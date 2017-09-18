«Делай из мухи слона»: Преувеличения Навального превращаются в больные фантазии

Итак, 17 сентября действительно Алексей Навальный приехал в Омск и организовал своё выступление. Это был не митинг, а дешевый standup, на который собралось около тысячи человек (800, если быть точным). Причем знаете, выражение лиц у, посетивших данное событие, людей далеко не самое радостное и воодушевленное. Жители и гости города Омска откровенно скучали. Видимо речь, которую Навальный произносит в каждом городе, уже всем приелась, как заезженная кассета.

А может, просто любопытные прохожие решили «заглянуть на огонёк», но когда разобрались что к чему, быстро покинули место действия. Забавно, что выступление Навального длилось около часа, а аудитория, не прослушав и половины, начала заметно редеть и эта тенденция продолжалась вплоть до конца, так называемого митинга.

Люди уходят с выступления Навального

Кстати, сам Алексей тоже отличился. Стоять на сцене, втирать людям свои, лишенные здравого смысла, идеи и при этом держать руки в карманах…С таким же успехом, Навальный мог бы собирать своих прихвостней из штаба в подъездах или за автобусными остановками и «проводить собрания». Не хватало только сигареты в зубах, и банки «Ягуара». Таким внешним видом он показывает полное неуважение к пришедшим, и это, кстати, не первый раз. О его наплевательском отношении к обществу уже можно слагать легенды.

Зато, какую радужную феерию развел Навальный в соцсетях. Будто не «митинг» провел, а уже выиграл президентские выборы. Его преувеличения превращаются в больные фантазии, которым уже никогда не суждено сбыться. В очередной раз убеждаюсь, что вся эта истерия, которая достигла своего апогея весной, после расследования ФБК, начала сходить на нет.





Навальный все никак не может понять, что «хайп» на него уже прошел. Он продолжает ездить по регионам, ищет поддержки, а в итоге получает эффект противоположный. Чем дольше существуют его штабы, тем больше вскрывается скандальных подробностей, касательно его деятельности. Его штабы возглавляют откровенные фрики и аморалы, на своих волонтёров ему наплевать, да и сам из себя он, ровным счетом, ничего не представлял и не представляет, просто сейчас это заметно как никогда.

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