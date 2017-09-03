Тюбик крема.

Она хотела сделать подарок маме. Но они очень бедно жили. Денег не хватало даже на еду. Мать целыми днями пропадала в прачечной. Ее руки были постоянно в болячках, кожа на них была сухой и морщинистой. По ночам она выглаживала то, что настирала днем. Но денег все равно не хватало. Виолетта хорошо помнит руки своей матери. Ей хотелось сделать их нежными и теплыми. И вот однажды ей на глаза попался крем для рук. Продавец магазина, видя ее интерес к этому тюбику, вызвался помочь ей. Он достал другой туб такого же крема, мазнул Виолетте по руке, и аккуратно растер его, глядя Виолетте в глаза. Приятный запах ворвался в этот душный магазин. Виолетта почувствовала, как кожа стала бархатной. Но, узнав цену этого чудесного крема, она сникла. Никогда не купить ей его. А толстый лысый продавец не отводил от нее своих маленьких заплывших глаз. Его рука скользнула на талию Виолетты. Мокрые губы коснулись шеи. Виолетта отшатнулась.

-Вы что?

-Хочешь этот крем, детка? Я дам тебе его. Бесплатно!

Виолетта удивленно посмотрела на него. Ее летнее платье облегало изящную фигурку. От волнения она часто дышала. Рельеф ее груди невольно притягивал к себе взор. И продавец даже не пытался скрыть свой взгляд. Виолетта неуверенно повела плечом, как бы отстраняясь от этого алчного взгляда.

-Почему вы так смотрите? Не надо.

Голос был тихим. Она отвела глаза в сторону. Видеть влажный блеск в глазах этого человека ей было крайне не приятно.

-Сколько тебе лет?

-Восемнадцать.

-Я дам тебе адрес. Сегодня придешь туда в девять часов. Сделаешь все, что я попрошу, и получишь свой крем.

Волна сомнений захлестнула Виолетту. Она очень хотела, хотя бы раз в жизни почувствовать тепло нежных маминых рук. Но что ей надо сделать? Похотливые глаза продавца не говорили ни о чем хорошем.

-Что мне надо будет сделать?

-Там узнаешь, моя куколка.

Его толстые пальцы прошлись по руке Виолетты. Она невольно передернулась. Продавец засмеялся, обнажая желтые зубы.

-До вечера, куколка. Я буду ждать тебя.

До самого вечера Виолетта ходила как не своя. Она не знала, как ей быть. В восемь часов пришла мама. Она провела шершавой рукой по голове Виолетты. И с тоской в глазах сказала:

-Какая же ты красивая у меня, Летка. Жаль, такая красота пропадает в этой нищете.

Она потрепала мозолистой рукой волнистые локоны каштановых волос. Большие зеленые глаза Виолетты наполнились слезами. Она моргнула длинными ресницами, и махнула головой, как бы говоря: «Решено!»

-Мам, я уйду не надолго?

-Да, иди. Я буду гладить. Здесь опять будет парилка, - сказала мама, держась за сердце.

-Мам, тебе опять плохо? Может мне остаться?

-Иди, не переживай. Все пройдет.

Виолетта подошла к мрачному дому. Постояв несколько секунд, она поднялась по ступеням и вошла в дверь. Запах дыма и алкоголя ударил в нос. Она едва сдержала кашель. Глаза заслезились. Она оглядывалась, не зная, что ей делать. Тут к ней подошла накрашенная девица.

-Это еще что за кукла? Ты с кем? – хриплым голосом спросила она.

-Меня пригласил продавец.

-Вот козел! Притащил девку с улицы! А ты знаешь, что у нас платить надо за то, чтобы здесь работать?

-Работать? Я про это ничего не знаю. Он мне ничего не говорил про это.

-А про что он тебе говорил, наивное дитя? Ты знаешь, куда пришла? Ты знаешь, чем здесь занимаются?

-Нет, я здесь первый раз.

Надсадный смех резанул прокуренный воздух. И повис эхом.

-Синтия! Отстань от девчонки! Она моя!

Знакомый голос продавца, Виолетта, даже была рада услышать. Ей хотелось уйти отсюда поскорей.

-Ты на сегодня заказывал Джулию. Плати неустойку. Ей и мне. И чтобы завтра я твою шлюшку здесь не видела, ясно?

-Зря ты так, Синти! Посмотри, какая птичка! Она может поднять твой бизнес! У тебя ведь сейчас дела не ахти. Присмотрись к ней! Я бы с такой только и был! Иди за мной!

Он пошел в глубь прокуренного зала, мимо столиков.

-О! Жак, ты где такую красотку достал? Синтия, почему ты нам ее не показывала?

-Она здесь не работает. Это шлюшка Жака. Жак хороший клиент, поэтому я и разрешила ей сегодня побыть здесь.

-Синти! Да ты в своем уме?! Она должна здесь работать!

Синти уже с интересом посмотрела в след исчезающей девицы. «А что, может и в правду взять ее? Вон, как на нее реагируют. Подучить малость и пусть девочка работает»

Около двенадцати Виолетта вышла на улицу. Лил дождь. Слезы терялись в каплях дождя.

-Жак в восторге от тебя. Приходи завтра. Я Возьму тебя.

Синтия курила сигару.

-Я никогда, не приду сюда! Никогда! Слышишь?! Никогда! Слезы душили ее. Виолетта сжимала тюбик крема в одной руке, а в другой у нее был кулек с черешней. Жак угостил. Они никогда не ели черешню и Виолетта решила отнести ее домой.

-Дурочка. Ты можешь работать и не за тюбик крема. Ты красивая. Мужики будут платить за твою красоту бешеные деньги, даже если ты ничего не будешь делать.

Придя, домой, Виолетта увидела маму сидящей в кресле. Странно, она никогда не видела маму просто сидящей. Спит, наверное, подумала Виолетта, устала. Она подошла, чтобы поправить мамину руку. Рука была холодной и безжизненной. Тюбик крема с гулким ударом упал к ее ногам. А черешня рассыпалась кровавыми бусами по полу.

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Виолетта пристально вглядывалась в зеркало. Казалось, что она хочет увидеть там нечто далекое, забытое. Ваза со спелой черешней стояла перед ней на столике. Это Жак опять принес ей. Виолетта взяла одну ягодку и надкусила. Сок брызнул на зеркало кровавым пятном. Виолетта вздрогнула. Она прекрасно помнит, как появилась в этом борделе. Робкая, хрупкая.