленные должности в России. То есть управлял Россией. Так, издание приводит некую методологию, где взято совокупное время нахождения Владимира Путина на посту президента и премьер-министра РФ.

В своих рассуждениях журналисты The Washington Post приходят к выводу, что Владимир Владимирович провёл на посту главы государства больше времени, чем советский лидер Леонид Брежнев, который правил страной на протяжении 18 лет и одного месяца – 6601 день. Там констатируют, что Путин преодолел «барьер» и провел у «руля страны» 6602 дня.

При этом издание не принимает во внимание, что с 2008 года президентом РФ был Дмитрий Медведев. Точнее, делает это, но пишет о некоем тандеме, где поручения якобы отдавал Владимир Путин.

Впрочем, с умозаключениями, которые приводит американское информационное агентство, стоит поспорить. Тем более что в The Washington Post, прежде всего, намекают на то, что в России нет демократии.

Отличным примером может стать Единый день голосования, который прошел в России 10 сентября 2017 года. Убрав весь негатив, который выплеснула в адрес крупных политических партий российская оппозиция, мы видим, что те же самые « либералы» добились достаточно серьезных результатов.

Треть мест в муниципальных собраниях Москвы «захватили» ставленники американских спецслужб. На место оппозиционных партий КПРФ и ЛДПР пришли представители иных коалиций. Как, например, Дмитрий Гудков и Максим Кац из организации «Объединенные демократы» (партия «Яблоко», «Партия народной свободы», движение «Открытая Россия» и «Солидарность»).

И как в этой ситуации воспринимать всю ту информацию, которой «пичкает» нас The Washington Post? Разве не это та демократия, если люди пришли на выборы и проголосовали за тех, кого они хотят видеть во власти? Причем тут вообще количество дней, которые провел на посту лидера России Владимир Путин?

В этом случае американское информационное агентство уже, кажется, выходит за всякие рамки. И, несмотря на то, что последние выборы в регионах РФ прошли честно, открыто и демократично, пытается найти повод, чтобы выставить Владимира Путина тираном. Лидером, который якобы не дает свободы волеизъявления в РФ.

После таких публикаций о высоком репутации The Washington Post не может быть и речи. Это издание стало больше походить на проспект, который цепляется за каждую мелочь.

Антон Орловский