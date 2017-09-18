Порошенко в зоне риска





Украинский президент Петр Порошенко написал на своей странице в Facebook, что Крым станет «бременем» для России после того, как Киев этому активно поспособствует. Учитывая нескончаемый популизм лидера Незалежной, можно смело говорить о его скором уходе с политического олимпа.





В последнее время Порошено демонстрирует небывалое красноречие, обещая сразу все, что только можно представить. Он намеревается привести украинцев в Евросоюз и НАТО, вернуть Донбасс и Крым, побороть коррупцию, усилить армию и сдерживать «российского агрессора». Однако уже никто не верит украинскому лидеру, более того, многие считают, что он пошел вразнос перед своим закатом.





А закат, надо сказать, совсем близок. На Украине все чаще говорят об импичменте. На днях партия «За жизнь» начала собирать подписи, чтобы сделать все для устранения Порошенко от власти. При этом инициаторы заявляют, что имеются два варианта развития событий. Лидер партии Евгений Мураев намеревается проехать по всех стране, чтобы набрать достаточное количество подписей: «Мы против этого института как такового, потому что каждый, кто попадает в это кресло, теряет разум. Может быть, они все идут со светлой мечтой строить нашу страну, но по факту они становятся обычными ворами».





Мураев заявил, что в настоящее время среди депутатов ведется сбор подписей для проведения в стране перевыборов. Тем не менее, есть все шансы смены нынешнего правительства. Во-первых, Порошенко может распустить парламент из-за отсутствия в нем правящего большинства. В коалиции нет 226 депутатов, так что надежды не беспочвенны. А во-вторых, в парламенте могут недосчитать 300 депутатов, если 123 народных избранников сложат мандаты. Ну а подписи, по словам Мураева, уже начали собирать. Таким образом, Порошенко рискует потерять свой пост уже до конца своего президентского срока.





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