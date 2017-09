архив



опубликовано редакцией на Переводике 17.09.17 04:25 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “Radio Free Europe Radio Liberty”,

"U.S. Coalition Says Allies Hit By Russian Strike In Syria" Европейский Союз - 16 сентября 2017 г. Русские нанесли удар по союзникам ведомой Соединенными Штатами коалиции September 16, 2017 RFE/RL Август 2017 г. Американское военно-транспортное средство, используемое Сирийскими демократическими силами (Syrian Democratic Forces - SDF), движется по восточной части сирийского города Ракка.

Ведомая Соединёнными Штатами коалиция, воюющая против Исламского государства (ИГ) в Сирии, заявила, что в этой ,охваченной войной стране, российские военные нанесли удар по силам поддерживаемым Вашингтоном, ранив несколько бойцов.

Заявление появилось спустя несколько часов после того, как Сирийские демократические силы (Syrian Democratic Forces - SDF), и, поддерживаемое США курдско-арабское ополчение в Сирии, обвинили российскую авиацию в нанесении бомбового удара по их силам 16 сентября в провинции Дейр эз-Заур, в ходе которого были ранены шесть бойцов, [сражавшихся] в последней крупнейшей цитадели ИГ в Сирии.

"Российские боеприпасы упали в районе, где, как известно было русским, находились Сирийские демократические силы и советники коалиции. В результате бомбардировки, несколько бойцов SDF были ранены, им была оказана медицинская помощь" говориться в заявлении (statement) коалиции.

Там же указано, что присутствовавшие на месте советники коалиции, "в результате российской бомбардировки ранений не получили".

Соединенные Штаты и Россия поддерживают разные вооруженные стороны в сирийской войне, но обе они воюют против сил ИГИЛ на востоке Сирии, вблизи границы с Ираком.

В шестилетней войне идущей в стране, Россия и Иран поддерживают сирийского президент Башара аль-Асада, в то время как Соединенные Штаты и Турция поддерживают различные группы повстанцев, настроенных против правительства в Дамаске.

Обе стороны противостоят боевикам ИГ, которые захватили большую часть территории Сирии в 2014 г., а теперь, в ходе операций проводимых раздельно правительством и повстанцами, изгнаны из большинства своих опорных пунктов.

Вашингтон и Москва, в своей борьбе с ИГ в Сирии, движутся, в основном, разными путями, разделительной линией между ними служит река Евфрат.

Командующий ведомой США коалицией, генерал-лейтенант Пол Фанк, сообщил в заявлении от 16 сентября, что чиновники коалиции "доступны, и “горячая” линия с Россией действует 24 часа в сутки".

"Мы прикладываем все наши силы для предотвращения ненужной конфронтации среди сил, которые считают ИГИЛ своим общим врагом", сказал Фанк, используя дополнительный акроним для экстремистской группировки.

В заявлении также сказано, что "Коалиционные силы и их партнеры всегда сохраняют за собой право на самозащиту".

От официальных лиц в Москве не поступало никаких комментариев об инциденте, хотя агентство Франс-Пресс процитировало слова российского военного представителя в Сирии сказанные им ранеев этот день, что Россия не несет ответственности за бомбовый удар.

"Этого не может быть. Зачем бы мы бомбили их?" передает агентство Франс-Пресс слова Игоря Конашенкова сказанные им 16 сентября на базе Хмеймим в Сирии.