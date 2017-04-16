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опубликовано редакцией на Переводике 16.04.17 19:27 скаут: maximnevinosim;

Ссылка на оригинал Развитие Крыма, как центр судостроения России

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Крым со времен присоединения к Римской Империи был сердцем россисйкого флота, не только военного, но и торгового. За время принадлежности к Украине, полуостров потерял свою значимость в судостроении. Большая часть верфей закрылась, но учитывая удобное географическое положение Крымской Республики, было бы непростительно России не возродить судостроение. Заместитель губернатора Севастополя Илья Пономарев заявил, что к 2024 году оборот судостроительных и судоремонтных предприятий в Крыму вырастит в четыре раза. Для этого есть все необходимое. Россия субсидирует развитие этой отрасли, задолжность Крыма среди субъектов ЮФО имеет минимальный объем. Большая часть верфей была запущена и разрушена, но база есть, и восстанавливать ее проще, чем отстраивать заново. К тому же, к примеру, в Севастополе, в судопроизводстве занято до 30% жителей. Обновление производственных площадок увеличит количество рабочих мест, а это в дальнейшем подтолкнет к экономическому росту всю территорию. Россия сегодня нуждается в судах, как никогда. Если бы раньше у нее была такая база судостроения, то никакого бы заказа на Мистрали не было бы. Да и сейчас России есть работа для верфей. Заказы на модернизацию кораблей уже отправлены на судоремонтные заводы. Крымские морские заводы имеют уникальное сочетание туристической, оборонной, грузовой и рыболовецкой напровленности, что делает их уникальными и многофункциональными. С таким потенциалом полуостров станет жемчужиной морского хозяйства России.