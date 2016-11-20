Обама сменил репертуар: в прощальном турне Барак «поёт» о великой России

Барак Обама спел свою «лебединую песню» во время турне по Германии. В прощальный тур американский президент отправился «с новым альбомом». Если ещё полтора года назад Барак пел про Россию, как про региональную державу, то теперь, как про «важную страну и военную сверхдержаву». Влияние России, по словам Обамы, распространяется по всему миру, а Вашингтону выгодно сотрудничать с Москвой. Песня про «разорванную в клочья экономику России» сменилась пожеланиями успеха и роста. Единственный хит, который Барак пронёс через года, так это песня о ценностных различиях американцев и русских. В ней есть хорошо знакомые всем слова о свободах, уважении международного права, уважении суверенитета и территориальной целостности других стран. В общем, слова обо всём, чем американцы не могут похвастаться, но вместе с тем хотят упрекнуть Россию. Отрывок из хита Обамы про свободу слова недавно в очень эмоциональной манере исполнил адмирал Джон Кирби. Трек об уважении международного права, как известно, особо любим американскими политиками и военными, а песня о суверенитете и территориальной целостности так и вовсе на постоянной основе входит в гастрольный тур «мирового жандарма» на протяжении нескольких десятилетий. Любопытно, но сам Обама изменений в своём творчестве не заметил. Вместо того чтобы признать свои ошибки на ответственном посту, Барак решил дать несколько советов Трампу. Обама посоветовал Трампу не следовать принципу «реальной политики». Видимо, Барак надеется, что Трамп продолжит его курс «нереальной политики, когда национальные интересы США приносятся в жертву, ради сирийских террористов и североатлантических бюрократов.



Среди обязательной части программы, разумеется, нашлось время для обсуждения российской киберугрозы и персональных предостережений для российского президента. Здесь стоит прочувствовать, насколько бывает последователен Обама, даже когда речь идёт о небольшом фрагменте его речи.

«Участие российской стороны в кибератаках подтверждается очень четкими доказательствами». Спустя несколько предложений: «мы же внимательно за всем этим наблюдаем и если — или когда — мы заметим подобные шаги, мы дадим на них адекватный ответ». Получается, либо Обама лжёт про чёткие доказательства, либо не может дать адекватный ответ России.

Тем не менее, несмотря на обязательную программу лидера санкционного фронта, в голове Обамы напоследок появляются трезвые мысли. Ему эти мысли дались нелегко, достаточно проследить, как стремительно постарел в течение своего срока уходящий американский президент.





По словам Обамы, Россия – теперь важная страна и военная сверхдержава с тенденцией к росту экономики. Иными словами, сломить Россию в лобовой атаке американцам не удалось, однако, это не означает того, что они не предпримут новых попыток с других направлений.

Автор: Илья Новицкий

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