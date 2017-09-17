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опубликовано редакцией на Переводике 17.09.17 04:25
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Русские нанесли удар по союзникам ведомой Соединенными Штатами коалиции

September 16, 2017 RFE/RL

Август 2017 г. Американское  военно-транспортное средство, используемое Сирийскими демократическими силами  (Syrian Democratic Forces - SDF),  движется  по  восточной  части   сирийского города Ракка.


Ведомая Соединёнными Штатами  коалиция, воюющая  против  Исламского государства (ИГ) в Сирии, заявила, что  в  этой  ,охваченной  войной  стране,  российские военные  нанесли  удар  по  силам  поддерживаемым  Вашингтоном, ранив несколько бойцов.


Заявление  появилось  спустя  несколько  часов  после того, как  Сирийские демократические  силы (Syrian Democratic Forces - SDF),  и,  поддерживаемое США курдско-арабское ополчение в Сирии, обвинили российскую  авиацию  в  нанесении  бомбового  удара  по  их  силам  16 сентября  в  провинции  Дейр эз-Заур,  в  ходе  которого  были  ранены  шесть  бойцов,  [сражавшихся]   в последней крупнейшей цитадели ИГ в Сирии.


"Российские боеприпасы упали  в  районе,  где,   как известно  было  русским,  находились  Сирийские демократические силы и советники  коалиции. В  результате  бомбардировки,  несколько  бойцов  SDF были ранены,  им  была  оказана медицинская помощь"  говориться  в  заявлении (statement)  коалиции.


Там  же  указано, что присутствовавшие  на  месте  советники коалиции, "в результате российской  бомбардировки ранений  не  получили".


Соединенные Штаты и Россия  поддерживают  разные  вооруженные  стороны   в сирийской войне,  но  обе  они  воюют  против сил ИГИЛ на востоке Сирии,  вблизи  границы  с  Ираком.


В  шестилетней  войне   идущей  в  стране,  Россия и Иран  поддерживают  сирийского  президент Башара аль-Асада, в то время как Соединенные Штаты и Турция поддерживают различные группы  повстанцев, настроенных  против правительства  в  Дамаске.


Обе  стороны  противостоят  боевикам  ИГ, которые захватили большую  часть территории  Сирии  в 2014 г., а  теперь,  в  ходе   операций проводимых  раздельно  правительством  и  повстанцами,  изгнаны  из большинства своих  опорных  пунктов.  


Вашингтон и Москва,  в  своей  борьбе  с  ИГ  в  Сирии,  движутся,   в  основном,  разными  путями,  разделительной  линией  между  ними  служит  река  Евфрат.


Командующий ведомой США коалицией, генерал-лейтенант Пол Фанк, сообщил в заявлении от  16 сентября, что чиновники коалиции "доступны, и  “горячая” линия с Россией  действует 24 часа в сутки".


"Мы прикладываем все  наши  силы для  предотвращения  ненужной конфронтации  среди сил, которые  считают  ИГИЛ  своим общим  врагом", сказал Фанк, используя дополнительный акроним для экстремистской группировки.


В  заявлении  также  сказано,  что  "Коалиционные силы и их  партнеры всегда сохраняют  за  собой   право на самозащиту".


От  официальных лиц  в  Москве  не  поступало  никаких  комментариев об  инциденте, хотя агентство  Франс-Пресс процитировало слова  российского военного представителя в Сирии сказанные   им  ранеев  этот день, что Россия не несет  ответственности  за    бомбовый  удар.


"Этого  не  может  быть. Зачем  бы  мы бомбили  их?" передает  агентство  Франс-Пресс  слова  Игоря  Конашенкова  сказанные  им  16 сентября  на  базе  Хмеймим  в  Сирии.

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теги: Сирия  
   
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