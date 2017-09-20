Ляскин заказал сам себя: на что идут сторонники Навального ради пиара

Несколько дней назад в соцсетях активно обсуждался криминальный эпизод, произошедший на улице Гиляровского в Москве. На главу столичного штаба Навального Николая Ляскина якобы напал неизвестный. Однако теперь выясняется, что преступление было инсценировано самим оппозиционером.

Если верить Ляскину, то на него набросился незнакомец, когда он с другим активистом вышел на улицу из здания штаба. При этом злоумышленник был вооружен серьезным аргументом — железным прутом, завернутым в газету.

Оппозиционер получил два удара, которые по какой-то неведомой случайности не нанесли особого урона его здоровью. Врачи потом диагностировали лишь ушиб и сотрясения мозга. Показательно, что Ляскин отказался от госпитализации, направившись в полицию писать заявление. Одновременно с этим он комментировал ситуацию в соцсетях и давал интервью, пытаясь играть на публику и пиариться.

Правоохранители завели уголовное дело по статье «Хулиганство». Сразу начались оперативно-розыскные мероприятия, которые через несколько дней дали положительный результат. Был задержан 36-летний гражданин, который ранее уже был судим. Практически сразу он сознался, что действительно замешан в преступлении. Впрочем, задержанный пояснил, что атаковал Ляскина лишь потому, что тот сам заказал это нападение!

Как сообщают СМИ, ссылаясь на правоохранителей, Николай Ляскин и мужчина, подозреваемый в преступлении, были знакомы. Они общались в московском офисе штаба Навального, и во время одного из разговоров оппозиционер предложил своему новому знакомому подзаработать. Тот за 150 тысяч рублей должен был организовать нападение на Ляскина. В результате мужчины ударили по рукам. Кстати, в Сети даже появилось их совместное фото, сделанное на телефон задержанного.

После разоблачения Алексей Навальный запретил своим сторонникам комментировать данный эпизод. Да и что тут комментировать? Очевидно, что Николай Ляскин решил воспользоваться преступным методом для того, чтобы пропиарить себя и своего начальника. Нет никаких сомнений, что и Навальный был осведомлен о предстоящей инсценировке.